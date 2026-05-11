Tin vui của Ốc Thanh Vân

Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh "Heo năm móng".

Vai diễn Jennifer Trúc Nguyễn của Ốc Thanh Vân trong phim điện ảnh "Heo năm móng "đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội nhờ loạt phân cảnh cãi vã và diễn xuất đầy năng lượng.

Ốc Thanh Vân tự nhuộm da nâu để có vai diễn khuấy đảo trên màn ảnh trong thời gian qua.

Điểm gây sốt lớn nhất là đoạn Jennifer liên tục "xả" chồng bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trong khoảng 3 phút. Phân đoạn này nhanh chóng viral trên TikTok, Facebook vì nhịp thoại dồn dập, biểu cảm dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những cảnh "mắng chồng" đáng nhớ nhất của phim Việt thời gian gần đây.

Ngoài thoại phim, tạo hình của Ốc Thanh Vân cũng gây chú ý mạnh. Để hóa thân thành nàng dâu Việt kiều Jennifer Trúc Nguyễn, cô nhuộm da nâu, trang điểm theo phong cách Âu Mỹ và thay đổi vóc dáng để phù hợp với nhân vật có tính cách phóng khoáng, nóng nảy và nhiều tổn thương nội tâm.

Sự kết hợp giữa Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng cũng tạo hiệu ứng tốt dù chênh lệch 14 tuổi. Trên phim, cả hai vào vai vợ chồng thường xuyên xung đột, tạo nên nhiều cảnh đối đầu căng thẳng khiến khán giả bàn luận sôi nổi.

Đây còn được xem là màn tái xuất đáng chú ý của Ốc Thanh Vân. Thành công của vai Jennifer góp phần giúp phim đạt doanh thu khả quan tại phòng vé với doanh số 112 tỷ đồng chỉ sau 17 ngày công chiếu và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh trên mạng xã hội.

Vai diễn của Ốc Thanh Vân nhận được sự yêu mến của khán giả và viral trên MXH.

Về phim "Heo năm móng", sau "Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng", phim tiếp tục mở rộng "vũ trụ linh dị dân gian", kể về những con heo có bàn chân năm móng giống hệt con người được tin là quỷ dữ đầu thai hoặc vong hồn luân hồi chưa dứt. Phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết linh dị huyền bí của cộng đồng người Khmer ở khu vực miền Tây để bật lên thông điệp về nghiệp - quả, về những hệ lụy khôn lường khi sử dụng niềm tin tín ngưỡng sai chỗ.

Sức hút của phim trước hết đến từ việc khai thác tài tình kho tàng văn hóa dân gian Nam Bộ. Bộ phim mở ra một không gian nghệ thuật đậm chất bản địa, nơi những phong tục tập quán của người Việt và người Khmer được đan xen một cách tinh tế. Từ những bộ trang phục truyền thống, âm nhạc ngũ âm vang vọng giữa cánh đồng u tịch đến các nghi lễ tâm linh huyền bí, tất cả không chỉ đóng vai trò là bối cảnh mà còn là "linh hồn" dẫn dắt mạch phim. Việc đưa hình tượng linh vật trong truyền thuyết dân gian lên màn ảnh rộng đã thỏa mãn cơn khát về một bộ phim thuần Việt, mang đậm hơi thở vùng miền nhưng vẫn đảm bảo tính điện ảnh hiện đại.

Phân cảnh cãi chồng gây sốt trên MXH của Ốc Thanh Vân.

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng. Cô là một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, MC, người dẫn chương trình và diễn viên lồng tiếng. Biệt danh "Ốc" gắn với cô từ thời còn đi học và sau này trở thành nghệ danh quen thuộc với khán giả. Ốc Thanh Vân tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim truyền hình như "Cô gái xấu xí", "Mùi ngò gai", "Lật mặt", "Heo năm móng"… Ngoài phim ảnh, cô còn ghi dấu ấn với vai trò MC ở nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng về gia đình, phụ nữ và trẻ em.

NSƯT Ốc Thanh Vân: 'Nhiều người nói tôi là NSND Hồng Vân thứ 2' GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân và NSND Hồng Vân không chỉ hoạt động chung sân khấu mà cả 2 còn là những người phụ nữ mạnh mẽ, thấu hiểu và thương nhau.



