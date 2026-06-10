Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 10 - 14/6/2026: Nhiều nơi cả ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 10 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 10 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 10 - 14/6/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Đường Chông Chác, Kinh Cầu Xéo, khu vực Rạch Chông Chác
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh xã Trường Khánh), khu vực Chông Chác và Rạch Chông Chác
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: ấp Phú Thành - xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 14:30:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – Phường Mỹ Xuyên; một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam Pốt – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Lợi B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Bưng Cóc, Đai Úi và một phần các ấp Sóc Xoài, Tá Biên – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 10:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/06/2026 đến 13:30:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân - xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Định – xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 17:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Tho.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Ấp Long Hòa, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:00:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, ấp Xà Lan, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Tiếp Nhựt - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:30:00 ngày 13/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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