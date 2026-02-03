Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin vui của Hồng Diễm và dàn diễn viên phim 'Lằn ranh'

Thứ ba, 19:00 03/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Diễm và ê-kíp phim "Lằn ranh" mới đây đã đón nhận tin vui khi phim nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả.

Tin vui của Hồng Diễm và dàn diễn viên phim 'Lằn ranh' - Ảnh 1.Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bản

GĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...

58 tập phim "Lằn ranh" đã phát sóng trên phim giờ vàng của VTV và ngay khi phim kết thúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao bằng khen cho toàn bộ tập thể ê-kíp sản xuất phim.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp sản xuất phim Lằn ranh ngày 2/2 ở Hà Nội, ngoài lãnh đạo VTV, đạo diễn Mai Hiền, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, các diễn viên tham gia bộ phim như: NSND Trọng Trinh, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, NSƯT Nguyệt Hằng, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Hà Việt Dũng, Huyền Sâm, Bảo Anh, Huyền Trang, Huyền Sâm, Tiến Lộc, Mạnh Cường, Anh Đức... đều nhận bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tin vui của Hồng Diễm và dàn diễn viên phim 'Lằn ranh' - Ảnh 2.

Đạo diễn, biên kịch phim "Lăn ranh" cùng lãnh đạo VFC, VTV cùng các cán bộ của Viện Kiểm sát cũng nhận bằng khen vì đóng góp cho bộ phim.

Khi nhận được vinh dự này các nghệ sĩ trong phim đã phấn khởi khoe niềm vui trên trang cá nhân như nghệ sĩ Cao Nguyệt Hằng, Hà Việt Dũng... Còn Hồng Diễm, cô viết lời chia tay phim một cách bịn rịn: "Hành trình của "Lằn ranh" đã khép lại. Thêm một cuộc đời đã trải qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại.

Xin được cảm ơn ê-kíp đoàn phim đã luôn hỗ trợ Diễm để Diễm luôn được thoải mái nhất trong suốt quá trình quay phim. Đặc biệt cảm ơn đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã giúp Diễm tự tin hơn khi làm dòng phim chính luận".

Được biết, "Lằn ranh" là bộ được xây dựng từ đội ngũ tác giả kịch bản "cứng tay", giàu kinh nghiệm như nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nhà biên kịch Vũ Liêm (Điện ảnh Công an nhân dân), nhà biên kịch Trung Dũng và tổ biên kịch quen thuộc của VFC, cùng sự tư vấn, hỗ trợ sát sao và hiệu quả của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Để có được kịch bản này, các tác giả đã dành rất nhiều thời gian đi thực tế, trò chuyện, tìm hiểu với những con người thực, việc thực.

Tin vui của Hồng Diễm và dàn diễn viên phim 'Lằn ranh' - Ảnh 3.

Hình ảnh Hồng Diễm lần đầu hóa thân vào một vai diễn trong dòng phim chính luận.

"Lằn ranh" là bộ phim chính luận, đề cập đến nhiều vấn đề nóng trong xã hội như tham nhũng, lợi dụng chức vụ để mưu lợi, lợi ích nhóm, bao che và bảo kê… Phim kể câu chuyện ở tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, cũng là thời điểm quan trọng và nhạy cảm, mang lại không ít thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn (Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh), Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy (Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường) hay Phó Bí thư Lê Đình Sách (Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh) - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.

Là một bộ phim chính luận, nhưng "Lằn ranh" thoát khỏi những công thức làm phim khô khan, một chiều, mà phản ánh hơi thở thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là thước đo đạo đức, sự minh bạch về phẩm chất và ý chí.

Tin vui của Hồng Diễm và dàn diễn viên phim 'Lằn ranh' - Ảnh 4.Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trình dài ở ' Lằn ranh'

GĐXH - Hồng Diễm, Mạnh Trường thể hiện sự xúc động khi nhìn lại hành trình dài sau khi "Lằn ranh" kết thúc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ý

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Fan "tan chảy" trước khoảnh khắc Mỹ Tâm thẹn thùng khi được Mai Tài Phến nắm tay, trao ánh mắt tình tứ tại showcase ra mắt phim điện ảnh chiều 3/2.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng mới đây đã diện trang phục truyền thống xuống phố đón xuân, đón Tết sớm trong không khí ấm áp ở Sài Gòn.

Trần Tiểu Vy có động thái gây chú ý

Trần Tiểu Vy có động thái gây chú ý

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy đã thẳng thắn nói rõ về việc tham gia sự kiện ở nước ngoài gây xôn xao mạng xã hội 3 ngày gần đây.

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vương Khang - con trai Hà Kiều Anh xa gia đình từ năm 13 tuổi để du học. Hiện tại, cậu đã 18 tuổi và bắt đầu vào năm nhất đại học.

Đồng đội mai mối Trung tá Minh Kiên với con gái Thượng tướng

Đồng đội mai mối Trung tá Minh Kiên với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 "Không giới hạn", thấy Trung tá Minh Kiên đẹp trai nhưng vẫn độc thân nên đồng đội thấy sốt ruột tìm cách mai mối.

Hoài Linh trở lại sân khấu hài Tết

Hoài Linh trở lại sân khấu hài Tết

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Dù mang trong mình trọng bệnh, nhiều biến cố xảy ra nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn dành tình yêu tha thiết cho nghệ thuật. Ở tuổi U60, anh giảm cường độ công việc nhưng vẫn gắn bó với nghề.

Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Đại nhạc hội chào năm mới "Hoa Xuân Ca" mở màn chuỗi chương trình đặc biệt đón Xuân trên sóng VTV dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân

Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Tham gia cứu hộ cứu nạn động đất, các chiến sĩ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được tình cảm yêu mến của người dân nước bạn.

Vân lỡ có bầu, Đức nói lời đầy trách nhiệm

Vân lỡ có bầu, Đức nói lời đầy trách nhiệm

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Cả Vân và Đức đều khá bất ngờ và bối rối trước kết quả thử thai của Vân, việc có bầu khiến cả hai sẽ phải bước sang một chặng đường mới.

Phản ứng bất ngờ của Duyên Quỳnh trước nghi vấn hát nhép ở lễ trao giải âm nhạc

Phản ứng bất ngờ của Duyên Quỳnh trước nghi vấn hát nhép ở lễ trao giải âm nhạc

Giải trí - 12 giờ trước

Sự cố trong tiết mục mở màn tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 của nữ ca sĩ này gây tranh luận trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt nghi vấn hát nhép.

Xem nhiều

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gót

Giải trí

GĐXH - Trong một video gần đây trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê đã chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi sắm giày cao gót cho con gái.

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Xem - nghe - đọc
Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

Giải trí
Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?

Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top