Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10 - 14/6/2026: Khu vực Phan Thiết, Tuy Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc,… sẽ bị mất điện cả ngày

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 10 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 10 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 10 - 14/6/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: KSX Phú Lạc Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 12:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Tân Phú, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:30:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thôn Vũ Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/06/2026 đến 17:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Mất điện thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Sơn Mỹ - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Long Hải 3, thôn Tân Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 10:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Xóm Rẫy, thôn Đông Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 10:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn 2, thôn 3, thôn Đaguri, Xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Đaguri, Xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/06/2026 đến 16:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Xuân Điền phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/06/2026 đến 10:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/06/2026 đến 15:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần khu phố Xuân Điền phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, xã Đông Giang, xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 14/06/2026 đến 07:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Minh, thôn Lâm Hòa xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 15:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, xã Đông Giang, xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/06/2026 đến 15:15:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/06/2026 đến 16:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Cây Găng, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 16:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình,tỉnh Lâm Dồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 09:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hiệp Phước, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 09:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân An 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/06/2026 đến 10:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/06/2026 đến 11:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Minh, Bình Thắng, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 16:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lương Nam , xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/06/2026 đến 09:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thôn 1, Bình Nghĩa, Bình Sơn,Bình Nhơn xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/06/2026 đến 11:30:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hòa Thuận, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Tân Bình , Tân Sơn - xã Lương Sơn, thôn Ka Lúc , Khu Dốc Đá , Klíp, TàMoon , Bon Thóp - xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/06/2026 đến 11:30:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 16:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 11:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Tân Bình , Thôn Tân Sơn - xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 11:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thanh Bình , Tân Hòa - xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 11:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thôn Thanh Thịnh - xã Hòa Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 16:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hồng Chính- xã Hòa Thắng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/06/2026 đến 10:00:00 ngày 14/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện trạm DNTN Hưng Long thuộc xã Suối Kiết – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/06/2026 đến 10:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm HKD Trần Văn Minh thuộc xã Suối Kiết – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/06/2026 đến 12:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10 - 14/6/2026.