Tin vui của Hồng Đăng

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Hồng Đăng thời gian qua đã kín tiếng trong làng phim nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các ê-kíp làm phim của VFC.

Mới đây xuất hiện thông tin, Hồng Đăng vào vai người yêu của NSƯT Quách Thu Phương, diễn viên nhí Cherry An Nhiên vào vai con gái riêng của nữ diễn viên trong "Đồng hồ đếm ngược".

Đây là những nhân vật thuộc tuyến phụ của tác phẩm, cặp đôi chính trong phim là hai diễn viên trẻ Thanh Sơn - Hoàng Hà. Giữa năm ngoái, gia đình bé Cherry An Nhiên đã từng chia sẻ hình ảnh Hồng Đăng và sao nhí được ekip tặng hoa khi hoàn thành vai diễn của mình. Việc hai người khép lại hành trình quay phim khá sớm dự báo về việc màn tái xuất này không dài và nhân vật của Hồng Đăng không xuất hiện trong xuyên suốt tác phẩm.

Hồng Đăng được tiết lộ có mặt trong phim "Đồng hồ đếm ngược".

Được biết, "Đồng hồ đếm ngược" là bộ phim viễn tưởng đầu tiên của VTV, mở đầu cho chuỗi miniseries mới của VFC. Dự án phim này khi có thông tin Hồng Đăng xuất hiện đã khiến khán giả tò mò và quan tâm hơn.

Hồng Đăng thời gian qua khi không hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, anh đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Có lúc người ta thấy anh rao bán xe hơi, lúc khác anh lại chuyển sang bất động sản. Thời gian gần đây, anh còn cùng vợ thực hiện nhiều chuyến đi xuyên Việt tận hưởng cuộc sống.

Gia đình hạnh phúc của Hồng Đăng.





Hồng Đăng (SN 1984), từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam, là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV với hàng loạt vai diễn trong các phim: Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…

Con gái Hồng Đăng gây chú ý GĐXH - Con gái Hồng Đăng gây chú ý khi viết thư tay gửi bố với những tâm tư xúc động. Cô bé 14 tuổi không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn được khen tình cảm.



