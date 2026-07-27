Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ dùng heroin trả công lao động cho công nhân

Ngày 27/7, Công an Hà Nội cho biết, thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an phường Đại Mỗ đã điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của một đối tượng có thủ đoạn dùng heroin để trả công lao động cho các công nhân, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, tối 13/5/2026, trong quá trình kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội, Tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ, Công an phường Đại Mỗ phát hiện 4 đối tượng gồm Đinh Văn Hùng (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ), Sùng Nủ Lềnh (SN 1982), Đặng Phúc Minh (SN 1980) và Sùng A Sình (SN 1974), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, dương tính với chất ma túy heroin qua xét nghiệm nước tiểu.

Đối tượng Trần Thị Ban đã nhiều lần dùng heroin để trả công lao động cho các công nhân rồi khấu trừ vào tiền lương cuối tháng - (ảnh CAHN).

Quá trình đấu tranh, cả 4 đối tượng khai nhận số heroin sử dụng đều do Trần Thị Ban (SN 1979, trú xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) cung cấp hằng ngày và sẽ được khấu trừ vào tiền lương cuối tháng.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập Trần Thị Ban đến làm việc. Mặc dù đối tượng quanh co, chối tội, song căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định ngày 13/5/2026, Trần Thị Ban đã dùng heroin để trả công cho 4 công nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Ban đủ yếu tố cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ban để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

