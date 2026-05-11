Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz Việt

Ca sĩ CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 được biết đến đầu tiên khi là đại diện Việt Nam tại chương trình thực tế sống còn đình đám "Boys Planet 999" của Hàn Quốc. Với “90% cơ thể là âm nhạc” kể từ khi còn rất nhỏ, CONGB liên tục tham gia các chương trình âm nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật, là thành viên “cứng” của các crew nổi tiếng ở Hà Nội... trong suốt quãng thời gian đi học. CONGB theo học Khoa Sư phạm Âm nhạc thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, CONGB được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Vpop khi liên tiếp ghi dấu ấn bằng loạt thành tích đáng chú ý. Sau danh hiệu "Rising Artist" tại WeChoice Awards, nam nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi chiến thắng hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" tại giải Cống hiến 2026.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là hành trình nhiều lần bắt đầu lại, nhiều năm âm thầm tích lũy kinh nghiệm và không ít lần chênh vênh với lựa chọn của chính mình. Xuất hiện trong chương trình "Sao Check" vừa mới phát sóng, nam ca sĩ sinh năm 2000 đã chia sẻ về hành trình từ một "dancer alo" đến chủ nhân của giải Cống hiến 2026.

CONGB khi còn là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định tạm rời khỏi môi trường cũ để theo đuổi con đường nghệ thuật đúng với mong muốn của mình. CONGB bắt đầu tham gia các nhóm nhảy Kpop và hoạt động như một "backup dancer" (vũ công hỗ trợ) cho nhiều nghệ sĩ. Anh gọi vui quãng thời gian đó bằng cái tên "dancer alo" - chỉ cần có lời gọi là sẵn sàng lên đường đi diễn.



Ba năm làm vũ công trở thành khoảng thời gian đặc biệt với nam ca sĩ. Anh nhớ cảm giác được sống cùng âm nhạc, được "phiêu" trên sân khấu và hòa mình vào từng giai điệu. "Đó là quãng thời gian cực kỳ đáng giá giúp tôi hiểu hơn về sân khấu, cách biểu diễn và năng lượng của khán giả. Ở mỗi giai đoạn, tôi đều sống hết mình nên chưa từng thấy hối tiếc", nam ca sĩ chia sẻ.

CONGB trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Năm 2025, cái tên CONGB bùng nổ tại "Anh Trai Say Hi", trở thành cột mốc giúp anh phủ sóng rộng khắp với khán giả trẻ Việt Nam. Tại đây, anh lọt vào Top 10 chung cuộc và chiến thắng hạng mục “Best Performer”. Việc tham gia "Anh Trai Say Hi” đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước. Hành trình này cũng giúp CONGB nhận được các giải thưởng dành cho tân binh vào những lễ trao giải cuối năm.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, năm 2026 được xem là cột mốc đánh dấu cú bứt phá mạnh mẽ của CONGB. Nam ca sĩ phát hành EP CONGBDAY, sản phẩm đầu tay mang đậm màu sắc cá nhân với định hướng âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Không lâu sau đó, fan meeting đầu tiên của anh tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận tín hiệu tích cực khi toàn bộ vé được bán hết chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, dấu mốc khiến CONGB xúc động nhất vẫn là chiến thắng tại giải Cống hiến 2026.

CONGB tại Lễ trao giải Cống hiến 2026.





"Khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở hạng mục "Nghệ sĩ mới" của năm, tôi rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn. Giải Cống hiến không đơn thuần là một giải thưởng dành cho nghệ sĩ trẻ mà còn mang giá trị chuyên môn rất lớn", nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại. Sau nhiều năm nỗ lực, đây giống như "quả ngọt" đầu tiên mà anh thực sự cảm nhận được trên hành trình làm nghề.



Trong âm nhạc, CONGB chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Fujii Kaze - nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng với phong cách sáng tạo và khác biệt. Nam ca sĩ yêu thích tinh thần tự do trong âm nhạc của ông và xem đó là nguồn cảm hứng cho tư duy làm nghề. Dù sở trường là những ca khúc mang màu sắc buồn, CONGB tiết lộ trong tương lai gần anh muốn thử sức với nhiều sản phẩm có tiết tấu trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực hơn. Nam ca sĩ hy vọng âm nhạc của mình có thể mang lại cảm giác lạc quan, tươi mới cho khán giả.

CONGB và khoảnh khắc đáng nhớ bên người hâm mộ.

Bên ngoài sân khấu, CONGB có cuộc sống khá giản dị. Anh thích dành thời gian dọn dẹp nhà cửa hoặc ngồi một mình tại quán cà phê quen thuộc gần nhà để lên ý tưởng cho các dự án mới.



Sau thành công của fan meeting tại TP Hồ Chí Minh nam ca sĩ cũng hé lộ kế hoạch tổ chức fan meeting tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Song song đó, anh đang âm thầm chuẩn bị cho một dự án âm nhạc lớn vào cuối năm.

CONGB từng bày tỏ niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam luôn hiện hữu trong anh, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc khát khao chinh phục khán giả quê nhà. Chính mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với công chúng trong nước đã khiến anh quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất về CONGB - cả trong âm nhạc lẫn con người.

Hiện tại của ca sĩ Hiền Thục GĐXH - Hiền Thục chia sẻ những câu chuyện nhiều cảm xúc về hành trình cuộc sống và âm nhạc trong "Studio 3".