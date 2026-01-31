Mới nhất
Hồng Diễm, Mạnh Trường gây chú ý sau hành trính dài sau ' Lằn ranh'

Thứ bảy, 18:59 31/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Hồng Diễm, Mạnh Trường thể hiện sự xúc động khi nhìn lại hành trình dài sau khi "Lằn ranh" kết thúc.

Hồng Diễm và Mạnh Trường gây chú ý sau Lằn ranh kết thúc 2026 - Ảnh 1.Hồng Đăng - Hồng Diễm gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của đồng nghiệp vì một hành động dễ thương

GĐXH - Hồng Đăng đã hội ngộ "tri kỷ" Hồng Diễm trong hôn lễ của diễn viên Kiều My "Cách em 1 milimet". Trong tiệc hỉ này, khán giả phát sốt trước hành động dễ thương của Hồng Đăng dành cho Hồng Diễm.

Sau gần 3 tháng phát sóng, Lằn ranh chính thức khép lại ở tập 58. Tập cuối không có bước ngoặt lớn, chủ yếu giải quyết dứt điểm các tuyến nhân vật và sự việc còn tồn đọng, đưa câu chuyện về trục quen thuộc của dòng phim chính luận.

Theo diễn biến chính, ông Sách (NSND Bùi Trung Anh) chủ động ra trình diện cơ quan điều tra, say khi xét xử đã bị tuyên 20 năm tù với các tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lý và nhận hối lộ. Khắc (Tiến Lộc) nhận mức án 22 năm tù do vai trò trực tiếp gây thất thoát lớn tài sản nhà nước. Triển (Mạnh Trường) người giữ vị trí điều phối và tham gia thực hiện các sai phạm, bị tuyên 10 năm tù.

Cuối phim, Thu (Hồng Diễm) gặp Triển trong trại giam với tư cách một người bạn, không còn vai trò công tố, khép lại của mối quan hệ từng nhiều lần đặt cô vào thế giằng co giữa công việc và đời sống riêng.

Hồng Diễm và Mạnh Trường gây chú ý sau Lằn ranh kết thúc 2026 - Ảnh 2.

Những phân cảnh "Lằn ranh" ở tập 58.

Ngay sau khi tập cuối kết thúc, trên nhiều diễn đàn khán giả bàn luận sôi nổi. Một bộ phận khán giả cho rằng cái kết đi đúng mạch chính luận, làm rõ trách nhiệm và hậu quả của sai phạm. Ngược lại, cũng có ý kiến tiếc nuối khi phim dừng lại khá nhanh, chưa đào sâu thêm tâm lý nhân vật ở giai đoạn sau xét xử.

Về phía dàn diễn viên, Mạnh Trường bày tỏ: "Ai cũng tồn tại cả tốt và xấu, nhưng đừng để cái xấu lấn át cái tốt". 

Nhân vật Triển do Mạnh Trường thể hiện được xem là bước chuyển mình đáng chú ý của nam diễn viên. Rời xa hình ảnh soái ca quen thuộc, Mạnh Trường hóa thân thành một kẻ cơ hội, linh hoạt, sẵn sàng "xoay chiều" để tự bảo toàn. Sự giằng xé nội tâm của Triển, đặc biệt ở chặng cuối phim, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Hồng Diễm và Mạnh Trường gây chú ý sau Lằn ranh kết thúc 2026 - Ảnh 3.

Nhân vật Triển do Mạnh Trường thể hiện được xem là bước chuyển mình đáng chú ý của nam diễn viên. Rời xa hình ảnh soái ca quen thuộc, Mạnh Trường hóa thân thành một kẻ cơ hội, linh hoạt, sẵn sàng “xoay chiều” để tự bảo toàn. Sự giằng xé nội tâm của Triển, đặc biệt ở chặng cuối phim, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Hồng Diễm trong vai Thu – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát – là trục đạo đức của bộ phim. Nhân vật đứng giữa công lý và tình cảm cá nhân, buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất. Chia sẻ sau khi phim khép lại, nữ diễn viên bày tỏ: "Hành trình của Lằn ranh đã khép lại. Thêm một cuộc đời đã trải qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại".

Đồng thời, Hồng Diễm không quên gửi lời cảm ơn đến ê-kíp đoàn phim đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để cô có tâm lý thoải mái nhất trong suốt quá trình quay. Đặc biệt, nữ diễn viên dành sự trân trọng cho đạo diễn Nguyễn Mai Hiền. Khép lại chia sẻ, người đẹp gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã luôn dõi theo và ủng hộ "Lằn ranh", coi đây là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục cố gắng trong chặng đường làm nghề.

Bên cạnh tâm thư, Hồng Diễm còn đăng tải hình ảnh chụp chung với diễn viên Hà Việt Dũng là bạn diễn của cô trong phim. Ngay lập tức, bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận tích cực từ khán giả. Phần lớn đều gửi lời chúc mừng nữ diễn viên vì đã hoàn thành thêm một vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp.

Hồng Diễm và Mạnh Trường gây chú ý sau Lằn ranh kết thúc 2026 - Ảnh 4.

Hồng Diễm và Hà Việt Dũng đã có thêm vai diễn ấn tượng thông qua phim "Lằn ranh".

Hồng Diễm và Mạnh Trường gây chú ý sau Lằn ranh kết thúc 2026 - Ảnh 5.

Hồng Diễm và Hà Việt Dũng trong một sự kiện mới đây.

Trên mạng xã hội, Hồng Diễm luôn ghi điểm bởi sự cởi mở và thân thiện. Cô thường xuyên chia sẻ về công việc, hậu trường phim ảnh cũng như những khoảnh khắc đời thường một cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Ngoài ra nữ diễn viên còn có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz. Trước đó, cô từng gây chú ý khi hội ngộ Hồng Đăng tại đám cưới của Kiều My. Trong suốt buổi tiệc, cả hai thoải mái trò chuyện, chụp hình cùng nhau.

Tòa soạn Quảng cáo
Top