Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin vui của Hồng Đăng

Thứ năm, 16:17 22/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại phim của VFC trong một bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Bộ phim này sẽ "nối sóng" phim "Cách em một milimet".

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi "trổ mã" xinh xắn như thiếu nữCon gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Hồng Đăng thời gian qua đã kín tiếng trong làng phim nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các ê-kíp làm phim của VFC.

Mới đây xuất hiện thông tin, Hồng Đăng vào vai người yêu của NSƯT Quách Thu Phương, diễn viên nhí Cherry An Nhiên vào vai con gái riêng của nữ diễn viên trong "Đồng hồ đếm ngược".

Đây là những nhân vật thuộc tuyến phụ của tác phẩm, cặp đôi chính trong phim là hai diễn viên trẻ Thanh Sơn - Hoàng Hà. Giữa năm ngoái, gia đình bé Cherry An Nhiên đã từng chia sẻ hình ảnh Hồng Đăng và sao nhí được ekip tặng hoa khi hoàn thành vai diễn của mình. Việc hai người khép lại hành trình quay phim khá sớm dự báo về việc màn tái xuất này không dài và nhân vật của Hồng Đăng không xuất hiện trong xuyên suốt tác phẩm.

Tin vui của Hồng Đăng - Ảnh 2.

Hồng Đăng được tiết lộ có mặt trong phim "Đồng hồ đếm ngược".

Được biết, "Đồng hồ đếm ngược" là bộ phim viễn tưởng đầu tiên của VTV, mở đầu cho chuỗi miniseries mới của VFC. Dự án phim này khi có thông tin Hồng Đăng xuất hiện đã khiến khán giả tò mò và quan tâm hơn.

Hồng Đăng thời gian qua khi không hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, anh đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Có lúc người ta thấy anh rao bán xe hơi, lúc khác anh lại chuyển sang bất động sản. Thời gian gần đây, anh còn cùng vợ thực hiện nhiều chuyến đi xuyên Việt tận hưởng cuộc sống.

Tin vui của Hồng Đăng - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của Hồng Đăng.


Hồng Đăng (SN 1984), từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam, là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV với hàng loạt vai diễn trong các phim: Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…

Con gái Hồng Đăng gây chú ýCon gái Hồng Đăng gây chú ý

GĐXH - Con gái Hồng Đăng gây chú ý khi viết thư tay gửi bố với những tâm tư xúc động. Cô bé 14 tuổi không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn được khen tình cảm.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Giải trí - 4 giờ trước

Đóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.

Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'

Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.

Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026

Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.

Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân

Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".

Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia

Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Xem nhiều

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Giải trí
Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Xem - nghe - đọc
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top