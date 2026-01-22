Tin vui của Hồng Đăng
GĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại phim của VFC trong một bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Bộ phim này sẽ "nối sóng" phim "Cách em một milimet".
Hồng Đăng thời gian qua đã kín tiếng trong làng phim nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các ê-kíp làm phim của VFC.
Mới đây xuất hiện thông tin, Hồng Đăng vào vai người yêu của NSƯT Quách Thu Phương, diễn viên nhí Cherry An Nhiên vào vai con gái riêng của nữ diễn viên trong "Đồng hồ đếm ngược".
Đây là những nhân vật thuộc tuyến phụ của tác phẩm, cặp đôi chính trong phim là hai diễn viên trẻ Thanh Sơn - Hoàng Hà. Giữa năm ngoái, gia đình bé Cherry An Nhiên đã từng chia sẻ hình ảnh Hồng Đăng và sao nhí được ekip tặng hoa khi hoàn thành vai diễn của mình. Việc hai người khép lại hành trình quay phim khá sớm dự báo về việc màn tái xuất này không dài và nhân vật của Hồng Đăng không xuất hiện trong xuyên suốt tác phẩm.
Được biết, "Đồng hồ đếm ngược" là bộ phim viễn tưởng đầu tiên của VTV, mở đầu cho chuỗi miniseries mới của VFC. Dự án phim này khi có thông tin Hồng Đăng xuất hiện đã khiến khán giả tò mò và quan tâm hơn.
Hồng Đăng thời gian qua khi không hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, anh đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Có lúc người ta thấy anh rao bán xe hơi, lúc khác anh lại chuyển sang bất động sản. Thời gian gần đây, anh còn cùng vợ thực hiện nhiều chuyến đi xuyên Việt tận hưởng cuộc sống.
Hồng Đăng (SN 1984), từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam, là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV với hàng loạt vai diễn trong các phim: Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'Giải trí - 4 giờ trước
Đóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.
Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng NgânXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".
Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.
Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.
Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".
Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu giaGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ aiGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ aiGiải trí
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.