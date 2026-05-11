Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'

Thứ hai, 13:41 11/05/2026 | Giải trí

"Gã đểu màn ảnh" Huy Khánh sẽ vào vai đối tượng phản động Lê Quốc Túy trong phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh CAND sản xuất.

Huy Khánh là diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt Nam từ hơn 20 năm qua. Anh nổi tiếng từ phim truyền hình "Dốc tình" (2004) và tham gia nhiều tác phẩm như "Cô dâu đại chiến" (2011), "Lấy chồng người ta" (2013), "Để Mai tính 2" (2014), "Fan cuồng" (2016), "Em chưa 18" (2017), "Lật mặt 6" (2023), "Lật mặt 8" (2025) và đã có trên 40 vai diễn trong các phim truyền hình.

Dù đã có rất nhiều vai phản diện ấn tượng, Huy Khánh cho biết, anh rất hứng thú với vai Lê Quốc Túy trong lần đầu tham gia một bộ phim về kế hoạch phản gián nổi tiếng của lực lượng công an Việt Nam. Để vào vai Lê Quốc Túy, Huy Khánh đã để ria mép để có được tạo hình rất giống với nhân vật phản động lưu vong này, được các đạo diễn, chuyên gia đánh giá là "không khác gì nguyên mẫu".

Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12' - Ảnh 1.

Tạo hình diễn viên Huy Khánh trong vai đối tượng phản động Lê Quốc Túy. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" được xây dựng dựa theo nội dung chuyên án có thật của lực lượng công an Việt Nam đấu tranh chống lại bọn gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Bên cạnh Huy Khánh, vai đối tượng phản động đầu sỏ Mai Văn Hạnh sẽ do diễn viên Dương Hoàng Anh đảm nhiệm. Ra mắt khán giả điện ảnh năm 2008 qua phim "Thủ tướng" (Giấc mơ) của đạo diễn Lê Hoàng, Hoàng Anh đã được khán giả biết đến qua các vai diễn trong "Scandal: Bí mật thảm đỏ" năm 2012, "Sám hối" (2021) và hàng chục vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác.

Về tuyến nhân vật trong lực lượng công an trong "Kế hoạch CM12", diễn viên Linh Trung vào vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng, diễn viên Quốc Tân vai Thứ trưởng Cao Minh Chánh (nguyên mẫu là Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm), diễn viên Huỳnh Phước An vai Hai Tân (nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Nguyễn Phước Tân), Ngô Thành Tá vai Hai Thế (nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế).

Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trần Minh Đăng, Thụy Hòa, Hồ Quang Mẫn, Hoài Bảo, Lâm Thanh Sơn, Giang Lê…

Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12' - Ảnh 2.

Huy Khánh (phải) và Hoàng Anh sẽ nhập vai Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Phim "Kế hoạch CM12" do đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm thực hiện, với 2 đồng đạo diễn là Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Trong khi Trần Duy Linh đã đạt giải Cánh diều vàng năm 2012 cho phim "Khát vọng thượng lưu" và giải Mai Vàng cho phim "Giấc mơ của mẹ", thì Phạm Trung Hiếu là quay phim chính cho những bộ phim điện ảnh "Liên minh huyền thoại - Săn cổ vật" (2016), "Domino - Lối thoát cuối cùng'' (2024), "Nhà hai chủ" (Đồng đạo diễn, 2025).

Đạo diễn hình ảnh (DOP) cho "Kế hoạch CM12" là Nguyễn Hồng Sơn, người từng quay các bộ phim điện ảnh "Vầng trăng của đất", "Mùa gặp cuối cùng", "Trạng Quỳnh"... Phim có nhiều phân đoạn hành động, chiến đấu gay cấn, sẽ được nhóm Cascadeur Hồ Thiện Hiếu, người đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Người Mỹ trầm lặng", "Dòng máu anh hùng" hay "Thăng Long đệ nhất kiếm" đảm nhiệm. Thiết kế bối cảnh cho bộ phim là họa sĩ Nguyễn Văn Dũng, và đảm nhiệm phục trang cho các diễn viên là Lê Ngọc Hân, đều là những nghệ sĩ có kinh nghiệm tham gia các bộ phim lịch sử.

Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12' - Ảnh 3.

Hai đạo diễn Trần Duy Linh (bìa trái) và Phạm Trung Hiếu (thứ hai từ trái qua) trong buổi khai máy phim “Kế hoạch CM12”. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Bộ phim đã được khai máy ngày 2/5 vừa qua và bắt đầu triển khai quay những thước phim đầu tiên. Bộ phim sử dụng nhiều bối cảnh lịch sử, như trụ sở Bộ Công an phía Nam, cửa sông Ông Đốc, hòn Đá Bạc (Cà Mau), với lượng lớn vũ khí, đạo cụ theo đúng thực tế những năm 1980.

Các bối cảnh lớn như Trại giam Cây Dừa (tỉnh Cà Mau), trại tị nạn và cảng xuất phát của lực lượng phản động tại Thái Lan, mật khu của lực lượng phản động ở Thái Lan cũng được phục dựng chân thực ngay tại thành phố Hồ Chí Minh.

Biên kịch bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" là đạo diễn Trần Duy Linh và Đinh Hoàng Ngọc Khánh. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký "CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián" của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được NXB CAND tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc hồ hởi đón nhận.

"Kế hoạch CM12" được thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 9/1981 - 9/1984), là một chuyên án phản gián tinh vi kết thúc thành công, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Trong kế hoạch CM12, bằng chiến thuật cài người vào lòng địch, cùng các kỹ thuật nghiệp vụ tinh tế, các biện pháp ''câu nhử" khéo léo, lực lượng công an nhân dân đã kéo được lực lượng phản động từ nước ngoài về Việt Nam lần lượt từng chuyến theo sự sắp xếp của ta, để bắt gọn gần nhân sự của chúng cũng như toàn bộ vũ khí, khí tài, làm thất bại hoàn toàn âm mưu lập chiến khu kháng chiến của chúng tại cực Nam đất nước hòng lật đổ chính quyền cách mạng.

Bộ phim do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo kế hoạch, quý VI năm nay, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ và được phát sóng phục vụ khán giả trên kênh truyền hình ANTV, các đài địa phương và nền tảng OTT.

T.L


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
