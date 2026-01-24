Nữ sinh quê Nghệ An gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - người đẹp quê Nghệ An - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ với nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào mà còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.
Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Phùng Thị Diệu Linh đến từ Nghệ An.
Phùng Thị Diệu Linh trong tà áo dài truyền thống.
