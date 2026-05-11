Tin vui của Ốc Thanh Vân
GĐXH - Ốc Thanh Vân đang là gương mặt hot khi có phim hơn 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.
Vai diễn Jennifer Trúc Nguyễn của Ốc Thanh Vân trong phim điện ảnh "Heo năm móng "đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội nhờ loạt phân cảnh cãi vã và diễn xuất đầy năng lượng.
Điểm gây sốt lớn nhất là đoạn Jennifer liên tục "xả" chồng bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trong khoảng 3 phút. Phân đoạn này nhanh chóng viral trên TikTok, Facebook vì nhịp thoại dồn dập, biểu cảm dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những cảnh "mắng chồng" đáng nhớ nhất của phim Việt thời gian gần đây.
Ngoài thoại phim, tạo hình của Ốc Thanh Vân cũng gây chú ý mạnh. Để hóa thân thành nàng dâu Việt kiều Jennifer Trúc Nguyễn, cô nhuộm da nâu, trang điểm theo phong cách Âu Mỹ và thay đổi vóc dáng để phù hợp với nhân vật có tính cách phóng khoáng, nóng nảy và nhiều tổn thương nội tâm.
Sự kết hợp giữa Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng cũng tạo hiệu ứng tốt dù chênh lệch 14 tuổi. Trên phim, cả hai vào vai vợ chồng thường xuyên xung đột, tạo nên nhiều cảnh đối đầu căng thẳng khiến khán giả bàn luận sôi nổi.
Đây còn được xem là màn tái xuất đáng chú ý của Ốc Thanh Vân. Thành công của vai Jennifer góp phần giúp phim đạt doanh thu khả quan tại phòng vé với doanh số 112 tỷ đồng chỉ sau 17 ngày công chiếu và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh trên mạng xã hội.
Về phim "Heo năm móng", sau "Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng", phim tiếp tục mở rộng "vũ trụ linh dị dân gian", kể về những con heo có bàn chân năm móng giống hệt con người được tin là quỷ dữ đầu thai hoặc vong hồn luân hồi chưa dứt. Phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết linh dị huyền bí của cộng đồng người Khmer ở khu vực miền Tây để bật lên thông điệp về nghiệp - quả, về những hệ lụy khôn lường khi sử dụng niềm tin tín ngưỡng sai chỗ.
Sức hút của phim trước hết đến từ việc khai thác tài tình kho tàng văn hóa dân gian Nam Bộ. Bộ phim mở ra một không gian nghệ thuật đậm chất bản địa, nơi những phong tục tập quán của người Việt và người Khmer được đan xen một cách tinh tế. Từ những bộ trang phục truyền thống, âm nhạc ngũ âm vang vọng giữa cánh đồng u tịch đến các nghi lễ tâm linh huyền bí, tất cả không chỉ đóng vai trò là bối cảnh mà còn là "linh hồn" dẫn dắt mạch phim. Việc đưa hình tượng linh vật trong truyền thuyết dân gian lên màn ảnh rộng đã thỏa mãn cơn khát về một bộ phim thuần Việt, mang đậm hơi thở vùng miền nhưng vẫn đảm bảo tính điện ảnh hiện đại.
Phân cảnh cãi chồng gây sốt trên MXH của Ốc Thanh Vân.
Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng. Cô là một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, MC, người dẫn chương trình và diễn viên lồng tiếng. Biệt danh "Ốc" gắn với cô từ thời còn đi học và sau này trở thành nghệ danh quen thuộc với khán giả.
Ốc Thanh Vân tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim truyền hình như "Cô gái xấu xí", "Mùi ngò gai", "Lật mặt", "Heo năm móng"… Ngoài phim ảnh, cô còn ghi dấu ấn với vai trò MC ở nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng về gia đình, phụ nữ và trẻ em.
Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'Giải trí - 30 phút trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi hạnh phúc chia sẻ bức thư tay của con trai bày tỏ tình cảm: "Mẹ là tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này".
Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz ViệtGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - CONGB quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam cống hiến và khẳng định tên tuổi với khán giả.
Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 trong niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ. Kể từ đó, bà luôn là hậu phương vững chắc, giúp sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô ngày càng tốt đẹp hơn. Ở tuổi xế chiều, mẹ ruột Thanh Hằng được các con chăm sóc, chiều chuộng hết mực.
Hưng quyết tâm tỏ tình thêm lần nữa với TrangXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ có bầu với Dũng nên Hưng đã đưa Trang đi khám, lần này anh đã tự tin hơn để tỏ tình với cô.
Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ TâmXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.
Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.
'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²Giải trí - 15 giờ trước
Giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng này có cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tự tay trồng rau, thu hoạch cà chua, dưa chuột,... ở nhà vườn rộng 4.000m² ở Sóc Sơn (Hà Nội).
Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìnGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Doãn Hải My đăng ảnh mẹ đẻ và mẹ chồng nhân Ngày của Mẹ. Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn dù ở tuổi U50.
MC Huyền Trang bật khóc, lần đầu bộc bạch điều này với mẹ chồngGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang đã không kìm được nước mắt trước những lời dặn dò, sẻ chia đầy bao dung từ mẹ chồng.
Thanh Hằng, H'Hen Niê và dàn sao Việt tâm tư xúc động mừng Ngày của MẹGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Ngày của Mẹ 2026, Thanh Hằng, H'Hen Niê và các sao Việt bày tỏ lòng tri ân. Những lời chúc ý nghĩa và cảm xúc sâu sắc từ các người đẹp dành cho mẹ.
'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểmXem - nghe - đọc
GĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.