Lễ trao giải Show It NOW 2025 tôn vinh hành trình Re:Imagine người trẻ Việt

Show It NOW 2025 mùa thứ 7 do Arena Multimedia và Vietnam Legacy Business Center (VLBC) đồng tổ chức đã chính thức khép lại, đánh dấu một cột mốc rực rỡ cho cộng đồng sáng tạo trẻ.

Dấu ấn chất lượng từ những con số "biết nói"

Show It NOW 2025 ghi nhận một mùa giải thành công vượt mong đợi khi thu hút sự tham gia của 843 thí sinh với hơn 1.000 bài dự thi chất lượng ở cả hai bảng Cộng đồng và Học viên. Cuộc thi năm nay chứng kiến mức độ đầu tư nghiêm túc của các bạn trẻ, tạo nên những tác phẩm giàu bản sắc ở 4 hạng mục Vẽ minh họa, Thiết kế sáng tạo, Photo Story và Phim ngắn/ Phim hoạt hình.Đánh giá về mùa giải năm nay, Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc đào tạo Arena Multimedia, Trưởng Ban giám khảo nhận định: "Chất lượng bài dự thi năm nay là sự bứt phá ngoạn mục. Các bạn trẻ mang đến những ý tưởng táo bạo cùng tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, buộc Hội đồng Ban Giám khảo phải làm việc với sự tập trung cao độ và công tâm nhất để chọn ra những cái tên xứng đáng."

Về mặt chiến lược phát triển, Anh Nguyễn Tiến Huy – Founder/CEO Pencil Group, Nhà sáng lập VLBC chia sẻ: "VLBC kiên định với triết lý 'văn hóa dẫn dắt kinh tế'. Chúng tôi tin rằng, đầu tư vào tài năng trẻ chính là chìa khóa để Việt Nam hướng tới mục tiêu quốc gia hùng cường vào năm 2045. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các dự án tiềm năng, ngay cả khi tác phẩm đó chưa chạm tay đến giải thưởng cao nhất."

Thạc sĩ Vũ Anh Đức -- Giám đốc đào tạo Arena Multimedia, Trưởng Ban giám khảo và anh Nguyễn Tiến Huy - Founder/CEO Pencil Group, Nhà sáng lập VLBC chia sẻ tại buổi lễ trao giải.

Đại sứ cuộc thi, ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Le Bros bày tỏ sự ấn tượng trước góc nhìn mới mẻ của Gen Z: "Tôi tìm thấy ở đây những tư duy hoàn toàn khác biệt. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi chúng ta không cần sự lặp lại, chúng ta cần những đột phá."

Ông nhấn mạnh trong thời đại số, bản sắc Việt Nam không còn chỉ được gói gọn trong những hình ảnh biểu tượng như tà áo dài hay chiếc nón lá, mà nằm sâu trong trái tim, ở cách chúng ta sống, suy nghĩ, và kết nối với cộng đồng cũng như bạn bè quốc tế. Những giá trị đó sẽ trường tồn khi được người trẻ "thổi hồn" qua ngôn ngữ điện ảnh, đồ họa và thị giác hiện đại.

Thành công của Show It NOW 2025 cũng được tạo nên từ sự đồng hành của các đối tác và nhà tài trợ – những đơn vị luôn tin tưởng vào sức mạnh của sáng tạo như: Davines, Sparx (A Virtuos Studio)*, BOSE, ASUS ProArt, Tứ Gia, SanDisk, Huion Vietnam, Đại học Văn Lang, Pencil Group, RIO Book, Le Bros, RGB, Piklab, Designer Vietnam, iDesign, Sống Foundation, Halography. Chính sự hỗ trợ này đã góp phần tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, nơi tư duy mới được chắp cánh và văn hóa Việt tiếp tục lan tỏa theo cách hiện đại, bền vững.

Các đối tác và nhà tài trợ ấn tượng mạnh mẽ trước tinh thần đam mê, nỗ lực vượt giới hạn và khả năng dung hòa truyền thống với hiện đại của các tác phẩm dự thi Show It NOW 2025.

Khoảnh khắc tôn vinh những tài năng trẻ

Từ hơn một nghìn bài thi, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra các tác phẩm xứng đáng để trao giải như: "Có thờ có thiêng" của Phạm Thị Thanh Hoài ở hạng mục Vẽ minh họa; "Vương Quốc Hoàng Kim Ảnh" của Nguyễn Minh Hoàng và "Tia Linh - Khảm" của Phùng Thị Ngọc Nga tại hạng mục Thiết kế Sáng tạo; "Asian Dope Bags" của Nguyễn Hiếu Đăng ở hạng mục Photo Story; "Đăng" của Bùi Tuyết Anh và "Thanh âm báo đáp" của Nguyễn Lê Tú Anh ở hạng mục Phim ngắn/Phim hoạt hình.

Đặc biệt, thí sinh Huỳnh Chấn Khải đã xuất sắc lập "cú đúp" khi liên tục giành giải Nhất bảng Cộng đồng với tác phẩm "Hỷ sự Nhà Chuột" (hạng mục Photo story) và tác phẩm "Lên mây" (hạng mục Vẽ minh họa). Chia sẻ về chiến thắng đầy cảm xúc, Huỳnh Chấn Khải cho biết: "Em cảm thấy rất vui và quá đủ đầy. Với em, các lễ nghi, phong tục và văn hóa truyền thống chính là nguồn cảm hứng bất tận, thôi thúc bản thân học hỏi và khai thác để mang vào tác phẩm của mình."

Khoảnh khắc vinh danh những tác phẩm xuất sắc đạt Nhất - Nhì - Ba và Top 10 ở các hạng mục

Lan tỏa giá trị văn hóa qua triển lãm nghệ thuật

Sự kiện triển lãm Show It NOW 2025 không chỉ là nơi để tôn vinh những cái tên đoạt giải. Được biết, ban tổ chức đã mở rộng quy mô, dành không gian trưng bày cho hơn 100 tác phẩm, dự án xuất sắc và có nhiều tiềm năng. Điều này đã tạo nên triển lãm nghệ thuật đa chiều, nơi mỗi tác phẩm không còn đứng độc lập mà trở thành một mảnh ghép hoàn hảo, cùng nhau khắc họa chân dung rực rỡ của một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm và khát khao cất lên tiếng nói riêng biệt.

Năm nay, triển lãm được tổ chức tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội để các thí sinh cũng như người yêu nghệ thuật, văn hóa nước nhà có cơ hội thưởng lãm. Tại TP. Hồ Chí Minh, triển lãm diễn ra trong hai ngày 29-30/11 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) đã thu hút đông đảo người xem ngay từ những giờ mở cửa đầu tiên. Bước vào không gian này, khách tham quan như lạc vào một mê cung của màu sắc và ý tưởng, nơi trưng bày từ những nét vẽ minh họa bay bổng, những khoảnh khắc đời thường qua ống kính nhiếp ảnh, cho đến các thiết kế đồ họa mang tính ứng dụng cao.

Không gian triển lãm Show It NOW 2025 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) và Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Hà Nội

Trong khi đó, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm (06-08/12) mang đến một trải nghiệm đối lập thú vị: Những tác phẩm đương đại rực rỡ, đa dạng được đặt trong không gian di sản cổ kính, tạo nên cuộc đối thoại đầy mê hoặc giữa quá khứ và hiện tại.

Quy mô trưng bày ấn tượng đã mở ra những cơ hội giúp các bạn trẻ đưa "đứa con tinh thần" của mình đến gần hơn với công chúng, đồng thời là dịp để giao lưu và kết nối trực tiếp với các chuyên gia cùng đại diện các doanh nghiệp sáng tạo uy tín. Đây chính là bệ phóng vững chắc, giúp những tài năng trẻ tự tin định vị bản thân và sải bước trên con đường sự nghiệp.

Show It NOW 2025 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng công chúng và cộng đồng sáng tạo. Toàn bộ hành trình của cuộc thi như là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm gìn giữ, tái tạo và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện đại. Đó là lời cam kết của thế hệ trẻ: Văn hóa Việt, qua đôi tay và khối óc của người trẻ, sẽ tiếp tục vươn xa, rực rỡ và đầy kiêu hãnh.

