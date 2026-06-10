Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 10 - 14/6/2026: Nhiều nơi cả ngày không có điện để dùng

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 10 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 10 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 10 - 14/6/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Đường Chông Chác, Kinh Cầu Xéo, khu vực Rạch Chông Chác

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh xã Trường Khánh), khu vực Chông Chác và Rạch Chông Chác

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: ấp Phú Thành - xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 14:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – Phường Mỹ Xuyên; một phần các ấp: Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam Pốt – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Lợi B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Bưng Cóc, Đai Úi và một phần các ấp Sóc Xoài, Tá Biên – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 10:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/06/2026 đến 13:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân - xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Định – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 17:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Tho.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Ấp Long Hòa, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, ấp Xà Lan, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Tiếp Nhựt - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp