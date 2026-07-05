Nghỉ hưu vẫn đi làm trả nợ thay con, tôi bàng hoàng khi thấy con dốc tiền đãi thông gia

Nghỉ hưu chưa kịp hưởng an nhàn đã phải đi làm trở lại

Tôi từng nghĩ quãng thời gian sau khi nghỉ hưu sẽ là phần thưởng cho những năm tháng lao động miệt mài.

Sau mấy chục năm làm việc, điều tôi mong mỏi chỉ là mỗi sáng dậy sớm đi dạo công viên, đánh vài ván cờ với bạn già, thỉnh thoảng câu cá, đưa vợ đi du lịch để bù đắp những năm tháng cả hai chỉ biết xoay quanh cơm áo gạo tiền.

Lương hưu của hai vợ chồng tuy không dư dả nhưng đủ để sống giản dị. Chúng tôi không còn phải nuôi con ăn học, cũng không mang nợ nần nên tin rằng tuổi già sẽ bình yên.

Nhưng mọi dự định ấy nhanh chóng tan biến.

Sau khi con trai lập gia đình, áp lực tài chính của các con ngày một lớn. Hầu như lần nào gặp nhau, tôi cũng nghe con kể chuyện tiền sữa, tiền học của cháu, khoản vay mua nhà, rồi đủ loại chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ban đầu, tôi chỉ biết động viên. Tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn nên hiểu cuộc sống của những gia đình trẻ không hề dễ dàng.

Tôi cũng nghĩ rằng con cần tự mình vượt qua thử thách để trưởng thành. Thế nhưng, nghe con than phiền mãi, lòng làm cha không thể yên.

Có lẽ chính sự hy sinh vô điều kiện của tôi đã khiến việc được bố mẹ hỗ trợ trở thành điều quá đỗi bình thường trong suy nghĩ của con. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu vẫn thức trắng đêm để có thêm tiền giúp con

Đúng lúc ấy, một người quen giới thiệu tôi làm bảo vệ ca đêm cho một xí nghiệp nhỏ. Tôi nhận lời gần như không do dự.

Công việc bắt đầu từ 7 giờ tối và kết thúc lúc 7 giờ sáng hôm sau. Mỗi đêm tôi phải đi tuần nhiều lần để kiểm tra vật tư, nguyên liệu trong khuôn viên nhà máy.

Những ngày đầu, việc thức trắng khiến cơ thể rã rời. Ban ngày ngủ không sâu, đêm lại phải căng mắt làm việc nên sức khỏe giảm sút thấy rõ.

Đổi lại, mỗi tháng tôi có thêm khoảng 1.500 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 5 triệu đồng. Số tiền ấy không lớn nhưng với tôi lại rất ý nghĩa.

Tôi tự nhủ chỉ cần mình còn khỏe thì nên cố gắng thêm vài năm để con bớt áp lực.

Mỗi tháng, ngoài tiền lương hưu, tôi dành gần như toàn bộ khoản thu nhập từ công việc bảo vệ đưa cho con trai trả nợ. Tổng cộng, tôi hỗ trợ con khoảng 2.000 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Hai vợ chồng chỉ giữ lại số tiền vừa đủ trang trải sinh hoạt. Chúng tôi cắt giảm mọi khoản chi tiêu, không còn nghĩ đến những chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ trước.

Tôi luôn tin rằng khi con vượt qua giai đoạn khó khăn, cuộc sống của cả gia đình sẽ nhẹ nhõm hơn.

Một lần tình cờ khiến tôi nhìn mọi chuyện bằng con mắt khác

Cho đến một ngày nghỉ lễ.

Hôm đó, tôi vẫn đi làm như thường lệ, còn con trai, con dâu và các cháu đều được nghỉ.

Trên đường tới xí nghiệp, tôi đi ngang qua một nhà hàng lớn. Phía trước cửa treo bảng đèn LED nổi bật với dòng chữ chúc mừng bố mẹ vợ được mời thưởng thức vịt quay Bắc Kinh và tham quan Vạn Lý Trường Thành.

Ban đầu, tôi chỉ mỉm cười thầm nghĩ chắc hẳn gia đình nào đó rất có điều kiện và hiếu thảo. Nhưng khi nhìn kỹ vào bên trong, tôi chết lặng. Người đứng ra tiếp đón khách chính là con trai và con dâu của tôi.

Các con đang tổ chức một bữa tiệc sang trọng để mời bố mẹ vợ, còn chuẩn bị cả chuyến du lịch nhân dịp nghỉ lễ. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên buồn hay thất vọng nhiều hơn.

Trong khi tôi thức trắng mỗi đêm để kiếm từng đồng giúp con trả nợ, các con vẫn sẵn sàng chi khoản tiền không nhỏ cho những bữa tiệc và chuyến đi đắt đỏ.

Điều khiến tôi đau lòng không phải vì các con quan tâm tới thông gia. Ai cũng có quyền báo hiếu cha mẹ mình.

Thế nhưng các con luôn nói bản thân quá khó khăn, cần bố mẹ hỗ trợ, nhưng lại không hề có ý thức tiết kiệm hay cân nhắc cách sử dụng đồng tiền.

Cha mẹ hy sinh quá mức đôi khi lại khiến con xem đó là điều hiển nhiên

Từ hôm ấy, tôi quyết định nhìn lại chính mình. Có lẽ chính sự hy sinh vô điều kiện của tôi đã khiến việc được bố mẹ hỗ trợ trở thành điều quá đỗi bình thường trong suy nghĩ của con.

Khi cha mẹ luôn đứng ra giải quyết mọi khó khăn, con cái rất dễ quên rằng những đồng tiền ấy đều được đánh đổi bằng mồ hôi, sức khỏe và cả tuổi già của bố mẹ.

Tình thương là điều không thể thiếu trong gia đình, nhưng tình thương cũng cần có giới hạn.

Nếu cha mẹ cứ mãi gánh thay mọi trách nhiệm, con sẽ khó học được cách tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sự giúp đỡ lâu dài đôi khi vô tình nuôi dưỡng tâm lý ỷ lại, khiến con không còn trân trọng công sức của người sinh thành.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi hiểu rằng người già cũng có quyền sống cho bản thân. Sau nhiều năm cống hiến cho gia đình và xã hội, tuổi hưu không chỉ là lúc nghỉ ngơi mà còn là quãng thời gian được tận hưởng thành quả lao động của chính mình.

Con cái trưởng thành cần học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Cha mẹ có thể hỗ trợ khi thật sự cần thiết, nhưng không nên biến sự hy sinh thành trách nhiệm kéo dài vô thời hạn.

Chỉ khi mỗi người đều biết tự gánh vác cuộc sống của mình, tình thân mới được gìn giữ bằng sự biết ơn thay vì những điều bị xem là hiển nhiên.

* Câu chuyện của lão Chu được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) nhận rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Theo Toutiao