Ngăn chặn nhóm 23 thanh thiếu niên mang hung khí, tụ tập đua xe
GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.
Thông tin từ Công an xã Can Lộc, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép, mang theo hung khí nguy hiểm.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên nền tảng TikTok để rủ rê, hẹn nhau tụ tập đua xe tại khu vực thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.
Các đối tượng hẹn nhau vào tối 21/3, chuẩn bị xe máy và mang theo 2 dao tự chế dạng "phóng lợn" cùng nhiều công cụ khác, dự kiến di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, tiềm ẩn nguy cơ gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn xã hội.
Sau khi phát hiện, Công an xã Can Lộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc, qua đó kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để xảy ra hậu quả phức tạp.
Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.
