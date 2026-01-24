Mới nhất
Nữ sinh quê Nghệ An gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Thứ bảy, 16:18 24/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - người đẹp quê Nghệ An - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ với nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào mà còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh quê Hải Phòng gây bất ngờ khi giới thiệu "mùa vấn vương" của Hà Nội tại Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Phùng Thị Diệu Linh đến từ Nghệ An là thí sinh nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

"Đối với một cô gái 18 tuổi như tôi, đây thực sự là một dấu mốc đặc biệt và có ý nghĩa trong hành trình trưởng thành... Chặng đường tại Miss World Vietnam 2025 vẫn còn dài, với rất nhiều trải nghiệm quý giá đang chờ bản thân phía trước, tôi hy vọng trên từng bước chân mình đi, vẫn luôn có sự ủng hộ và yêu thương của mọi người", Diệu Linh chia sẻ.

Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Phùng Thị Diệu Linh đến từ Nghệ An.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Trong video Người đẹp truyền thông mới đây, Diệu Linh tự hào giới thiệu về mảnh đất Nghệ An anh hùng. "Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An – quê hương của nhiều bậc hiền tài đất nước, đến nay khi bước sang tuổi 18, tôi chọn Miss World Vietnam là hành trình để học hỏi, trưởng thành và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Tôi mong muốn dùng sức trẻ và lý tưởng của bản thân để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho quê hương và đất nước", cô chia sẻ.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Video nhanh chóng nhận về vài chục nghìn người xem, hàng trăm lượt chia sẻ và tương tác từ fan sắc đẹp.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người đẹp quê Nghệ An. Diệu Linh từng nằm trong top 14 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng đoạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi; sở hữu IELTS 7.0 và từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và câu lạc bộ thiện nguyện khi còn ngồi ghế trường phổ thông.

Nữ sinh Nghệ An Phùng Thị Diệu Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

Phùng Thị Diệu Linh trong tà áo dài truyền thống.

