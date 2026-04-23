iPhone 17e vs iPhone 17: Chênh 10 triệu mua máy nào xứng hơn?
iPhone 17e và iPhone 17 tiêu chuẩn đều dùng chip A19, nhưng chênh nhau gần 10 triệu đồng. Bài so sánh này phân tích cụ thể bạn nhận được thêm gì khi chi thêm tiền - và khi nào thì không cần thiết.
Cùng chip A19 nhưng khác đẳng cấp trải nghiệm
Điểm chung lớn nhất giữa iPhone 17e và iPhone 17 tiêu chuẩn là cùng sử dụng chip A19 tiến trình 3nm - điều đó có nghĩa về hiệu năng CPU thuần, hai máy gần như ngang nhau. Cả hai đều xử lý mượt Apple Intelligence, quay 4K Dolby Vision và chạy các ứng dụng nặng mà không giật lag.
Sự phân cấp nằm ở những yếu tố xung quanh chip: màn hình, camera, thiết kế và hệ sinh thái kết nối. Hiểu rõ những khác biệt này giúp bạn quyết định 10 triệu chênh lệch có đáng bỏ ra hay không.
Màn hình: Đây là khác biệt bạn cảm nhận mỗi ngày
iPhone 17e: OLED 6,1 inch, 60Hz, thiết kế tai thỏ (notch) truyền thống.
iPhone 17: OLED 6,3 inch lớn hơn, 120Hz ProMotion, Dynamic Island thay thế notch.
Camera: iPhone 17 có hệ thống đa ống kính, 17e chỉ có 1 camera chính
iPhone 17e: Camera chính 48MP Fusion, zoom quang 2x, quay 4K Dolby Vision.
iPhone 17: Camera chính 48MP + camera góc siêu rộng 12MP, zoom quang 2x, thêm Camera Control vật lý.
Nếu bạn muốn tham khảo toàn bộ lineup, dòng iPhone 17 Series chính hãng
Thiết kế và kết nối: iPhone 17 có thêm Camera Control
iPhone 17 bổ sung nút Camera Control vật lý mới - phím cứng ở cạnh máy cho phép kích hoạt camera nhanh, điều chỉnh zoom và chụp ảnh mà không cần chạm màn hình. Đây là tính năng tiện lợi nhưng không phải game-changer với mọi đối tượng.
Chênh 10 triệu - nên hay không?
Chọn iPhone 17e nếu:
- Ngân sách tối đa 20 triệu, cần iPhone mạnh nhất trong tầm giá
- Bạn không cần camera góc siêu rộng hoặc màn hình 120Hz
- Đang nâng cấp từ iPhone 12 trở về trước (60Hz vẫn là bước tiến lớn)
Chọn iPhone 17 nếu:
- Bạn cần camera đa ống kính cho sáng tạo nội dung, du lịch, nhiếp ảnh
- Bạn đã quen với màn hình 120Hz và không muốn quay lại 60Hz
- Ngân sách 27–28 triệu và muốn máy dùng được 5 năm không lỗi thời
