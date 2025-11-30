Mới nhất
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Chủ nhật, 20:24 30/11/2025 | Pháp luật
Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.

Hôm nay (30/11), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng Tây Ninh) và Công an xã Bến Cầu bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi giết người.

- Ảnh 1.

Nguyễn Tấn Thành bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Nguyễn Tấn Thành lái ô tô đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi, chị ruột của Thành) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thấy bà H. cùng hai em gái là bà N.T.B.S. (42 tuổi), bà N.T.B.N. (44 tuổi) và một bé trai đang đứng trước sân, Thành lùi xe lại rồi bất ngờ lao thẳng vào nhóm người thân, tông trúng và hất văng bà S.

Chưa dừng lại, Thành tiếp tục lùi xe ra ngoài rồi lao vào lần thứ hai, nhằm vào những người còn lại và cả bé trai đang ngồi dưới đất.

- Ảnh 2.

Xe ô tô lao vào nhà tông chết một phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Sau khi lao xe tông loạn xạ vào người thân, Thành điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường, chạy về hướng xã Mỹ Quý thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Bà S. bị ô tô tông trúng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong vào trưa cùng ngày do vết thương quá nặng.

Theo người dân chứng kiến, Thành và các nạn nhân là anh chị em ruột, thời gian gần đây giữa họ có mâu thuẫn, đến trưa nay thì xảy ra vụ việc.

