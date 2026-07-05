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Sau tuổi 60, càng sớm bỏ 3 điều này, những năm cuối đời càng bình yên

Chủ nhật, 10:28 05/07/2026 | Tâm sự

GĐXH - Đi qua hơn 60 năm cuộc đời, tôi mới hiểu điều khiến con người mệt mỏi nhất không phải tuổi tác, mà là những thứ mình cố giữ suốt nhiều năm.

Năm nay tôi đã ngoài tuổi 60. 

Có người từng hỏi điều gì khiến cuộc sống của tôi thay đổi nhiều nhất khi bước sang dốc bên kia của cuộc đời. Tôi không nghĩ đó là mái tóc đã điểm bạc hay sức khỏe không còn dẻo dai như trước. Điều thay đổi lớn nhất chính là cách tôi nhìn nhận mọi việc.

Khi còn trẻ, tôi luôn tự ép mình phải cố gắng nhiều hơn một chút, phải giỏi hơn người khác và làm mọi thứ thật hoàn hảo thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Tôi từng mang trong mình đủ loại áp lực, từ việc giữ thể diện, cố chứng minh mình đúng cho đến việc vun vén mọi thứ sao cho thật chỉn chu.

Thế nhưng, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tôi mới nhận ra có rất nhiều thứ mình ôm khư khư suốt mấy chục năm hóa ra lại là gánh nặng.

Tuổi già giống như một ngày đông có nắng. Không cần quá rực rỡ, chỉ cần đủ ấm là đã thấy hạnh phúc. Và muốn có được sự bình yên ấy, tôi học cách buông bỏ ba điều.

Sau tuổi 60, càng sớm bỏ 3 điều này, những năm cuối đời càng bình yên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau tuổi 60, tôi học được cách buông bỏ 3 điều này để có tuổi già bình yên hơn

Tôi không còn muốn hơn thua với bất kỳ ai

Ngày còn trẻ, tôi cũng giống như bao người khác. Trong công việc luôn khát khao được công nhận, còn trong những cuộc gặp gỡ họ hàng hay bạn bè thì ít nhiều để ý xem con cái nhà ai thành đạt hơn, nhà ai khá giả hơn.

Ngay cả những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt cũng dễ biến thành những màn so sánh ngầm mà chính mình không nhận ra.

Lúc ấy, tôi cứ nghĩ đó là động lực để phấn đấu. Nhưng sau này mới hiểu, càng thích hơn thua thì lòng càng khó bình yên.

Thắng thì vui được một lúc nhưng rồi lại nơm nớp lo giữ vị trí. Thua thì buồn bã, tự trách mình rồi mang tâm trạng nặng nề suốt nhiều ngày. Hóa ra người mệt mỏi nhất chẳng phải ai khác ngoài chính mình.

Sau tuổi 60, tôi không còn nhu cầu chứng minh điều gì nữa.

Bạn bè già gặp nhau giờ đây chẳng ai hỏi thu nhập bao nhiêu hay con cái làm chức vụ gì. Chúng tôi chỉ kể cho nhau nghe chuyện sức khỏe, một chuyến đi ngắn, một cuốn sách vừa đọc hay niềm vui giản dị khi nghe đứa cháu nhỏ bi bô gọi ông bà.

Tôi nhận ra, đến một độ tuổi nhất định, thắng thua không còn quan trọng bằng việc hôm nay mình có ngủ ngon hay không, lòng mình có đủ nhẹ nhàng hay không.

Buông bỏ sự hiếu thắng không phải là chấp nhận thua cuộc. Đó là cách trả lại sự bình yên vốn có cho chính mình.

Tôi thôi bắt cuộc sống phải hoàn hảo

Có một thời gian, tôi sống cực kỳ cầu toàn.

Nhà cửa lúc nào cũng phải sạch bóng không một hạt bụi. Bữa cơm phải đủ món, trình bày đẹp mắt. Mọi việc lớn nhỏ đều phải thật chỉn chu. Thậm chí, chỉ vì mua một món quà nhỏ cho cháu mà tôi sẵn sàng đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác vì sợ chưa đủ tốt.

Tôi cứ nghĩ như vậy mới là sống có trách nhiệm, nhưng rồi theo thời gian, sức khỏe yếu dần. Chỉ một buổi dọn dẹp cũng khiến cái lưng đau nhức cả ngày. Một bữa cơm quá cầu kỳ lại làm bản thân mệt rã rời, chẳng còn tâm trí đâu để tận hưởng.

Có lúc tôi tự hỏi: mình đang sống để thưởng thức cuộc đời hay đang tự làm khổ chính mình?

Từ ngày thay đổi suy nghĩ, cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhà cửa có thể đôi lúc chưa thật gọn gàng nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười. Món ăn có hôm chỉ vài món quen thuộc nhưng cả nhà vẫn quây quần vui vẻ bên nhau.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu điều làm nên hạnh phúc của một gia đình chưa bao giờ là sự hoàn hảo. Đó là cảm giác mọi người đều được sống thoải mái, được là chính mình trong ngôi nhà ấy.

Có lẽ, chính những điều chưa hoàn hảo mới làm cuộc sống trở nên chân thật và đáng quý.

Tôi học cách bỏ bớt đồ đạc để lòng mình cũng nhẹ hơn

Nếu nhìn lại căn nhà của mình cách đây vài năm, có lẽ ai cũng sẽ bật cười.

Tôi thuộc tuýp người giữ lại gần như mọi thứ. Từ chiếc áo cũ vì nghĩ "biết đâu sau này còn mặc", cái quạt hỏng vì "để hôm nào sửa", cho đến những chiếc hộp hay túi nilon đẹp cũng chất kín các góc nhà.

Tôi cứ tưởng đó là tiết kiệm, nhưng càng tích trữ, căn nhà càng chật chội. Mỗi lần dọn dẹp lại thấy mệt mỏi vì chẳng biết phải cất vào đâu.

Cho đến một ngày, tôi quyết định dành hẳn một tuần để sàng lọc lại tất cả. Thứ nào cả năm không dùng tới thì đem cho. Đồ hỏng thì bỏ. Quần áo còn tốt thì gửi đến những người cần hơn.

Sau đợt "thanh lọc" ấy, căn nhà rộng ra thấy rõ. Điều kỳ lạ là lòng tôi cũng nhẹ đi rất nhiều.

Rồi tôi chợt nhận ra, không chỉ có đồ đạc mà rất nhiều cảm xúc cũ kỹ trong lòng cũng cần được dọn dẹp như vậy.

Những tiếc nuối, những giận hờn hay những chuyện không vui đã qua... nếu cứ giữ mãi thì chúng cũng giống như đống đồ cũ chiếm hết khoảng trống trong tâm trí.

Buông bớt đi, cuộc sống tự nhiên sẽ có thêm chỗ cho những điều tốt đẹp bước vào.

Sau tuổi 60, biết buông mới là sống đủ đầy

Càng lớn tuổi, tôi càng tin rằng tuổi già hạnh phúc không được quyết định bởi việc mình có bao nhiêu tiền, căn nhà rộng bao nhiêu mét vuông hay con cái thành đạt đến mức nào.

Điều quyết định tất cả lại chính là trạng thái của tâm hồn.

Biết bớt hơn thua để lòng thanh thản.

Biết thôi ép mình phải hoàn hảo để mỗi ngày đều dễ chịu.

Biết bỏ đi những thứ không còn cần thiết để cả ngôi nhà lẫn trái tim đều có khoảng trống cho niềm vui.

Đi qua hơn sáu mươi năm cuộc đời, tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải là cố giữ thật nhiều, mà là biết mình nên buông điều gì.

Có lẽ, đó cũng là món quà lớn nhất mà tuổi tác mang lại: dạy tôi sống chậm hơn, nhẹ hơn và bình yên hơn.

Khi bớt đi những chấp niệm và những gánh nặng không cần thiết, tôi mới cảm nhận rõ rằng tuổi già không phải là đoạn cuối của cuộc đời, mà là quãng thời gian đẹp nhất để được sống trọn vẹn, thanh thản và an nhiên với chính mình.

Thu Trà 

Sau tuổi 60, càng sớm bỏ 3 điều này, những năm cuối đời càng bình yên - Ảnh 2.Đến tuổi 60 mới hiểu: Có 3 việc cha mẹ càng làm nhiều, tuổi già càng dễ cô quạnh

GĐXH - Có những điều tôi từng nghĩ là yêu thương, nhưng đến sau tuổi 60 mới nhận ra lại vô tình trở thành gánh nặng cho chính mình và con cái.

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