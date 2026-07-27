Ninh Bình: Khai thác trái phép hơn 956 tấn quặng Antimon, 2 đối tượng bị khởi tố

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Khai thác trái phép gần 956,5 tấn quặng Antimon và khoáng sản chứa Antimon có tổng giá trị hơn 6,255 tỷ đồng, Lã Xuân Tuyển và Phạm Công Thành vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Ngày 27/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Xuân Tuyển (SN 1977, ở thôn Yên Vệ, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Công Thành (SN 1989, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than do Doanh nghiệp tư nhân vận tải Sơn Linh (địa chỉ tại phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) quản lý có một ô tô tải dừng đỗ. Trên thùng xe chứa đầy vật liệu thô dạng đá, quặng với nhiều kích thước khác nhau, bên trên được phủ bạt.

Đối tượng Phạm Công Thành tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định Lã Xuân Tuyển và Phạm Công Thành đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau thuê công cụ, thiết bị chuyên dụng để khai thác trái phép khoáng sản quặng Antimon. Sau đó, các đối tượng thuê ô tô tải vận chuyển số quặng này đến mỏ đá núi Dóng Than ở phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình để tập kết và tiêu thụ. 

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã khai thác tổng cộng 956.463 kg quặng Antimon và khoáng sản chứa Antimon, với tổng giá trị hơn 6,255 tỷ đồng.

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