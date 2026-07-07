Họp lớp sau 25 năm, tôi nhận ra người thành công đều hiểu sớm 'quy tắc 3/7'

Họp lớp giúp tôi hiểu may mắn chỉ là một phần của thành công

Buổi họp lớp kỷ niệm 25 năm ngày tốt nghiệp mang đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn những gì từng nghĩ. Không chỉ là dịp gặp lại bạn bè cũ, đó còn là cơ hội để nhìn lại hành trình của mỗi người sau một phần tư thế kỷ.

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tất cả chúng tôi gần như đứng trên cùng một vạch xuất phát. Thành tích học tập không chênh lệch quá lớn, hoàn cảnh cũng chẳng khác biệt nhiều.

Thế nhưng sau 25 năm, mỗi người lại có một cuộc sống hoàn toàn khác.

Có người sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có người vẫn chật vật tìm chỗ đứng, có người từng rất nổi bật nhưng nay lại lặng lẽ phía sau.

Quan sát những mảnh ghép ấy, tôi dần hiểu rằng thành công không chỉ được quyết định bởi tài năng hay may mắn.

Điều quan trọng hơn là cách mỗi người phân bổ "3 phần điều kiện, 7 phần nỗ lực" trong từng khía cạnh của cuộc sống.

Rời buổi họp lớp, tôi nhận ra khoảng cách giữa mỗi người không phải do điểm số năm xưa, cũng không hoàn toàn do hoàn cảnh xuất thân. Ảnh minh họa

Ngoại hình chỉ chiếm 3 phần, khí chất mới tạo nên 7 phần giá trị

Ngày còn đi học, Tiểu Mỹ là cô bạn nhỏ nhắn, ngoại hình không mấy nổi bật. Ít ai nghĩ nhiều năm sau, cô lại trở thành người gây ấn tượng nhất trong buổi họp lớp.

Không phải vì nhan sắc thay đổi quá nhiều, mà bởi thần thái và phong cách của cô hoàn toàn khác trước. Tiểu Mỹ biết cách lựa chọn trang phục phù hợp, chăm sóc bản thân, cư xử tinh tế và luôn xuất hiện với sự tự tin.

Cô chia sẻ rằng mình chưa từng cố gắng trở thành người đẹp nhất, chỉ luôn muốn trở thành phiên bản chỉn chu nhất của chính mình.

Quả thực, ngoại hình là điều kiện ban đầu, nhưng khí chất mới là yếu tố khiến người khác muốn tin tưởng và tôn trọng bạn. Khi biết chăm sóc bản thân, con người cũng trở nên tự tin hơn trong công việc và các mối quan hệ.

May mắn chỉ chiếm 3 phần, 7 phần còn lại là sự kiên trì

Một người bạn khác khiến cả lớp bất ngờ là Lão Lý. Chỉ học hết cấp hai nhưng hiện nay anh lại là giáo viên tại một trường dạy nghề.

Ít ai biết rằng bước ngoặt ấy đến từ một cơ hội rất nhỏ. Trong thời gian làm việc tại xưởng sản xuất, anh gặp một người quản lý mở lớp đào tạo kỹ năng miễn phí.

Trong khi nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, Lão Lý kiên trì theo học suốt hai năm, chấp nhận nghỉ việc để tập trung nâng cao chuyên môn.

Khi kể về thành công của mình, anh luôn cho rằng bản thân gặp may.

Nhưng những người bạn đều hiểu rằng, nếu không có sự chăm chỉ và quyết tâm, cơ hội ấy cũng sẽ trôi qua như bao cơ hội khác.

Giống như cây tre, nhiều năm đầu gần như không phát triển đáng kể vì dành toàn bộ thời gian để cắm rễ dưới lòng đất. Đến khi nền móng đủ vững chắc, cây mới tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Thành công cũng vậy. Những gì người khác nhìn thấy thường chỉ là kết quả cuối cùng, còn những tháng năm âm thầm nỗ lực lại rất ít người chứng kiến.

Chăm chỉ chỉ chiếm 3 phần, định hướng mới quyết định 7 phần thành công

Lão Trương là người chăm chỉ nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong nhà máy suốt nhiều năm rồi bất ngờ về quê trồng trọt, chăn nuôi. Công việc nào anh cũng hết mình, nhưng cuộc sống vẫn chưa thực sự ổn định.

Vấn đề không nằm ở sự lười biếng, mà ở việc anh thiếu một mục tiêu dài hạn.

Điều này khiến tôi nhớ đến nhà khảo cổ Heinrich Schliemann. Từ khi còn trẻ, ông đã nuôi ước mơ tìm lại thành Troy cổ đại. Biết mình chưa đủ điều kiện, ông lựa chọn kinh doanh để tích lũy tài chính trong nhiều năm trước khi theo đuổi đam mê khảo cổ.

Chính kế hoạch rõ ràng ấy đã giúp ông biến giấc mơ tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực.

Nhiều người sau khi ra trường chỉ vội vàng tìm việc vì ai cũng làm như vậy. Họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng không xác định rõ bản thân muốn gì trong 5 hay 10 năm tới.

Không có định hướng, mọi nỗ lực rất dễ trở thành sự bận rộn vô nghĩa. Trái lại, người biết mình muốn đi đâu sẽ từng bước xây dựng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tạo nên những bước tiến lớn sau vài năm.

Xuất phát điểm chỉ chiếm 3 phần, bản lĩnh mới quyết định 7 phần còn lại

Trong lớp tôi cũng có những người sở hữu lợi thế đáng mơ ước từ gia đình.

Vương Nguyệt từng là hoa khôi của trường. Sau khi kết hôn với con trai một lãnh đạo, cô nhanh chóng có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Khi bạn bè còn tất bật mưu sinh, cuộc sống của cô khá nhẹ nhàng.

Nhưng theo thời gian, khi những chỗ dựa dần mất đi, điểm yếu về năng lực bắt đầu bộc lộ. Cô rơi vào diện tinh giản nhân sự, trong khi hôn nhân cũng xuất hiện nhiều rạn nứt.

Câu chuyện ấy khiến tôi nhớ đến lời của nhà văn Stefan Zweig: "Mọi món quà của số phận đều có cái giá của nó."

Gia đình có thể trao cơ hội, nhưng không thể thay bạn sống cả cuộc đời. Chỉ khi tự xây dựng năng lực và giá trị của bản thân, con người mới có thể đứng vững trước những biến động.

Thành công lâu dài luôn đến từ sự thay đổi của chính mình

Rời buổi họp lớp, tôi nhận ra khoảng cách giữa mỗi người không phải do điểm số năm xưa, cũng không hoàn toàn do hoàn cảnh xuất thân.

Ngoại hình có thể cải thiện bằng việc rèn luyện khí chất. May mắn sẽ tìm đến những người không ngừng cố gắng.

Chăm chỉ chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng định hướng rõ ràng. Còn xuất phát điểm tốt đến đâu cũng không thể thay thế năng lực và bản lĩnh.

Có lẽ, "quy tắc 3/7" không phải một công thức cứng nhắc, mà là lời nhắc rằng điều quyết định thành công chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở những gì chúng ta được trao, mà ở cách mỗi người chủ động tạo dựng tương lai của chính mình.

* Câu chuyện của anh Lưu chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ GĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.

Theo Toutiao