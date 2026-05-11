Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'

Thứ hai, 11:40 11/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi hạnh phúc chia sẻ bức thư tay của con trai bày tỏ tình cảm: "Mẹ là tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này".

Mới đây, Tăng Thanh Hà - vợ doanh nhân Louis Nguyễn và cũng là con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - gây chú ý khi chia sẻ bức thư bằng tiếng Anh mà con gửi cho mình. Dòng chữ non nớt nhưng đầy tình cảm nhanh chóng khiến nhiều người ấn tượng. 

"Dear Mommy! Thank you for all the sacrifices you have made for all of us. I will never stop being grateful. You are the best, most awesome mom in the world. I love you so much. I hope you have the best, most awesome days. I love you so much", là dòng thư tay của nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà. (Tạm dịch: Mẹ thân yêu, cảm ơn mẹ về những hy sinh dành cho cả nhà. Con sẽ không bao giờ ngừng biết ơn. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này. Con hy vọng mẹ có Ngày của Mẹ đáng nhớ. Con yêu mẹ rất nhiều!".

Người hâm hộ cũng dành lời khen cho cách dạy con của gia đình nhà Tăng Thanh Hà. Bởi những câu chữ trong thư không chỉ đơn thuần là lời chúc, mà còn cho thấy một đứa trẻ biết quan sát, biết ghi nhận sự hy sinh của mẹ và quan trọng nhất là không ngại bày tỏ tình cảm.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc chia sẻ tấm thiệp viết tay do nhóc tỳ viết tặng mẹ.

Đây cũng không phải lần đầu nàng "ngọc nữ" khoe những món quà tinh thần đáng yêu từ các con. Trước đó, cô từng nhiều lần chia sẻ những tấm thiệp với dòng chữ đơn giản như "I love you, mommy", "Rikki yêu mẹ",… Hay có lần cậu cả Richard khiến cư dân mạng tan chảy khi hỏi mẹ: "Do you know I love you so much mommy?" (Mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không?).

Cậu út nhà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn có tính cách năng động, hoạt bát. Nữ diễn viên sinh năm 1986 từng chia sẻ con trai sớm biết chơi đàn piano và thường hát theo nhạc. Ngoài ra, cô tập cho quý tử thói quen đọc sách từ nhỏ. Nhóc tỳ có khu vực tủ riêng chứa sách ảnh, truyện tranh trong biệt thự triệu đô.

Mỹ nhân 40 tuổi từng kể đêm nào Mason cũng cuộn tròn trong vòng tay mẹ. Đợi bé ngủ say, Hà Tăng thường để con qua một bên nhưng chỉ vài phút cậu nhóc lại lồm cồm dậy, chui vào lòng mẹ. Điều này khiến cô đôi chút mất ngủ và mỏi tay, nhưng sợ con lớn quá nhanh nên vẫn tranh thủ ôm bé thật nhiều.

Tăng Thanh Hà đôi khi chia sẻ hình ảnh các con trên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim "Dốc tình", gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Sau khi lập gia đình, cô ít tham gia nghệ thuật và hiện là mẹ của 3 nhóc tỳ. Con trai đầu của cô là Richard (sinh năm 2015), con gái là Chloe (sinh năm 2017) và cậu út Mason (sinh năm 2021). Dù giàu có và nổi tiếng là vậy, Hà Tăng cũng luôn được ngưỡng mộ bởi cách dạy con hết sức tinh tế và chu đáo.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã có 14 năm "về chung một nhà" viên mãn.

Gia đình nhỏ của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn.

 

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Sao Việt 1/5: Vợ chồng Tăng Thanh Hà, gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý

Con gái Tăng Thanh Hà gây chú ý với khoảnh khắc cực ngầu trên núi tuyết

Tin vui của Ốc Thanh Vân

Giải trí - 39 phút trước

GĐXH - Ốc Thanh Vân đang là gương mặt hot khi có phim hơn 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - CONGB quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam cống hiến và khẳng định tên tuổi với khán giả.

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 trong niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ. Kể từ đó, bà luôn là hậu phương vững chắc, giúp sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô ngày càng tốt đẹp hơn. Ở tuổi xế chiều, mẹ ruột Thanh Hằng được các con chăm sóc, chiều chuộng hết mực.

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Nghi ngờ có bầu với Dũng nên Hưng đã đưa Trang đi khám, lần này anh đã tự tin hơn để tỏ tình với cô.

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.

Giải trí - 15 giờ trước

Giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng này có cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tự tay trồng rau, thu hoạch cà chua, dưa chuột,... ở nhà vườn rộng 4.000m² ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Doãn Hải My đăng ảnh mẹ đẻ và mẹ chồng nhân Ngày của Mẹ. Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn dù ở tuổi U50.

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang đã không kìm được nước mắt trước những lời dặn dò, sẻ chia đầy bao dung từ mẹ chồng.

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày của Mẹ 2026, Thanh Hằng, H'Hen Niê và các sao Việt bày tỏ lòng tri ân. Những lời chúc ý nghĩa và cảm xúc sâu sắc từ các người đẹp dành cho mẹ.

GĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

