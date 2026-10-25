Tỷ giá USD hôm nay 25/10: Đồng tiền xanh chững giá, đầu tư USD lúc này có nên không?

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/10, vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Vàng mua vào trong nước cũng đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tuần giảm 0,08%, xuống mức 101,75 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY duy trì vùng 101,75 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR không biến động.

Trong tuần qua, đồng USD biến động giằng co khi giới đầu tư đánh giá tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran, những bất ổn trên thị trường công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm trong những phiên đầu tuần, gây sức ép lên đồng bạc xanh. Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, khiến triển vọng lãi suất của Fed chưa rõ ràng. Nhìn chung, đồng USD chưa có động lực tăng giá bền vững khi thị trường chờ đợi tín hiệu từ cuộc họp Fed ngày 27-28/10, trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị, giá năng lượng và biến động thị trường công nghệ tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào lĩnh vực AI khiến thị trường tài chính biến động, thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi bất ổn chính trị và tài khóa tại Pháp gây sức ép lên đồng EUR, đồng yên Nhật được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng tăng lãi suất.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 25/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.627 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.396 đồng mua vào và 26.858 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 25/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 25/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 25/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 25/10/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,610-26,020 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.475-26.015 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,640-26,020 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 25/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h24 không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.957 đồng và bán ra là 26.057 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 25/10, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,219.06-29,707.60 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.083-29.803 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,388-29,760 đồng/EUR, giữ nguyên giá chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 25/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 08h28 phút hiện đang được mua vào là 28.850 đồng và bán ra là 28.970 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.33-169.24 đồng/yen, ổn định so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên chững giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,20-170,70 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.97-169.99 đồng, đi ngang với phiên hôm qua.

USD chịu nhiều tác động, chững giá, có nên tranh thủ đầu tư USD lúc này?

Ngày 25/10, đồng USD quốc tế chững giá, thị trường trong nước cũng có diễn biến tương tự khi cả các ngân hàng và thị trường tự do, giá USD đều đi ngang.

Theo diễn biến, cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Giá USD bán ra quanh vùng 26.000 đồng, người mua cần lưu ý những gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 24/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.