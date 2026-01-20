Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

Thứ ba, 10:00 20/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hà Việt Dũng vào vai Chấn - Phó Chi cục trưởng ngành thuế là chồng Hồng Diễm (Bùi Hằng Thu) trong phim "Lằn ranh" đã thu hút được thiện cảm của khán giả. Nếu ở trong phim, anh kín kẽ trầm ngâm thì ngoài đời, Hà Việt Dũng là người chồng vui tính, phóng khoáng.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 1.Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoại

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã hóa thân vào vai bà Tứ - vợ ông Sách (NSND Trung Anh thủ vai) trong phim "Lằn ranh". Ở trên phim lẫn đời thực, nữ nghệ sĩ gạo cội của làng kịch đất Bắc đều hết lòng cho gia đình.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 2.

Trong phim giờ vàng "Lằn ranh", Hà Việt Dũng đóng nhân vật Chấn - Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm (Bùi Hằng Thu) đã gây được ấn tượng tốt với khán giả. Trong một vai mang tính chính luận, nam diễn viên quê Phú Thọ đã cho khán giả thấy khả năng diễn xuất tiến bộ của anh.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 3.

Ở Chấn của "Lằn ranh", Hà Việt Dũng diễn ra nét người đàn ông kín kẽ, thực tế, sống đúng trách nhiệm nghề nghiệp. Không có những lời thoại ngọt ngào hay cảnh quay lãng mạn, Chấn lại chinh phục khán giả theo cách khác: Bản lĩnh, từng trải, mang hơi thở rõ rệt của đời sống công chức. Lối diễn linh hoạt của Hà Việt Dũng đã giúp anh nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 4.

Hà Việt Dũng tự tin khắc họa nhân vật Chấn một cách rõ nét và đúng thông điệp mà "Lằn ranh" muốn hướng đến khán giả.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 5.

Trước khi là Chấn trên phim giờ vàng, Hà Việt Dũng đã là một diễn viên có thực lực trong làng phim Việt. Tuy nhiên, để chạm đến nghề diễn viên, trước đó, anh có rất nhiều trải nghiệm đời thực phong phú.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 6.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), ngay từ nhỏ anh đã phải phụ giúp người thân lên rừng làm rẫy, đốn củi. Đến độ tuổi trưởng thành, anh bươn chải nhiều nghề như: Công nhân quét rác ở Hà Nội, thợ làm gỗ ở Đồng Tháp và phục vụ tiệc cưới ở TP.HCM để kiếm sống. Cũng trong thời cơ cực, Hà Việt Dũng quen biết một người mẫu và được giới thiệu vào một công ty giải trí. Năm 2011, anh tham gia "Siêu mẫu Việt Nam".

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 7.

Lợi thế chiều cao 1m84, gương mặt nam tính cùng phần trình diễn tự tin giúp Hà Việt Dũng thắng giải Đồng chung cuộc. Khi gia nhập làng giải trí, công việc người mẫu không có thu nhập ổn định khiến Hà Việt Dũng từng phải mở quán nước mía lề đường để kiếm thêm tiền. Đến năm 2012, sự nghiệp của anh bước sang trang mới khi được đạo diễn Ngô Quang Hải mời đóng vai nam chính phim "Mùa hè lạnh". Hơn mười năm lăn lộn trong showbiz, Hà Việt Dũng đã có hơn 30 vai diễn ở cả thể loại phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 8.

Nhờ chăm chỉ làm nghề, xây kênh thương hiệu cá nhân, Hà Việt Dũng ở tuổi U40 đã xây được cơ ngơi to đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cùng gia đình.

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 9.

Về đời tư, năm 2019, Hà Việt Dũng kết hôn với Hà Nhung - cô gái xinh đẹp người dân tộc Thái, kém anh 6 tuổi và cùng quê. Đám cưới của cả hai diễn ra kín đáo, phía nhà trai chỉ mời một vài nghệ sĩ thân thiết và không thông báo thông tin rộng rãi. Được biết Hà Việt Dũng chỉ trải qua 2 tháng tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân với Hà Nhung. Nhưng cặp đôi cho biết luôn nhận được sự chân thành, thẳng thắn từ nhau và hôn nhân được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình. Sau 6 năm kết hôn, Hà Việt Dũng cũng trưởng thành hơn trong cuộc sống. Dù bận rộn với công việc nhưng cứ khi có thời gian nghỉ anh lại dành cho vợ con. Ngoài công việc đóng phim, Hà Việt Dũng lại tất bật phụ vợ trong công việc.

Ảnh: FBNV

Hà Việt Dũng trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao? - Ảnh 10.Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bà Ánh sau vài lần tiếp xúc với bé Nhi (con riêng của chồng) đã thấy thương mến và quyết định đón bé về nhà nuôi.

Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhà

Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhà

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Gần 1 thập kỷ bên nhau, Trường Giang - Nhã Phương vẫn được xem là một trong những "gia đình kiểu mẫu" đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam và hội ngội cùng bạn bè tại biệt thự 400m2 của ca sĩ Quang Dũng. Qua những hình ảnh này, khán giả biết thêm về cuộc sống của ca sĩ Quang Dũng.

Ca sĩ nào sẽ được chọn biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng?

Ca sĩ nào sẽ được chọn biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được xác định là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào 20h10 ngày 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trước khi ly hôn, Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã 'lộ' nhiều dấu hiệu đường ai nấy đi

Trước khi ly hôn, Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã 'lộ' nhiều dấu hiệu đường ai nấy đi

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Tóc Tiên - Hoàng Touliver chia tay trong 'hòa bình' nhưng trước đó, họ cũng có những dấu hiệu "rạn nứt". Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng cả hai vẫn đưa ra quyết định cuối cùng trong sự tiếc nuối với khán giả.

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thị Thu Hằng - nữ sinh quê Thanh Hóa đang là thí sinh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với vóc dáng ấn tượng, thành tích học tập xuất sắc.

Xem nhiều

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Giải trí

GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz
Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Giải trí
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz
Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top