Hướng đặt bếp đầu năm cho từng mệnh gia chủ thu hút tài lộc

Chủ nhật, 13:00 29/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mỗi gia chủ sẽ có những mệnh khác nhau, và trong phong thủy, hướng đặt bếp nên được chọn dựa vào mệnh ngũ hành. Dưới đây là những gợi ý về hướng đặt bếp khi di chuyển bếp đầu năm phù hợp với từng mệnh gia chủ.

Tại sao hướng bếp lại quan trọng đối với gia chủ?

Trong phong thủy, bếp được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong ngôi nhà, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng của gia đình.

Hướng đặt bếp không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vật chất mà còn có thể tác động đến tâm trạng, mối quan hệ gia đình và công việc của các thành viên trong gia đình. Khi bếp được đặt đúng hướng, nó sẽ giúp gia đình đón nhận nguồn năng lượng tốt, kích thích tài lộc và thúc đẩy sự nghiệp phát triển.

Ngược lại, nếu bếp được đặt sai hướng, có thể gây ra những xung đột trong gia đình, làm giảm tài chính và sức khỏe.

Hướng đặt bếp khi di chuyển bếp đầu năm phù hợp với từng mệnh gia chủ, giúp gia chủ thu hút tài lộc, may mắn và sức khỏe - Ảnh 1.

Vì vậy, lựa chọn hướng bếp hợp phong thủy, đặc biệt là vào đầu năm mới, là một hành động rất quan trọng. Đầu năm là thời điểm thích hợp để làm mới không gian sống và tạo dựng những điều tốt lành cho gia đình.

Hướng đặt bếp khi di chuyển bếp đầu năm phù hợp với từng mệnh gia chủ

Gia chủ mệnh kim

Gia chủ mệnh Kim nên chọn bếp hướng Tây hoặc Tây Bắc. Các hướng này thuộc hành Kim, giúp gia chủ thu hút tài lộc, tăng cường sự hòa hợp trong gia đình và công việc.

Hướng Bắc và Đông Nam nên tránh, vì chúng có thể gây xung khắc với mệnh Kim và mang lại những điều không may mắn.

Gia chủ mệnh Mộc

Gia chủ mệnh Mộc nên chọn bếp hướng Đông hoặc Đông Nam. Các hướng này thuộc hành Mộc, giúp gia đình phát triển về tài chính, sự nghiệp và công danh.

Gia chủ mệnh Mộc nên chọn bếp hướng Đông hoặc Đông Nam.

Hướng Bắc cũng là một lựa chọn tốt cho gia chủ mệnh Mộc, vì Mộc sinh Thủy, giúp gia đình gia tăng vận khí và sức khỏe.

Gia chủ mệnh Thủy

Gia chủ mệnh Thủy nên chọn bếp hướng Bắc. Hướng này thuộc hành Thủy, mang lại sự may mắn, tài lộc và giúp gia đình tránh được những ảnh hưởng xấu.

Bếp hướng Đông và Đông Nam cũng là lựa chọn tốt, vì chúng thuộc hành Mộc, có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ.

Gia chủ mệnh Hỏa

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn bếp hướng Nam. Đây là hướng thuộc hành Hỏa, giúp gia chủ gia tăng tài lộc, phát triển sự nghiệp và tạo dựng sự thịnh vượng cho gia đình.

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn bếp hướng Nam.

Ngoài ra, gia chủ mệnh Hỏa cũng có thể chọn bếp hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc. Các hướng này cũng mang lại sự hài hòa và tương sinh với mệnh Hỏa, giúp gia đình gặp nhiều may mắn.

Gia chủ mệnh Thổ

Gia chủ mệnh Thổ nên chọn bếp hướng Tây hoặc Tây Bắc, vì các hướng này thuộc hành Thổ, giúp gia chủ duy trì sự ổn định về tài chính và công việc.

Hướng Nam và Đông Nam cần tránh, vì những hướng này sẽ gây ra sự xung khắc với mệnh Thổ, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Vòng đeo tay trừ tà là một trong những vật phẩm được sử dụng khá phổ biến. Tùy vào chất liệu, linh vật hoặc ý nghĩa phong thủy, mỗi loại vòng đeo tay trừ tà lại mang những đặc điểm và công dụng riêng phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Vòng đeo tay trừ tà để bảo vệ năng lượng, thu hút may mắn

Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

1 năm động thổ 2 lần có phạm phong thủy hay ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không?

GĐXH - Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, nhiều gia chủ băn khoăn 1 năm động thổ 2 lần có ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không. Để có phương án xử lý, bạn cần xác định công trình động thổ thuộc trường hợp nào dưới đây.

Xem ngày giờ tuần mới 30/3 - 5/4/2026 để gia chủ khởi công, khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

GĐXH - Xem ngày giờ tốt từ 30/3 đến 5/4/2026 để gia chủ khởi công, khai trương và xuất hành mang tài lộc. Tham khảo giờ hoàng đạo cho các công việc quan trọng.

Chọn cây cho nhà hướng Nam: Mang tài lộc và may mắn cho gia chủ

GĐXH - Những ngôi nhà hướng Nam cũng rất phù hợp để trồng các loại cây có ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ, giúp hút tài lộc cho gia đình.

Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt bồ kết xông nhà có tác dụng xua đuổi âm khí, giúp tâm trí con người trở nên an yên, tỉnh táo. Mùi hương nồng và khói của bồ kết còn là "kẻ thù" của các loại côn trùng mang mầm bệnh. Đặt bồ kết xông nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ?

Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

GĐXH - Mỗi món đồ thờ cúng đều mang ý nghĩa riêng, không thể đặt tùy tiện. Trong đó, hũ gạo muối nước là một trong những vật phẩm quan trọng trong bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình giúp mang đến may mắn, tiền tài cho mọi người.

Vì sao nên chọn số tài khoản thu hút tài lộc?

GĐXH - Trong phong thủy, một số tài khoản đẹp, dễ nhớ, mang ý nghĩa cát lành được cho là giúp dòng tiền vận hành thuận lợi hơn và tạo tâm thế tích cực khi giao dịch.

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

GĐXH - Để tỏi dưới gối trừ tà là mẹo dân gian được nhiều người truyền tai nhau, đặc biệt khi gặp tình trạng ngủ không yên, mộng mị, sợ vía hoặc cảm giác bất an vào ban đêm.

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

GĐXH - Bàn thờ là nơi tâm linh nhất của gia đình, vậy nên phong thuỷ bàn thờ là điều gia chủ nào cũng quan tâm và tìm hiểu kỹ càng, tránh phạm đại kỵ.

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

GĐXH – Bát tụ bảo là vật phong thủy ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn với kỳ vọng chiêu tài, giữ lộc và ổn định vận khí. Tuy nhiên, hiệu quả của vật phẩm này phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng và đặc biệt là vị trí đặt trong không gian sống.

Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng

GĐXH - Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền thiết kế theo phong cách tân cổ điển, xung quanh là khu sân vườn xanh mát.

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

