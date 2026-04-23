Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

iPhone 17e vs iPhone 17: Chênh 10 triệu mua máy nào xứng hơn?

Thứ năm, 14:30 23/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

iPhone 17e và iPhone 17 tiêu chuẩn đều dùng chip A19, nhưng chênh nhau gần 10 triệu đồng. Bài so sánh này phân tích cụ thể bạn nhận được thêm gì khi chi thêm tiền - và khi nào thì không cần thiết.

iPhone 17e vs iPhone 17: Chênh 10 triệu mua máy nào xứng hơn? - Ảnh 1.

Cùng chip A19 nhưng khác đẳng cấp trải nghiệm

Điểm chung lớn nhất giữa iPhone 17e và iPhone 17 tiêu chuẩn là cùng sử dụng chip A19 tiến trình 3nm - điều đó có nghĩa về hiệu năng CPU thuần, hai máy gần như ngang nhau. Cả hai đều xử lý mượt Apple Intelligence, quay 4K Dolby Vision và chạy các ứng dụng nặng mà không giật lag.

Sự phân cấp nằm ở những yếu tố xung quanh chip: màn hình, camera, thiết kế và hệ sinh thái kết nối. Hiểu rõ những khác biệt này giúp bạn quyết định 10 triệu chênh lệch có đáng bỏ ra hay không.

Màn hình: Đây là khác biệt bạn cảm nhận mỗi ngày

iPhone 17e: OLED 6,1 inch, 60Hz, thiết kế tai thỏ (notch) truyền thống.

iPhone 17: OLED 6,3 inch lớn hơn, 120Hz ProMotion, Dynamic Island thay thế notch.

Camera: iPhone 17 có hệ thống đa ống kính, 17e chỉ có 1 camera chính

iPhone 17e: Camera chính 48MP Fusion, zoom quang 2x, quay 4K Dolby Vision.

iPhone 17: Camera chính 48MP + camera góc siêu rộng 12MP, zoom quang 2x, thêm Camera Control vật lý.

Nếu bạn muốn tham khảo toàn bộ lineup, dòng iPhone 17 Series chính hãng

Thiết kế và kết nối: iPhone 17 có thêm Camera Control

iPhone 17 bổ sung nút Camera Control vật lý mới - phím cứng ở cạnh máy cho phép kích hoạt camera nhanh, điều chỉnh zoom và chụp ảnh mà không cần chạm màn hình. Đây là tính năng tiện lợi nhưng không phải game-changer với mọi đối tượng.

iPhone 17e vs iPhone 17: Chênh 10 triệu mua máy nào xứng hơn? - Ảnh 2.

Chênh 10 triệu - nên hay không?

Chọn iPhone 17e nếu:

- Ngân sách tối đa 20 triệu, cần iPhone mạnh nhất trong tầm giá

- Bạn không cần camera góc siêu rộng hoặc màn hình 120Hz

- Đang nâng cấp từ iPhone 12 trở về trước (60Hz vẫn là bước tiến lớn)

Chọn iPhone 17 nếu:

- Bạn cần camera đa ống kính cho sáng tạo nội dung, du lịch, nhiếp ảnh

- Bạn đã quen với màn hình 120Hz và không muốn quay lại 60Hz

- Ngân sách 27–28 triệu và muốn máy dùng được 5 năm không lỗi thời

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Xe số 110cc giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị chẳng kém Honda Future, rẻ hơn Wave Alpha, RSX khiến thị trường dậy sóng

GĐXH - Xe số 110cc 'huyền thoại' của Yamaha ra mắt tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 19 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Wave Alpha và RSX.

GĐXH - Hiện nay, theo Quyết định 3380/QĐ-BNNMT năm 2025, những đối tượng được thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) khá rộng, bao gồm cả tổ chức và cá nhân.

GĐXH - Từng là trung tâm giao thương sôi động và gắn bó mật thiết với đời sống người dân đô thị, các khu chợ truyền thống nay đang dần rơi vào cảnh vắng khách khi làn sóng thương mại điện tử trở nên bùng nổ mạnh mẽ.

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 80 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. HCM.

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (23/4), thông tin mới nhất ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, đồng USD trên thị trường thế giới tăng.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn hạ 800 nghìn đồng/lượng.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Xe máy điện thiết kế thực dụng tựa Honda Lead, có giá đồn đoán từ 35 triệu đồng, hứa hẹn khuấy đảo thị trường.

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía SH Mode.

Xem nhiều

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top