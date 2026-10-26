Xe hybrid tại Việt Nam giảm giá mạnh, từ 524 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng đáng mua nhất thị trường dòng xe xăng

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Xe hybrid tại Việt Nam giảm giá mạnh

Yaris Cross HEV

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng ưu đãi hấp dẫn dành cho các mẫu xe hybrid khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lãi suất vay. Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến, đây được xem là cơ hội đáng cân nhắc dành cho những khách hàng muốn chuyển từ xe xăng truyền thống sang công nghệ hybrid, theo Tạp chí điện tử Arttimes.

Trong tháng 10, nhiều hãng xe đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu hybrid, mang đến thêm lựa chọn và hỗ trợ tài chính cho khách hàng có nhu cầu mua xe.

Trong chương trình khuyến mãi tháng 10, Toyota đang triển khai ưu đãi cho một số mẫu xe hybrid đang bán tại Việt Nam.

Yaris Cross HEV là mẫu xe nhận mức ưu đãi cao nhất, với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị tối đa 74 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị này hiện có giá niêm yết 728 triệu đồng, sau giảm còn khoảng 650 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV cũng được Toyota hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi quy đổi lần lượt tương đương 43,5 triệu đồng và 60 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV RS

Honda cũng đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho mẫu HR-V e:HEV RS trong tháng 10. Theo đó, khách hàng mua xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 42 triệu đồng nếu quy đổi thành tiền mặt.

HR-V e:HEV RS là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV cỡ B Honda HR-V, hiện có giá niêm yết 835 triệu đồng, sau khi giảm 50% phí trước bạ tương đương 42 triệu đồng, giá của Honda HR-V e: HEV RS còn chưa tới 800 triệu đồng.

XL7 Hybrid

Suzuki cũng tham gia cuộc đua ưu đãi xe hybrid trong tháng 10 với chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng mua XL7 Hybrid.

Ngoài ưu đãi về lệ phí trước bạ, khách hàng còn được tặng Gói bảo dưỡng xe với thời hạn lên đến 3,5 năm và Gói bảo hiểm vật chất trong 1 năm. Các ưu đãi này không quy đổi thành tiền mặt.

Với giá niêm yết 599 triệu đồng, sau giảm giá chỉ còn 524 triệu đồng, XL7 Hybrid hiện là một trong những mẫu xe hybrid có mức giá dễ tiếp cận trên thị trường Việt Nam.

Xe hybrid nào bán chạy nhất Việt Nam?

Theo VOV.vn, hãng xe Nhật Toyota bán hơn 11.000 xe hybrid tại Việt Nam sau 9 tháng.

Toyota Việt Nam bán hơn 11.180 xe hybrid trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, doanh số nhóm xe này đạt 1.821 chiếc. Kết quả trên cho thấy xe hybrid đang tăng tỷ trọng trong doanh số của Toyota tại Việt Nam.

Trong tháng 9, lượng xe Hybrid Electric chiếm khoảng 26% tổng doanh số 6.935 xe của thương hiệu Toyota. Doanh số hybrid của Toyota hiện tập trung ở Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Trong tháng 9, ba mẫu xe này lần lượt bán được 413, 616 và 630 xe bản hybrid.

Đà tăng của xe hybrid diễn ra trong bối cảnh thị trường Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn về hệ truyền động. Nhiều hãng đã bổ sung phiên bản hybrid cho các mẫu xe đang bán, mở rộng nhóm sản phẩm này sang nhiều phân khúc.

Toyota hiện là một trong những hãng có danh mục hybrid đa dạng tại Việt Nam. Bên cạnh ba mẫu xe kể trên, hãng còn phân phối các mẫu hybrid ở những phân khúc cao hơn. Lexus cũng duy trì các phiên bản hybrid trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Tổng doanh số trong tháng 9/2026, Toyota bán được 6.935 xe, tăng đáng kể so với tháng trước. Nếu tính cả Lexus, hãng xe Nhật Bản đạt doanh số 7.114 xe tại Việt Nam, tăng 45% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, Toyota đạt hơn 55.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Lexus bán 1.784 xe trong cùng giai đoạn, tăng 27%.

Trong đó, Yaris Cross tiếp tục là mẫu Toyota bán chạy nhất tháng với 1.799 xe, tiếp theo là Innova Cross với 1.461 xe và Corolla Cross đạt 866 xe. Các phiên bản hybrid chiếm tỷ lệ đáng kể trong doanh số của hai mẫu crossover và MPV này.

Ngoài các mẫu xe chủ lực, Toyota bắt đầu giao mẫu xe Land Cruiser FJ mới tại Việt Nam trong tháng 9 với 151 xe. Mẫu SUV này được nhập khẩu nguyên chiếc và nằm trong nhóm sản phẩm mới của hãng tại thị trường Việt Nam.



