Tin vui của Hồng Diễm và dàn diễn viên phim 'Lằn ranh'
GĐXH - Hồng Diễm và ê-kíp phim "Lằn ranh" mới đây đã đón nhận tin vui khi phim nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả.
58 tập phim "Lằn ranh" đã phát sóng trên phim giờ vàng của VTV và ngay khi phim kết thúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao bằng khen cho toàn bộ tập thể ê-kíp sản xuất phim.
Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp sản xuất phim Lằn ranh ngày 2/2 ở Hà Nội, ngoài lãnh đạo VTV, đạo diễn Mai Hiền, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, các diễn viên tham gia bộ phim như: NSND Trọng Trinh, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, NSƯT Nguyệt Hằng, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Hà Việt Dũng, Huyền Sâm, Bảo Anh, Huyền Trang, Huyền Sâm, Tiến Lộc, Mạnh Cường, Anh Đức... đều nhận bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Khi nhận được vinh dự này các nghệ sĩ trong phim đã phấn khởi khoe niềm vui trên trang cá nhân như nghệ sĩ Cao Nguyệt Hằng, Hà Việt Dũng... Còn Hồng Diễm, cô viết lời chia tay phim một cách bịn rịn: "Hành trình của "Lằn ranh" đã khép lại. Thêm một cuộc đời đã trải qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại.
Xin được cảm ơn ê-kíp đoàn phim đã luôn hỗ trợ Diễm để Diễm luôn được thoải mái nhất trong suốt quá trình quay phim. Đặc biệt cảm ơn đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đã giúp Diễm tự tin hơn khi làm dòng phim chính luận".
Được biết, "Lằn ranh" là bộ được xây dựng từ đội ngũ tác giả kịch bản "cứng tay", giàu kinh nghiệm như nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nhà biên kịch Vũ Liêm (Điện ảnh Công an nhân dân), nhà biên kịch Trung Dũng và tổ biên kịch quen thuộc của VFC, cùng sự tư vấn, hỗ trợ sát sao và hiệu quả của các cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Để có được kịch bản này, các tác giả đã dành rất nhiều thời gian đi thực tế, trò chuyện, tìm hiểu với những con người thực, việc thực.
"Lằn ranh" là bộ phim chính luận, đề cập đến nhiều vấn đề nóng trong xã hội như tham nhũng, lợi dụng chức vụ để mưu lợi, lợi ích nhóm, bao che và bảo kê… Phim kể câu chuyện ở tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, cũng là thời điểm quan trọng và nhạy cảm, mang lại không ít thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn (Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh), Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy (Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường) hay Phó Bí thư Lê Đình Sách (Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh) - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.
Là một bộ phim chính luận, nhưng "Lằn ranh" thoát khỏi những công thức làm phim khô khan, một chiều, mà phản ánh hơi thở thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là thước đo đạo đức, sự minh bạch về phẩm chất và ý chí.
