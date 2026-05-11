Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'
"Gã đểu màn ảnh" Huy Khánh sẽ vào vai đối tượng phản động Lê Quốc Túy trong phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh CAND sản xuất.
Huy Khánh là diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt Nam từ hơn 20 năm qua. Anh nổi tiếng từ phim truyền hình "Dốc tình" (2004) và tham gia nhiều tác phẩm như "Cô dâu đại chiến" (2011), "Lấy chồng người ta" (2013), "Để Mai tính 2" (2014), "Fan cuồng" (2016), "Em chưa 18" (2017), "Lật mặt 6" (2023), "Lật mặt 8" (2025) và đã có trên 40 vai diễn trong các phim truyền hình.
Dù đã có rất nhiều vai phản diện ấn tượng, Huy Khánh cho biết, anh rất hứng thú với vai Lê Quốc Túy trong lần đầu tham gia một bộ phim về kế hoạch phản gián nổi tiếng của lực lượng công an Việt Nam. Để vào vai Lê Quốc Túy, Huy Khánh đã để ria mép để có được tạo hình rất giống với nhân vật phản động lưu vong này, được các đạo diễn, chuyên gia đánh giá là "không khác gì nguyên mẫu".
Bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" được xây dựng dựa theo nội dung chuyên án có thật của lực lượng công an Việt Nam đấu tranh chống lại bọn gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.
Bên cạnh Huy Khánh, vai đối tượng phản động đầu sỏ Mai Văn Hạnh sẽ do diễn viên Dương Hoàng Anh đảm nhiệm. Ra mắt khán giả điện ảnh năm 2008 qua phim "Thủ tướng" (Giấc mơ) của đạo diễn Lê Hoàng, Hoàng Anh đã được khán giả biết đến qua các vai diễn trong "Scandal: Bí mật thảm đỏ" năm 2012, "Sám hối" (2021) và hàng chục vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác.
Về tuyến nhân vật trong lực lượng công an trong "Kế hoạch CM12", diễn viên Linh Trung vào vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng, diễn viên Quốc Tân vai Thứ trưởng Cao Minh Chánh (nguyên mẫu là Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm), diễn viên Huỳnh Phước An vai Hai Tân (nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Nguyễn Phước Tân), Ngô Thành Tá vai Hai Thế (nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế).
Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trần Minh Đăng, Thụy Hòa, Hồ Quang Mẫn, Hoài Bảo, Lâm Thanh Sơn, Giang Lê…
Phim "Kế hoạch CM12" do đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm thực hiện, với 2 đồng đạo diễn là Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Trong khi Trần Duy Linh đã đạt giải Cánh diều vàng năm 2012 cho phim "Khát vọng thượng lưu" và giải Mai Vàng cho phim "Giấc mơ của mẹ", thì Phạm Trung Hiếu là quay phim chính cho những bộ phim điện ảnh "Liên minh huyền thoại - Săn cổ vật" (2016), "Domino - Lối thoát cuối cùng'' (2024), "Nhà hai chủ" (Đồng đạo diễn, 2025).
Đạo diễn hình ảnh (DOP) cho "Kế hoạch CM12" là Nguyễn Hồng Sơn, người từng quay các bộ phim điện ảnh "Vầng trăng của đất", "Mùa gặp cuối cùng", "Trạng Quỳnh"... Phim có nhiều phân đoạn hành động, chiến đấu gay cấn, sẽ được nhóm Cascadeur Hồ Thiện Hiếu, người đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Người Mỹ trầm lặng", "Dòng máu anh hùng" hay "Thăng Long đệ nhất kiếm" đảm nhiệm. Thiết kế bối cảnh cho bộ phim là họa sĩ Nguyễn Văn Dũng, và đảm nhiệm phục trang cho các diễn viên là Lê Ngọc Hân, đều là những nghệ sĩ có kinh nghiệm tham gia các bộ phim lịch sử.
Bộ phim đã được khai máy ngày 2/5 vừa qua và bắt đầu triển khai quay những thước phim đầu tiên. Bộ phim sử dụng nhiều bối cảnh lịch sử, như trụ sở Bộ Công an phía Nam, cửa sông Ông Đốc, hòn Đá Bạc (Cà Mau), với lượng lớn vũ khí, đạo cụ theo đúng thực tế những năm 1980.
Các bối cảnh lớn như Trại giam Cây Dừa (tỉnh Cà Mau), trại tị nạn và cảng xuất phát của lực lượng phản động tại Thái Lan, mật khu của lực lượng phản động ở Thái Lan cũng được phục dựng chân thực ngay tại thành phố Hồ Chí Minh.
Biên kịch bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" là đạo diễn Trần Duy Linh và Đinh Hoàng Ngọc Khánh. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký "CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián" của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được NXB CAND tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc hồ hởi đón nhận.
"Kế hoạch CM12" được thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 9/1981 - 9/1984), là một chuyên án phản gián tinh vi kết thúc thành công, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Trong kế hoạch CM12, bằng chiến thuật cài người vào lòng địch, cùng các kỹ thuật nghiệp vụ tinh tế, các biện pháp ''câu nhử" khéo léo, lực lượng công an nhân dân đã kéo được lực lượng phản động từ nước ngoài về Việt Nam lần lượt từng chuyến theo sự sắp xếp của ta, để bắt gọn gần nhân sự của chúng cũng như toàn bộ vũ khí, khí tài, làm thất bại hoàn toàn âm mưu lập chiến khu kháng chiến của chúng tại cực Nam đất nước hòng lật đổ chính quyền cách mạng.
Bộ phim do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
Theo kế hoạch, quý VI năm nay, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ và được phát sóng phục vụ khán giả trên kênh truyền hình ANTV, các đài địa phương và nền tảng OTT.
T.L
Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi hạnh phúc chia sẻ bức thư tay của con trai bày tỏ tình cảm: "Mẹ là tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này".
Tin vui của Ốc Thanh VânGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ốc Thanh Vân đang là gương mặt hot khi có phim hơn 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.
Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz ViệtGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - CONGB quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam cống hiến và khẳng định tên tuổi với khán giả.
Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 trong niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ. Kể từ đó, bà luôn là hậu phương vững chắc, giúp sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô ngày càng tốt đẹp hơn. Ở tuổi xế chiều, mẹ ruột Thanh Hằng được các con chăm sóc, chiều chuộng hết mực.
Hưng quyết tâm tỏ tình thêm lần nữa với TrangXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ có bầu với Dũng nên Hưng đã đưa Trang đi khám, lần này anh đã tự tin hơn để tỏ tình với cô.
Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ TâmXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.
Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.
'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²Giải trí - 18 giờ trước
Giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng này có cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tự tay trồng rau, thu hoạch cà chua, dưa chuột,... ở nhà vườn rộng 4.000m² ở Sóc Sơn (Hà Nội).
Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìnGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Doãn Hải My đăng ảnh mẹ đẻ và mẹ chồng nhân Ngày của Mẹ. Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn dù ở tuổi U50.
MC Huyền Trang bật khóc, lần đầu bộc bạch điều này với mẹ chồngGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang đã không kìm được nước mắt trước những lời dặn dò, sẻ chia đầy bao dung từ mẹ chồng.
Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ TâmXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.