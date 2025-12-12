Lễ trao giải Show It NOW 2025 tôn vinh hành trình Re:Imagine người trẻ Việt
Cuộc thi Show It NOW mùa thứ 7 do Arena Multimedia và Vietnam Legacy Business Center (VLBC) đồng tổ chức đã chính thức khép lại sau hơn 3 tháng. Cuộc thi đã thu hút hơn 1000 bài dự thi, minh chứng cho tinh thần yêu văn hóa của người trẻ.
Dấu ấn chất lượng từ những con số "biết nói"
Show It NOW 2025 ghi nhận một mùa giải thành công vượt mong đợi khi thu hút sự tham gia của 843 thí sinh với hơn 1.000 bài dự thi chất lượng ở cả hai bảng Cộng đồng và Học viên. Cuộc thi năm nay chứng kiến mức độ đầu tư nghiêm túc của các bạn trẻ, tạo nên những tác phẩm giàu bản sắc ở 4 hạng mục Vẽ minh họa, Thiết kế sáng tạo, Photo Story và Phim ngắn/ Phim hoạt hình.Đánh giá về mùa giải năm nay, Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc đào tạo Arena Multimedia, Trưởng Ban giám khảo nhận định: "Chất lượng bài dự thi năm nay là sự bứt phá ngoạn mục. Các bạn trẻ mang đến những ý tưởng táo bạo cùng tinh thần sáng tạo mạnh mẽ, buộc Hội đồng Ban Giám khảo phải làm việc với sự tập trung cao độ và công tâm nhất để chọn ra những cái tên xứng đáng."
Về mặt chiến lược phát triển, Anh Nguyễn Tiến Huy – Founder/CEO Pencil Group, Nhà sáng lập VLBC chia sẻ: "VLBC kiên định với triết lý 'văn hóa dẫn dắt kinh tế'. Chúng tôi tin rằng, đầu tư vào tài năng trẻ chính là chìa khóa để Việt Nam hướng tới mục tiêu quốc gia hùng cường vào năm 2045. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các dự án tiềm năng, ngay cả khi tác phẩm đó chưa chạm tay đến giải thưởng cao nhất."
Đại sứ cuộc thi, ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Le Bros bày tỏ sự ấn tượng trước góc nhìn mới mẻ của Gen Z: "Tôi tìm thấy ở đây những tư duy hoàn toàn khác biệt. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi chúng ta không cần sự lặp lại, chúng ta cần những đột phá."
Ông nhấn mạnh trong thời đại số, bản sắc Việt Nam không còn chỉ được gói gọn trong những hình ảnh biểu tượng như tà áo dài hay chiếc nón lá, mà nằm sâu trong trái tim, ở cách chúng ta sống, suy nghĩ, và kết nối với cộng đồng cũng như bạn bè quốc tế. Những giá trị đó sẽ trường tồn khi được người trẻ "thổi hồn" qua ngôn ngữ điện ảnh, đồ họa và thị giác hiện đại.
Thành công của Show It NOW 2025 cũng được tạo nên từ sự đồng hành của các đối tác và nhà tài trợ – những đơn vị luôn tin tưởng vào sức mạnh của sáng tạo như: Davines, Sparx (A Virtuos Studio)*, BOSE, ASUS ProArt, Tứ Gia, SanDisk, Huion Vietnam, Đại học Văn Lang, Pencil Group, RIO Book, Le Bros, RGB, Piklab, Designer Vietnam, iDesign, Sống Foundation, Halography. Chính sự hỗ trợ này đã góp phần tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, nơi tư duy mới được chắp cánh và văn hóa Việt tiếp tục lan tỏa theo cách hiện đại, bền vững.
Khoảnh khắc tôn vinh những tài năng trẻ
Từ hơn một nghìn bài thi, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra các tác phẩm xứng đáng để trao giải như: "Có thờ có thiêng" của Phạm Thị Thanh Hoài ở hạng mục Vẽ minh họa; "Vương Quốc Hoàng Kim Ảnh" của Nguyễn Minh Hoàng và "Tia Linh - Khảm" của Phùng Thị Ngọc Nga tại hạng mục Thiết kế Sáng tạo; "Asian Dope Bags" của Nguyễn Hiếu Đăng ở hạng mục Photo Story; "Đăng" của Bùi Tuyết Anh và "Thanh âm báo đáp" của Nguyễn Lê Tú Anh ở hạng mục Phim ngắn/Phim hoạt hình.
Đặc biệt, thí sinh Huỳnh Chấn Khải đã xuất sắc lập "cú đúp" khi liên tục giành giải Nhất bảng Cộng đồng với tác phẩm "Hỷ sự Nhà Chuột" (hạng mục Photo story) và tác phẩm "Lên mây" (hạng mục Vẽ minh họa). Chia sẻ về chiến thắng đầy cảm xúc, Huỳnh Chấn Khải cho biết: "Em cảm thấy rất vui và quá đủ đầy. Với em, các lễ nghi, phong tục và văn hóa truyền thống chính là nguồn cảm hứng bất tận, thôi thúc bản thân học hỏi và khai thác để mang vào tác phẩm của mình."
Lan tỏa giá trị văn hóa qua triển lãm nghệ thuật
Sự kiện triển lãm Show It NOW 2025 không chỉ là nơi để tôn vinh những cái tên đoạt giải. Được biết, ban tổ chức đã mở rộng quy mô, dành không gian trưng bày cho hơn 100 tác phẩm, dự án xuất sắc và có nhiều tiềm năng. Điều này đã tạo nên triển lãm nghệ thuật đa chiều, nơi mỗi tác phẩm không còn đứng độc lập mà trở thành một mảnh ghép hoàn hảo, cùng nhau khắc họa chân dung rực rỡ của một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm và khát khao cất lên tiếng nói riêng biệt.
Năm nay, triển lãm được tổ chức tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội để các thí sinh cũng như người yêu nghệ thuật, văn hóa nước nhà có cơ hội thưởng lãm. Tại TP. Hồ Chí Minh, triển lãm diễn ra trong hai ngày 29-30/11 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) đã thu hút đông đảo người xem ngay từ những giờ mở cửa đầu tiên. Bước vào không gian này, khách tham quan như lạc vào một mê cung của màu sắc và ý tưởng, nơi trưng bày từ những nét vẽ minh họa bay bổng, những khoảnh khắc đời thường qua ống kính nhiếp ảnh, cho đến các thiết kế đồ họa mang tính ứng dụng cao.
Trong khi đó, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm (06-08/12) mang đến một trải nghiệm đối lập thú vị: Những tác phẩm đương đại rực rỡ, đa dạng được đặt trong không gian di sản cổ kính, tạo nên cuộc đối thoại đầy mê hoặc giữa quá khứ và hiện tại.
Quy mô trưng bày ấn tượng đã mở ra những cơ hội giúp các bạn trẻ đưa "đứa con tinh thần" của mình đến gần hơn với công chúng, đồng thời là dịp để giao lưu và kết nối trực tiếp với các chuyên gia cùng đại diện các doanh nghiệp sáng tạo uy tín. Đây chính là bệ phóng vững chắc, giúp những tài năng trẻ tự tin định vị bản thân và sải bước trên con đường sự nghiệp.
Show It NOW 2025 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng công chúng và cộng đồng sáng tạo. Toàn bộ hành trình của cuộc thi như là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm gìn giữ, tái tạo và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện đại. Đó là lời cam kết của thế hệ trẻ: Văn hóa Việt, qua đôi tay và khối óc của người trẻ, sẽ tiếp tục vươn xa, rực rỡ và đầy kiêu hãnh.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Con gái diễn viên Việt Anh tròn 18 tuổiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Việt Anh mới đây khoe hình ảnh con gái của mình. Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 18 với nhan sắc gây chú ý.
Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Trịnh Vũ Hồng Duyên - nữ sinh xứ Thanh, hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam 2025. Với chiều cao 1m72 và dự án cộng đồng, cô hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị.
'Công chúa hàng hiệu' tổ chức tiệc cưới ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Đà Nẵng, khách mời giới hạnGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Sau lễ cưới chính thức diễn tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP HCM hôm 7/12, tối nay 12/12 Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức tiệc cưới bên bờ biển ở Đà Nẵng nhưng khách mời giới hạn để đảm bảo sự riêng tư.
Phương Oanh xuất hiện trở lạiGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh mới đây đã xuất hiện trên MXH với vlog nấu ăn trên kênh của một nhãn hàng. Hình ảnh này của cô đã gây chú ý với khán giả.
Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng MinhXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.
Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạcXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Lằn ranh", Viên đã khai nhận chiếc USB bí mật trong bức tranh nhà Đặng Đức.
Nghệ sĩ đóng vai Ba Cẩn trong phim 'Biệt động Sài Gòn' giờ ra sao?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Hai Nhất sau mấy thập kỷ tham gia phim "Biệt động Sài Gòn", ông đã ở tuổi xế chiều. Hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống kín tiếng bên gia đình ấm cúng.
Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà NẵngXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy sẽ mang ca khúc triệu view "Bắc Bling" đến với Đà Nẵng. Được biết, show diễn còn có các ca sĩ đình đám như: HIEUTHUHAI, Tăng Duy Tân, Kay Trần...
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệtXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.
Phim Trấn Thành được dự đoán là 'bom tấn' trong dịp Tết nguyên đánXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài Trấn Thành, bộ phim này sẽ có sự xuất hiện của những gương mặt siêu hot như: Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan,... Chính tên tuổi của ê-kíp đã khiến khán giả tin rằng đây sẽ là một "bom tấn" trong dịp Tết nguyên đán
Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025Giải trí
GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.