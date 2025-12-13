Viên khai nhận bí mật liên quan đến cái chết của Đặng Đức
GĐXH - Trong tập 30 "Lằn ranh", Viên khai nhận bí mật được cất giữ tại nhà Đặng Đức, trong khi đó lãnh đạo tỉnh quyết định thanh tra dự án chung cư Trinh Tam.
Trong tập 30 "Lằn ranh" đã được phát sóng, sau nhiều ngày im lặng, Viên (Doãn Quốc Đam) cuối cùng thừa nhận căn hộ đứng tên Đặng Đức thực chất do hắn mua và sắp xếp toàn bộ nội thất. Điều khiến cuộc thẩm vấn trở nên căng thẳng là chi tiết về bức tranh chứa chiếc USB dữ liệu hệ thống, gồm dòng tiền, mã hóa và thông tin khách hàng.
Viên khẳng định chỉ cần có chiếc "kim master" ấy, người giữ nó sẽ điều khiển được cấp độ cuối cùng của hệ thống. Với hắn, đó là "bùa hộ mệnh".
Nhưng khi anh quay lại nhà Đặng Đức, bức tranh đã biến mất. Điều này khiến Viên tin rằng bí mật đã bị ai đó phát hiện và lấy đi. Trước áp lực câu hỏi của Hằng Thu, Viên một mực giải thích rằng hắn khai ra vào thời điểm này vì muốn được khoan hồng. Tuy nhiên, Hằng Thu lại kết luận: "Anh ta chưa nói hết sự thật". Phía điều tra cũng đồng tình.
Ở hướng khác, lời khai của Vinh cũng không giúp sự việc sáng tỏ. Vinh thừa nhận từng gặp Đặng Đức nhưng chỉ trong mối quan hệ xã giao ở quán bia. Tuy nhiên, Vinh tiết lộ từng bị Viên đe dọa: "Mày có muốn như thằng Đức không?". Vinh bị ép chuyển quà cho một người tên Kỷ, vì tin Viên nắm giữ điểm yếu của mình. Hằng Thu kết luận cả Viên và Vinh đều đang cố trì hoãn, chờ một thế lực phía sau can thiệp.
Trong khi đó, cuộc họp của Thường trực Đảng ủy tỉnh xoay quanh vấn đề sổ đỏ của cư dân Trinh Tam diễn ra căng thẳng không kém. Người dân đã ở một năm nhưng chưa được cấp sổ theo quy định. Bí thư tỉnh Sơn nghiêm khắc cho rằng sự chậm trễ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính quyền và yêu cầu làm rõ nguyên nhân.
Chủ tịch tỉnh Thủy thừa nhận tồn tại vướng mắc và xin nhận trách nhiệm ban đầu. Tuy nhiên, ông cho rằng dự án Trinh Tam có nhiều sai phạm cần được làm rõ trước khi ký cấp sổ. Nhưng Bí thư tỉnh Sơn không đồng tình với sự "nước đôi" của Chủ tịch tỉnh, ông yêu cầu các cơ quan phải đưa ra hành động cụ thể, không thể trì hoãn mãi. Bí thư Sơn kết luận cuộc họp bằng chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án Trinh Tam, rà soát mọi quy trình và xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân.
Sau đó, Chủ tịch tỉnh Thủy yêu cầu cấp dưới làm việc ngay với Sở để giải quyết bức xúc của cư dân: "Nhanh lên không người dân khiếu kiện vượt cấp, phóng viên báo chí người ta vào cuộc phức tạp lắm". Lời nhắc nhở cho thấy sức ép đang dồn lên chính quyền địa phương ngày một lớn.
Biết được lãnh đạo sẽ vào cuộc mạnh tay, Mỹ Trinh tìm đến Thiệu để tìm cách đối phó. Cả hai lo sợ dự án sẽ bị thanh tra toàn diện, nhất là khi Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú nổi tiếng "nói không với tiêu cực".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Chủ tịch tỉnh Trọng cũng tỏ ra lo lắng khi quyết định yêu cầu giải quyết ngay vấn đề sổ đỏ được đưa ra. Chủ tịch tỉnh Thủy đáp đầy bực bội: "Nếu thuận lợi đã tháo gỡ từ lâu rồi. Trách nhiệm giờ không còn nằm trong tay chúng ta". Khi bị hỏi thẳng ai sẽ chịu trách nhiệm, ông chỉ nói: "Quyết định của tập thể Thường trực".
GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.