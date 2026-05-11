Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'

Mới đây, Tăng Thanh Hà - vợ doanh nhân Louis Nguyễn và cũng là con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - gây chú ý khi chia sẻ bức thư bằng tiếng Anh mà con gửi cho mình. Dòng chữ non nớt nhưng đầy tình cảm nhanh chóng khiến nhiều người ấn tượng.

"Dear Mommy! Thank you for all the sacrifices you have made for all of us. I will never stop being grateful. You are the best, most awesome mom in the world. I love you so much. I hope you have the best, most awesome days. I love you so much", là dòng thư tay của nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà. (Tạm dịch: Mẹ thân yêu, cảm ơn mẹ về những hy sinh dành cho cả nhà. Con sẽ không bao giờ ngừng biết ơn. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này. Con hy vọng mẹ có Ngày của Mẹ đáng nhớ. Con yêu mẹ rất nhiều!".

Người hâm hộ cũng dành lời khen cho cách dạy con của gia đình nhà Tăng Thanh Hà. Bởi những câu chữ trong thư không chỉ đơn thuần là lời chúc, mà còn cho thấy một đứa trẻ biết quan sát, biết ghi nhận sự hy sinh của mẹ và quan trọng nhất là không ngại bày tỏ tình cảm.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc chia sẻ tấm thiệp viết tay do nhóc tỳ viết tặng mẹ.

Đây cũng không phải lần đầu nàng "ngọc nữ" khoe những món quà tinh thần đáng yêu từ các con. Trước đó, cô từng nhiều lần chia sẻ những tấm thiệp với dòng chữ đơn giản như "I love you, mommy", "Rikki yêu mẹ",… Hay có lần cậu cả Richard khiến cư dân mạng tan chảy khi hỏi mẹ: "Do you know I love you so much mommy?" (Mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không?).

Cậu út nhà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn có tính cách năng động, hoạt bát. Nữ diễn viên sinh năm 1986 từng chia sẻ con trai sớm biết chơi đàn piano và thường hát theo nhạc. Ngoài ra, cô tập cho quý tử thói quen đọc sách từ nhỏ. Nhóc tỳ có khu vực tủ riêng chứa sách ảnh, truyện tranh trong biệt thự triệu đô.

Mỹ nhân 40 tuổi từng kể đêm nào Mason cũng cuộn tròn trong vòng tay mẹ. Đợi bé ngủ say, Hà Tăng thường để con qua một bên nhưng chỉ vài phút cậu nhóc lại lồm cồm dậy, chui vào lòng mẹ. Điều này khiến cô đôi chút mất ngủ và mỏi tay, nhưng sợ con lớn quá nhanh nên vẫn tranh thủ ôm bé thật nhiều.

Tăng Thanh Hà đôi khi chia sẻ hình ảnh các con trên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim "Dốc tình", gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Sau khi lập gia đình, cô ít tham gia nghệ thuật và hiện là mẹ của 3 nhóc tỳ. Con trai đầu của cô là Richard (sinh năm 2015), con gái là Chloe (sinh năm 2017) và cậu út Mason (sinh năm 2021). Dù giàu có và nổi tiếng là vậy, Hà Tăng cũng luôn được ngưỡng mộ bởi cách dạy con hết sức tinh tế và chu đáo.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã có 14 năm "về chung một nhà" viên mãn.