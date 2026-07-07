Ở tuổi 72, tôi chủ động xin ra ở riêng sau 5 năm sống cùng con trai và con dâu

Những ngày đầu đầy tiếng cười, tôi nghĩ tuổi già của mình sẽ an yên

Năm nay tôi 72 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi chuyển từ quê lên thành phố sống cùng con trai và con dâu sau khi chồng mất được vài năm.

Ngày ấy, nhiều người trong xóm bảo tôi có phúc. Con trai thành đạt, con dâu hiền lành, các cháu ngoan ngoãn. Tôi cũng nghĩ vậy. Sau nhiều năm sống một mình trong căn nhà cũ, tôi cảm thấy vui khi mỗi ngày đều được nghe tiếng con cháu nói cười.

Khi mới lên ở cùng, tôi gần như trở thành "trợ thủ đắc lực" của gia đình. Buổi sáng đưa cháu đi học, chiều đón cháu về. Những hôm con trai và con dâu bận việc, tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi tranh thủ kèm cháu học bài.

Tôi luôn nghĩ mình vẫn còn khỏe, còn giúp được các con ngày nào thì tốt ngày đó. Nhìn con cháu quây quần bên mâm cơm mỗi tối, tôi từng tin rằng tuổi già của mình sẽ trôi qua bình yên như thế.

Ảnh minh họa.

Khoảng cách giữa các thế hệ bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Nhưng sống chung dưới một mái nhà lâu ngày, tôi dần nhận ra giữa các thế hệ luôn tồn tại những khác biệt mà đôi khi không ai nhận thấy.

Tôi quen dậy từ rất sớm để tập thể dục, còn các con thường ngủ muộn vì công việc. Tôi thích tự tay đi chợ nấu ăn, trong khi con dâu lại chuộng sự tiện lợi và thường đặt đồ ăn hoặc mua thực phẩm chế biến sẵn.

Có lần thấy cháu vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, tôi nhắc nhở ngay. Con trai lại bảo thời nay trẻ con tiếp xúc với công nghệ là chuyện bình thường. Tôi không đồng tình nhưng cũng không nói thêm.

Những chuyện như vậy diễn ra khá thường xuyên. Không ai cãi vã, không ai lớn tiếng, nhưng mỗi lần góp ý, tôi đều cảm nhận được sự lúng túng từ phía các con.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình đang lo lắng cho gia đình. Tôi không nhận ra rằng sự quan tâm đôi khi lại vô tình trở thành áp lực đối với người khác.

Câu nói của con dâu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều

Một buổi tối, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa con trai và con dâu trong bếp.

Con trai tôi nói: "Mẹ thương các cháu nên mới hay nhắc nhở như vậy."

Con dâu im lặng một lúc rồi đáp: "Em hiểu. Chỉ là nhiều khi em cảm giác mình đang nuôi con theo ý của người khác."

Tôi đứng ngoài cửa và lặng người.

Con bé không hề trách móc hay hỗn hào. Giọng nói của nó rất nhẹ nhàng. Nhưng chính sự chân thành ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nhớ lại những năm tháng còn trẻ, khi sống cùng mẹ chồng. Khi ấy, tôi cũng từng có cảm giác muốn tự quyết định cuộc sống của gia đình nhỏ nhưng lại ngại bày tỏ.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, vậy mà tôi lại vô tình đặt mình vào vị trí của mẹ chồng ngày trước.

Tôi nhận ra các con giờ đây đã có gia đình riêng, có cách sống riêng. Điều chúng cần không phải là một người luôn đứng bên cạnh chỉ dẫn, mà là sự tin tưởng và tôn trọng.

Ảnh minh họa.

Tôi muốn ở riêng: Quyết định khiến cả nhà bất ngờ

Sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi quyết định nói với con trai rằng mình muốn chuyển ra ở riêng. Số tiền tiết kiệm và tiền bán căn nhà ở quê, tôi muốn

Nghe tôi nói, cả nhà đều bất ngờ. Con trai phản đối ngay, còn con dâu thì lo lắng hỏi có phải mình làm điều gì khiến tôi buồn hay không.

Tôi phải giải thích rất lâu rằng quyết định ấy hoàn toàn không xuất phát từ mâu thuẫn.

Tôi nói với các con rằng mình vẫn còn đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân. Tôi muốn có không gian riêng cho tuổi già và cũng muốn các con được sống thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.

Sau nhiều lần thuyết phục, các con mới đồng ý.

Tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ cách nhà con trai chỉ vài cây số. Nơi ở mới không rộng nhưng yên tĩnh. Mỗi sáng tôi đi bộ cùng những người bạn đồng trang lứa, chiều chăm sóc vài chậu cây và tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh trong khu dân cư.

Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải sống chung

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là từ ngày ra ở riêng, tình cảm giữa tôi và các con lại tốt hơn trước.

Cuối tuần, các cháu thường sang chơi với bà. Thỉnh thoảng con trai đón tôi về ăn cơm. Những cuộc gặp gỡ giờ đây luôn đầy ắp tiếng cười bởi không còn những va chạm nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày.

Tôi không còn bận tâm chuyện các con chi tiêu thế nào, dạy con ra sao hay sắp xếp cuộc sống như thế nào. Ngược lại, các con cũng không phải lo lắng vì những góp ý vô tình của mẹ.

Ở tuổi 72, tôi mới hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với việc phải ở cạnh nhau mọi lúc. Đôi khi, khoảng cách vừa đủ lại giúp các thành viên trong gia đình dễ thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.

Nhiều người vẫn cho rằng tuổi già phải sống cùng con cháu mới là viên mãn. Nhưng với tôi, hạnh phúc không nằm ở việc ở chung hay ở riêng. Điều quan trọng là mỗi người đều cảm thấy thoải mái, được tôn trọng và vẫn giữ được sự gắn bó trong tình thân.

Có lẽ đó cũng là điều quý giá nhất mà tôi học được khi bước sang tuổi 72.