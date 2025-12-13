Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Thứ bảy, 19:00 13/12/2025 | Giải trí
Phạm Ngọc Mai
Phạm Ngọc Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa, vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

GĐXH - Trịnh Vũ Hồng Duyên - nữ sinh xứ Thanh, hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam 2025. Với chiều cao 1m72 và dự án cộng đồng, cô hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Lê Hà Trang sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân (NEU) không chỉ ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn gây ấn tượng bởi loạt thành tích ấn tượng.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.
Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Ứng viên Miss World Vietnam 2025 từng đạt học sinh giỏi 12 năm liên tiếp và từng là Chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Anh của Trường THPT Đào Duy Từ, sở hữu chứng chỉ quốc tế ngoại khóa tại ISCA Singapore.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tiếng Anh tại Trường đại học Kinh tế quốc dân, cô tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dự án, rủi ro và tài chính tại Anh. Sau đó, Lê Hà Trang về nước và hiện giữ vai trò giảng viên môn Quản trị rủi ro thuộc khoa Kinh tế của Học viện Chính sách và Phát triển.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

Ở tuổi 25, Lê Hà Trang nỗ lực phát triển bản thân theo hướng đa năng để trở thành người phụ nữ độc lập.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

“Tôi đến đây với tinh thần chiến đấu hết mình và đây chắc chắn sẽ là một hành trình rất đẹp cho tuổi 25 của tôi", Lê Hà Trang chia sẻ.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.
Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.

Lê Hà Trang chia sẻ thêm cô đã sống trong những nguyên tắc và sự an toàn của bản thân nên đôi lúc bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Vì vậy, khi đến với cuộc thi nhan sắc này, nữ giảng viên đại học mong muốn được bứt phá, học hỏi thêm nhiều điều mới.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.
Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.

“Ở cuộc thi này, tôi chọn bước ra khỏi khuôn khổ, mang theo câu chuyện của một người phụ nữ trẻ từng đối mặt áp lực, thử thách và những phút giây nghi ngờ bản thân để kiên trì phát triển như hôm nay. Như dòng sông cũng sẽ chảy ra biển lớn, tôi mong muốn truyền động lực cho mọi người bằng cách phá vỡ giới hạn, khám phá năng lực của bản thân”, Lê Hà Trang chia sẻ.

Nữ giảng viên đại học Lê Hà Trang tỏa sáng tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 14.

Mới đây nhất, Lê Hà Trang vượt qua 49 thí sinh để vươn lên top 1 Người đẹp được yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?

3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?

Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025

Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Thế giới showbiz - 9 phút trước

GĐXH - Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "bóc phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.

Hotgirl đấu kiếm Việt Nam gây sốt tại SEA Games 33 được khen đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai?

Hotgirl đấu kiếm Việt Nam gây sốt tại SEA Games 33 được khen đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Tham dự SEA Games 33, nữ kiếm thủ Ngô Thị Hương chiếm spotlight nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng chuẩn mẫu và đôi chân dài ấn tượng. Ngô Thị Hương được khen xinh đẹp như Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Bách đi tìm điều dưỡng Minh, Đức đe dọa Nghiêm bằng clip 'nóng'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Cách em 1 milimet", Bách đã quay trở lại bệnh viện để tìm thông tin về điều dưỡng Minh, còn Đức bất bình mà đe dọa Nghiêm bằng clip "nóng".

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.

Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

GĐXH - Vào tối 12/12, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần hai tại Đà Nẵng sau đám cưới hoành tráng tại TP.HCM. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa của nhà mốt Miss Sohee.

Cảnh báo khẩn từ gia đình Thương Tín

Cảnh báo khẩn từ gia đình Thương Tín

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Gia đình Thương Tín cảnh báo về hành vi lừa đảo quyên góp cho tang lễ. Nhạc sĩ Tô Hiếu khẳng định không kêu gọi đóng góp nào.

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Lằn ranh", Viên khai nhận bí mật được cất giữ tại nhà Đặng Đức, trong khi đó lãnh đạo tỉnh quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam.

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

Năm 2025 chứng kiến hiện tượng âm nhạc đặc biệt khi ca khúc này được khán giả tìm kiếm nhiều nhất, MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop.

Xem nhiều

Con gái diễn viên Việt Anh tròn 18 tuổi

Con gái diễn viên Việt Anh tròn 18 tuổi

Giải trí

GĐXH - Diễn viên Việt Anh mới đây khoe hình ảnh con gái của mình. Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 18 với nhan sắc gây chú ý.

Phương Oanh xuất hiện trở lại

Phương Oanh xuất hiện trở lại

Giải trí
3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

3 ca sĩ giọng hát 'khủng' nhất showbiz Việt là ai?

Câu chuyện văn hóa
Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top