Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?

Chính sự yêu thương, dạy dỗ tuyệt vời của mẹ đã giúp Thanh Hằng có được vị thế tốt như ngày hôm nay. Cô luôn biết ơn mẹ và mong muốn được đưa mẹ đi khắp nơi trên thế giới. Có lần Thanh Hằng khiến khán giả xúc động khi lần đầu tiên làm bánh tặng mẹ. Cô viết: "Có liều lĩnh quá không khi chưa học qua buổi nào về kỹ thuật làm bánh nhưng lại muốn làm điều gì đó đặc biệt cho mẹ. Thế là chiếc bánh đầy ngẫu hứng ra đời. Chiếc bánh kem mình làm chưa thật sự hoàn hảo nhưng có thể khiến mẹ mình vui. Và tất nhiên sự đầu tiên nhất định phải dành cho mẹ”.

