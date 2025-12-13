Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Trong tập 30 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, trò chơi nói thật với Duyên vô tình khiến Bách nhớ lại về người con gái mà Bách yêu thương trong quá khứ - điều dưỡng Minh, cô gái anh chưa từng thấy mặt nhưng chiếm trọn những tình cảm tốt đẹp của anh.

Cuộc nói chuyện với Ngân sau đó lại một lần nữa nhắc đến Minh, thoáng nghe thấy giọng nữ miền Nam khiến Bách đứng bật dậy đuổi theo càng cho thấy rõ tình cảm anh dành cho điều dưỡng Minh sâu đậm như thế nào. Bách cũng lo lắng khi sau này gặp lại Minh mà đã cưới Duyên.

Bách rơi vào trạng thái lưỡng lự giữa một bên là vợ sắp cưới, một bên là điều dưỡng Minh trong ký ức ngọt ngào. Ảnh VTV

Bách sau đó đã trở lại căn phòng nơi anh đã nằm chờ đợi cuộc phẫu thuật mắt khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Đây chính là nơi mà Bách đã gặp Minh. Đó là khoảng thời gian thật sự đẹp đẽ và rực rỡ đối với Bách.

Bách từng chia sẻ với Minh việc mình bị mất trí nhớ, về cô bé hàng xóm là Tú luôn khóc mỗi khi gặp anh và hỏi anh rằng "trái đất xoay xung quanh mặt trời mà sao anh không nhớ em xoay quanh anh?". Nhưng Bách không thể nhớ được bất cứ điều gì cả.

Bách cũng nói rằng anh không có nhiều bạn, dù chơi với nhiều người nhưng không thân với ai cả. Bách cũng nói rằng nếu có người yêu, anh muốn người yêu mình cũng thích làm phim hoạt hình giống mình.

Nhưng Bách quay lại nơi mình từng mổ mắt không chỉ để hồi tưởng về Minh. Bách đã tìm gặp bác sĩ điều trị cho anh để hỏi thăm về Minh.

Bách quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về nữ điều dưỡng Minh. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tú cũng thường xuyên hồi tưởng về khoảng thời gian cô xuất hiện bên cạnh Bách trong vai điều dưỡng Minh. Đó là khoảnh thời gian vô cùng đẹp đẽ mà cô đã có với Bách và cũng chính vì nó quá đẹp, nên Tú không muốn nói với Bách về sự thật cô chính là điều dưỡng Minh. Tú sợ khi Bách biết điều đó thì những tình cảm đẹp anh dành cho cô cũng sẽ tan vỡ hết. Và cô không muốn điều đó xảy ra.

Dù nhiều năm đã trôi qua, Bách vẫn luôn mang theo con hạc giấy Minh gấp tặng anh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Đức cuối cùng cũng quyết định đến gặp Nga để nói rõ mọi chuyện, gỡ bỏ hiểu lầm. Trong cuộc nói chuyện với Nga, Đức nói rõ việc anh và Tú đi vào khách sạn. Đức cũng khẳng định Tú là người anh rất quý mến nhưng không vì thế mà cô liên quan đến chuyện chia tay giữa anh và Nga.



Đức nói với Nga rằng dù chia tay nhưng anh cũng muốn nói mọi chuyện đàng hoàng và rõ ràng. Đức nói anh và Nga chia tay đơn giản là câu chuyện của hai người và không liên quan đến bất cứ ai khác.

Đức tìm tới Nga để nói rõ, giải tỏa mối nghi ngờ giữa Đức và Tú. Ảnh VTV

Trong khi hai người nói chuyện, cô giáo của Nga xuất hiện và đưa cho cô kết quả bài thực tập với điểm số thấp đến ngạc nhiên và cần làm rõ vì sao người khác lại cho điểm thấp như vậy, sẽ không được tốt nghiệp loại giỏi. Đức nghe thấy hết cuộc nói chuyện và cả anh và Nga đều hiểu tại sao bài thực tập lại có kết quả đó.

Đức sau đó đã tìm Viễn nói chuyện. Nghe Đức nói, Viễn quyết định đưa cho Đức bằng chứng để đối đầu với Nghiêm. "Nếu anh không chấm lại điểm cho Nga thì tôi sẽ cho anh sáng nhất mạng xã hội" - Đức tuyên bố với Nghiêm khi hai người gặp nhau. Nghiêm không còn ngạo mạn được nữa, anh ta đành chấp nhận cho Nga điểm đúng với thực lực của cô.

Đức đã cho Nghiêm thấy mình đang có đoạn clip "nóng" trong tay, buộc Nghiêm phải cho điểm đúng với Nga. Ảnh VTV

Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng Minh GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.



