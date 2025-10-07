Mới nhất
Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

Thứ ba, 13:25 07/10/2025 | Ăn
Uống trà mạn là thú vui và niềm yêu thích của nhiều người Việt Nam, nhưng đâu là cách pha trà ngon để nước xanh, hương thơm ngát và vị chát dịu, ngọt hậu?

Trà mạn (hay còn gọi là trà khô, trà hương) từ lâu đã gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt. Chén trà xanh ngát không chỉ mang đến vị chát dịu, hậu ngọt thanh mà còn chứa đựng sự tinh tế trong từng công đoạn pha. Người sành trà thường nói: “Pha trà là nghệ thuật, uống trà là thưởng thức”. Vậy đâu là cách pha trà ngon, nước trà xanh, trong và dậy hương?

Cách pha trà mạn ngon, nước xanh, thơm ngát

Bí quyết pha trà ngon đầu tiên là chọn trà mạn chuẩn. Trà mạn ngon thường được chế biến từ những búp trà non, hái “một tôm hai lá” vào buổi sáng sớm. Cánh trà xoăn chặt, đều, không vụn nát, màu sắc xanh sẫm, ánh bạc nhẹ, không lẫn tạp chất, khi ngửi thấy thoang thoảng hương lá trà.

Người sành trà còn lưu ý đến vùng trồng, ưu tiên trà Thái Nguyên, trà Tân Cương, trà Suối Giàng (Yên Bái), trà Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang…, mỗi loại mang hương vị riêng biệt.

Ấm pha trà cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước trà. Ấm chén phải sạch, khô ráo và không ám mùi.

Một bí quyết pha trà ngon nữa là chuẩn bị nước. Người xưa có câu: “Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh”. Trong đó, nước pha trà đứng đầu.

Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát - Ảnh 1.

Cách pha trà ngon: Trà ngon, ấm chén khô sạch, nước phù hợp và kỹ thuật pha trà chuẩn. (Ảnh: AI)

Nước ngon nhất là nước mưa đầu mùa, nước suối, hoặc nước giếng khơi trong. Trong điều kiện hiện đại, có thể dùng nước lọc tinh khiết, tránh dùng nước máy còn mùi clo. Nhiệt độ nước khoảng 85 – 90°C là phù hợp để pha trà mạn. Nếu nước quá sôi (100°C), trà dễ bị “cháy”, khiến nước vàng sẫm, vị đắng gắt.

Các bước pha trà mạn đúng cách:

- Tráng ấm, tráng chén: Đầu tiên, rót nước sôi vào ấm và chén, lắc nhẹ rồi bỏ đi. Việc này vừa làm nóng dụng cụ, vừa khử mùi lạ, giúp trà nhanh “nở” hương.

- Cho trà vào ấm: Tùy dung tích ấm mà lượng trà khác nhau, thường từ 5 – 7gr cho 150ml nước. Người sành trà hay tính bằng mắt, phủ một lớp trà mỏng dưới đáy ấm.

- “Đánh thức” trà: Chế một ít nước sôi vào ấm, lắc nhẹ rồi đổ bỏ ngay. Đây gọi là “rửa trà” hay “đánh thức” trà, giúp loại bỏ bụi nhỏ còn sót và khiến cánh trà nhanh tỉnh, dậy hương.

- Hãm trà: Chế nước sôi vừa đủ (85 – 90°C), đậy nắp ấm. Thời gian hãm tùy loại trà: Trà búp non 20 – 30 giây; trà Shan Tuyết già 1 – 2 phút. Hãm quá lâu, trà sẽ đắng gắt, hãm quá nhanh thì trà sẽ nhạt. Người pha khéo léo điều chỉnh để nước trà xanh trong, hương cốm ngọt dịu.

Trước khi rót ra chén, nên rót trà vào tống để cân bằng hương vị (tránh chén nhạt, chén đậm). Sau đó mới chia đều vào từng chén nhỏ, gọi là “phân trà”.

Một số lưu ý khi pha trà mạn

Không dùng ấm pha nhiều loại trà khác nhau vì ấm dễ “lẫn mùi”.

Tránh để trà tiếp xúc với ánh nắng hoặc ẩm mốc, dễ hỏng hương vị.

Trà ngon thường có thể pha được từ 4 – 5 lần nước, hương vị thay đổi dần từ đậm sang nhạt. Khi uống, nên nhấp từng ngụm nhỏ, để vị chát tan ra thành ngọt hậu nơi cuống họng – đó mới là cái thú của người thưởng trà.

Không chỉ đơn thuần là thức uống, chén trà mạn còn gắn liền với nếp sống và văn hóa giao tiếp. Bát trà xanh được mời khách như một lời chào thân tình, chén trà đầu câu chuyện giúp con người gần gũi nhau hơn.

Người Việt uống trà không vội vã, mà thong thả, chậm rãi. Trong không gian yên tĩnh, nghe tiếng nước rót từ ấm, nhìn làn khói trà mỏng manh, hương thơm dịu lan tỏa, con người tìm thấy sự tĩnh tâm, cân bằng giữa bộn bề cuộc sống.

Nguyệt Ánh
