Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

Về đời tư, năm 2019, Hà Việt Dũng kết hôn với Hà Nhung - cô gái xinh đẹp người dân tộc Thái, kém anh 6 tuổi và cùng quê. Đám cưới của cả hai diễn ra kín đáo, phía nhà trai chỉ mời một vài nghệ sĩ thân thiết và không thông báo thông tin rộng rãi. Được biết Hà Việt Dũng chỉ trải qua 2 tháng tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân với Hà Nhung. Nhưng cặp đôi cho biết luôn nhận được sự chân thành, thẳng thắn từ nhau và hôn nhân được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình. Sau 6 năm kết hôn, Hà Việt Dũng cũng trưởng thành hơn trong cuộc sống. Dù bận rộn với công việc nhưng cứ khi có thời gian nghỉ anh lại dành cho vợ con. Ngoài công việc đóng phim, Hà Việt Dũng lại tất bật phụ vợ trong công việc.