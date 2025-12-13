Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa, vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể.
Ứng viên Miss World Vietnam 2025 từng đạt học sinh giỏi 12 năm liên tiếp và từng là Chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Anh của Trường THPT Đào Duy Từ, sở hữu chứng chỉ quốc tế ngoại khóa tại ISCA Singapore.
Lê Hà Trang chia sẻ thêm cô đã sống trong những nguyên tắc và sự an toàn của bản thân nên đôi lúc bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Vì vậy, khi đến với cuộc thi nhan sắc này, nữ giảng viên đại học mong muốn được bứt phá, học hỏi thêm nhiều điều mới.
“Ở cuộc thi này, tôi chọn bước ra khỏi khuôn khổ, mang theo câu chuyện của một người phụ nữ trẻ từng đối mặt áp lực, thử thách và những phút giây nghi ngờ bản thân để kiên trì phát triển như hôm nay. Như dòng sông cũng sẽ chảy ra biển lớn, tôi mong muốn truyền động lực cho mọi người bằng cách phá vỡ giới hạn, khám phá năng lực của bản thân”, Lê Hà Trang chia sẻ.
