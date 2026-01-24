Nữ sinh quê Nghệ An gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Trong video Người đẹp truyền thông mới đây, Diệu Linh tự hào giới thiệu về mảnh đất Nghệ An anh hùng. "Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An – quê hương của nhiều bậc hiền tài đất nước, đến nay khi bước sang tuổi 18, tôi chọn Miss World Vietnam là hành trình để học hỏi, trưởng thành và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Tôi mong muốn dùng sức trẻ và lý tưởng của bản thân để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho quê hương và đất nước", cô chia sẻ.