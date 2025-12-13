Hotgirl đấu kiếm Việt Nam gây sốt tại SEA Games 33 được khen đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai?

SEA Games 33 đang tạo sức nóng trên mạng xã hội khi nhiều vận động viên gây ấn tượng với thành tích và diện mạo nổi bật. Trong đó, Ngô Thị Hương (SN 2001, ở Hải Phòng) – vận động viên đấu kiếm thu hút khán giả nhờ ngoại hình nổi bật, đôi chân dài như người mẫu.

Theo Báo Lao động, đây là lần thứ 2 Ngô Thị Hương được tham dự SEA Games trong sự nghiệp vận động viên của mình. Cô từng có thời gian tập luyện điền kinh nhưng sau đó chuyển sang bộ môn đấu kiếm.

Ngô Thị Hương xinh đẹp khi tập luyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi học hết cấp hai, cô chuyển hẳn lên Trung tâm thi đấu thể thao ở Hà Nội tập luyện, và nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích ở giải trẻ. Ngô Thị Hương từng giành HCV nội dung kiếm chém nữ ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022. Đây là cột mốc giúp cô được chú ý nhiều hơn trên bản đồ đấu kiếm Việt Nam. Năm 2021, cô cũng góp mặt trong đội hình tham dự giải vô địch thế giới tại Ai Cập, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Ngô Thị Hương sở hữu chiều cao 1,75m, vóc dáng săn chắc, gương mặt thanh tú. Ngô Thị Hương được cư dân mạng gọi là "hoa khôi đấu kiếm".

Hình ảnh của cô càng được quan tâm nhiều hơn khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về người mẫu Vietnam Next Top Model 2025.

Trong video được fanpage của chương trình đăng tải, gương mặt của Ngô Thị Hương được khán giả nhận xét đẹp và có nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ngô Thị Hương tham gia Vietnam's Next Top Model 2025 và được nhận xét có nhiều điểm giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ở vòng nhận xét, giám khảo là Á hậu Hương Ly thậm chí phải thốt lên ngạc nhiên: "Bạn này đẹp quá, giống Đỗ Hà lắm luôn. Người đẹp quá!". Các thành viên còn lại của ban giám khảo cũng liên tục dành lời khen cho nhan sắc của Ngô Thị Hương.

Trên mạng xã hội, Ngô Thị Hương xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại, ưa chuộng phong cách thời trang năng động, tôn dáng, nhiều lần khoe đôi chân dài thẳng tắp. Cô duy trì hình thể săn chắc, thon gọn nhờ cường độ luyện tập cao.

Ngày 13/12, Hương cùng các đồng đội sẽ chính thức bước vào hành trình tranh tài. Ngô Thị Hương được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV cho đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games 33.

Những hình ảnh đáng chú ý của Ngô Thị Hương:

Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong, Bóng đá.