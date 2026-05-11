Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?

Thứ hai, 10:30 11/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 trong niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ. Kể từ đó, bà luôn là hậu phương vững chắc, giúp sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô ngày càng tốt đẹp hơn. Ở tuổi xế chiều, mẹ ruột Thanh Hằng được các con chăm sóc, chiều chuộng hết mực.

Thanh Hằng trong Ngày của mẹ đã chia sẻ hình ảnh cùng lòng biết ơn đến mẹ ruột. Cô còn viết: "Nhiều người nhận xét mình giống mẹ. Chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và luôn tươi rói".

Thanh Hằng và mẹ ruột xuất hiện trên bìa tháng 5 của tạp chí L’Officiel Việt Nam.

Ở đời thực, mẹ ruột Thanh Hằng, bà Hồng đã 70 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn trẻ trung, năng động.

Đặc biệt, tinh thần lạc quan, luôn vui vẻ trong cuộc sống là điều tích cực mà bà luôn hướng đến con gái.

Với Thanh Hằng, ngoài chiều cao nổi trội, cô nhận thấy mình giống mẹ ở nụ cười rạng rỡ. Đây cũng là một đặc điểm làm nên thương hiệu của Thanh Hằng và được khán giả yêu mến.

Thanh Hằng khi nói về đôi chân dài trứ danh của mình, cô tiết lộ mẹ "có công" lớn. "Mẹ kể ngày xưa tui nắn, bóp, kéo chân cô nên bây giờ mới ngon vậy đấy. Ui cha nghe cứ như thanh kẹo kéo ấy nhỉ", Thanh Hằng dí dỏm nói.

Ngoài ngoại hình, Thanh Hằng kể với Ngoisao.net, cô ảnh hưởng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán từ mẹ. Điều này phần nào góp phần tạo nên những thành công trong sự nghiệp hoạt động người mẫu, diễn viên của cô suốt 20 năm qua.

Mẹ ruột Thanh Hằng luôn dạy con gái về trung thực, quyết liệt và độc lập trong cuộc sống. Thanh Hằng nói: "Tôi luôn biết ơn cách dạy dỗ của mẹ giúp mình trưởng thành như hiện tại".

Chính sự yêu thương, dạy dỗ tuyệt vời của mẹ đã giúp Thanh Hằng có được vị thế tốt như ngày hôm nay. Cô luôn biết ơn mẹ và mong muốn được đưa mẹ đi khắp nơi trên thế giới. Có lần Thanh Hằng khiến khán giả xúc động khi lần đầu tiên làm bánh tặng mẹ. Cô viết: "Có liều lĩnh quá không khi chưa học qua buổi nào về kỹ thuật làm bánh nhưng lại muốn làm điều gì đó đặc biệt cho mẹ. Thế là chiếc bánh đầy ngẫu hứng ra đời. Chiếc bánh kem mình làm chưa thật sự hoàn hảo nhưng có thể khiến mẹ mình vui. Và tất nhiên sự đầu tiên nhất định phải dành cho mẹ”.

Còn mẹ ruột Thanh Hằng luôn đồng hành và ủng hộ con trong mọi việc. Đó là động lực giúp siêu mẫu ngày càng trưởng thành, phát triển thành công hơn.

Thanh Hằng sinh năm 1983, là siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng với đôi chân dài 1,2m và danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002. Cô được mệnh danh là "chị đại" làng mốt Việt, là gương mặt vedette hàng đầu và từng làm giám khảo/host của các chương trình lớn như Vietnam's Next Top Model, The Face, Miss Universe Vietnam.

Thanh Hằng đẹp mặn mà sau hơn 2 năm kết hôn

Sau hơn 2 năm kết hôn, siêu mẫu Thanh Hằng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, rạng rỡ bất chấp thời gian.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
