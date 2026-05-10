MC Huyền Trang bật khóc, lần đầu bộc bạch điều này với mẹ chồng

MC Huyền Trang (Mù Tạt) sinh năm 1993, được biết tới khi dẫn "Bữa trưa vui vẻ" trên VTV6 và sau đó dẫn hàng loạt chương trình giải trí trên VTV3 như: "Cuộc hẹn cuối tuần", "Khách sạn 5 sao", "Cafe sáng", "Lá Xanh"... Huyền Trang từng đạt giải Icon phong cách - HHT Icon năm 2009 và tham gia Miss Teen. Cô còn thử sức trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, góp mặt trong một số bộ phim giờ vàng: "Mê cung", "11 tháng 5 ngày"...

Chuyện tình giữa tiền vệ Đức Huy và MC Huyền Trang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian qua. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, cả hai đã chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Lê cưới được tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 15/3, quy tụ dàn khách mời đình đám của làng bóng đá Việt Nam. Trước đó, MC Huyền Trang từ đầu tháng 3/2025 đã công khai những bộ ảnh tình tứ bên cầu thủ Đức Huy.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy kết hôn vào tháng 3/2026. Ảnh FBNV

Quen thuộc với khán giả qua hình ảnh một nữ MC năng động, hoạt ngôn và tràn đầy năng lượng trên các chương trình giải trí, thế nhưng mới đây, MC Huyền Trang đã cho khán giả thấy một góc nhìn hoàn toàn khác khi nhắc đến tình cảm gia đình.

Trong chương trình "Vui khỏe có ích", mẹ chồng của MC Huyền Trang đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến và thấu hiểu hơn về tính chất công việc bận rộn, đầy áp lực của những người làm truyền hình. Bà đã có những dòng tâm sự gửi tới con dâu, khiến cả trường quay xúc động.

Huyền Trang và mẹ chồng đã có những phút giây chia sẻ thật lòng khiến khán giả xúc động. Ảnh VTV

"Khi tham dự chương trình này, mẹ mới thấu hiểu công việc của con vất vả ra sao. Mẹ mong hai vợ chồng luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Dù con ở đâu, làm việc vất vả hay vui buồn, mẹ cũng luôn đồng hành cùng các con. Có khó khăn cứ điện về tâm sự, mẹ sẽ chia sẻ", mẹ chồng MC Huyền Trang tâm sự.

MC Huyền Trang bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ chồng và gia đình nhà chồng kể từ khi về làm dâu. Ảnh VTV

Lắng nghe những lời tâm tình từ tận đáy lòng của mẹ chồng, Huyền Trang không khỏi nghẹn ngào. Nữ MC Huyền Trang bộc bạch những lời tri ân lần đầu tiên được nói ra: "Có nhiều điều con muốn nói, nhưng điều đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên con nói ra thành lời, đó chính là lời cảm ơn mẹ. Mẹ luôn thông cảm, là nguồn động lực lớn lao và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con được sống trọn với nghề, với khán giả và tự do làm những điều mình thích".

MC Huyền Trang và mẹ chồng. Ảnh FBNV

Bên cạnh sự biết ơn, Huyền Trang gửi gắm mong ước giản dị về sức khỏe, sự bình an cho đại gia đình. "Với con, mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình. Hy vọng những tâm sự ngắn ngủi hôm nay sẽ giúp mọi người ở nhà thêm yên lòng về tình cảm mẹ con mình. Sẽ không bao giờ có khúc mắc nào cả, bởi con và mẹ đều luôn thấu hiểu và dễ dàng sẻ chia cùng nhau", Huyền Trang xúc động nói.

Đáp lại lời chân thành của con dâu, mẹ chồng Huyền Trang mỉm cười, khép lại khoảnh khắc đẹp bằng câu nói chứa chan tình cảm: "Cám ơn con".

