Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT
GĐXH - Thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải sử dụng biển số giả, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ tăng ga, bỏ chạy. Đối tượng sau đó còn tông thẳng vào mô tô đặc chủng của CSGT.
Ngày 29/11, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 23/11, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (SN 2005, trú tỉnh Tây Ninh) gọi điện rủ Châu Minh Chí (SN 2001, cùng trú tỉnh Tây Ninh) đi chơi tại xã Bình Thành. Thời điểm này, Chí đang ở TP.HCM và điều khiển xe bán tải biển số 60C-736.65, phương tiện Chí thuê của Công ty TNHH Thái Mỹ Auto, đến nhà bạn gái của Nhớ để đón Nhớ.
Do mệt, Chí giao xe cho Nhớ lái, còn mình ngồi ghế phụ. Trước khi đi, Nhớ mở nắp thùng xe, lấy ra hai biển số ô tô giả 63C-376.32 mà Nhớ đã đặt mua trên TikTok khoảng ba ngày trước. Nhớ khai thường mượn xe của Chí đi chơi và lo sợ bị phạt nguội nên đã chuẩn bị sẵn biển số giả để gắn đè lên biển thật.
Xe bán tải dùng biển số giả, tông vào xe đặc chủng của CSGT để bỏ chạy.
Vào 8h32 cùng ngày, khi đến Km 01+700m trên tuyến ĐT 816 (ấp 5 Bình Đức, xã Bình Đức), xe do Nhớ điều khiển chạy 62 km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép (50 km/h).
Bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Nhớ tăng ga bỏ chạy theo hướng Quốc lộ N2. Lực lượng CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi và đồng thời báo cho các lực lượng địa phương hỗ trợ chốt chặn.
Khi đến khu vực Cầu Bà Thiện – nơi cầu hẹp và có xe tải đang lưu thông chậm, Nhớ quay đầu xe ngược lại. Trong quá trình Nhớ lùi để quay đầu, xe mô tô của CSGT vượt lên chặn đầu xe bán tải, đồng thời yêu cầu dừng xe.
Tuy nhiên, Nhớ vẫn tiếp tục đánh lái, khiến phần cản trước của xe bán tải va chạm với phần trái đầu xe mô tô làm phương tiện đặc chủng ngã đổ xuống đường.
Ngay sau va chạm, Nhớ tiếp tục lái xe cán qua bánh trước xe mô tô rồi bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1A, sau đó rẽ vào đường D10 thuộc khu dân cư ấp Kinh Ngay, phía sau trụ sở UBND xã Bình Đức. Dừng xe tại đường D10, Nhớ và Chí tháo biển số giả 63C-376.32, ném vào bụi rậm để phi tang, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Được người dân thông tin khu vực UBND xã Bình Đức có một xe ô tô giống xe đang truy tìm đang đỗ phía sau trụ sở xã, tổ tuần tra tiếp cận, phát hiện xe bán tải mang biển số 60C-736.65.
Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy một biển số giả 63C-376.32 trong bụi cây, biển còn lại không tìm được. Tổ tuần tra đã lập biên bản vụ việc, khám phương tiện và tạm giữ xe để điều tra.
Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh làm rõ hành vi của Nhớ có dấu hiệu của nhiều vi phạm, gồm: Sử dụng biển số giả; Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT; Điều khiển xe gây va chạm với phương tiện công vụ; Bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ, tiến hành xác minh làm rõ vụ việc để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tội danh "chống người thành công vụ".
