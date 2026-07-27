Một đối tượng có tiền án, cùng nhóm 'quái xế' mang hung khí gây rối trên phố Hà Nội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 27/7, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, xác minh nội dung phản ánh về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến đường Trường Chinh - Nguyễn Trãi trong đêm 26/6 và rạng sáng 27/6/2026, Công an phường Đại Mỗ đã tập trung xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng gồm: Trần Lê Tiến (SN 2007), Nguyễn Mạnh Cường (SN 2008), Lý Gia Bình (SN 2008), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008), Bùi Đức Duy (SN 2008), Phạm Quang Huy (SN 2008), Vũ An Cường Thịnh (SN 2007), cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang và Phạm Đức Mạnh (SN 2007, trú xã Nam Phù, TP Hà Nội).

Các đối tượng tại hiện trường xảy ra sự việc - (ảnh CAHN).

Đáng chú ý, Vũ An Cường Thịnh đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã điều khiển xe mô tô thực hiện các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông. Khi di chuyển trên tuyến phố Lê Giản, phường Đại Mỗ, đối tượng Phạm Quang Huy còn sử dụng điện thoại để quay lại video ghi hình hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngày 2/7/2026, Công an phường Đại Mỗ đã triệu tập cả 8 đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, Công an phường Đại Mỗ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật

