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Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 10 - 14/6/2026: Cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu dân cư

Thứ tư, 10:00 10/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 10 - 14/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 10 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 10 - 14/6/2026: Cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 10 - 14/6/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá


KHU VỰC: một phần khu đô thị Tây Bắc P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 18:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng phong, Ngô Quyền P. Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 18:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KP Minh An, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hiệp


KHU VỰC: Một phần ấp Kênh 2B (trạm Kênh 2-9).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 18:30:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hà Tiên


KHU VỰC: Một phần ấp tà Săng, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 11:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tà Săng, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 11:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòn Đất


KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm tổ 17 ấp Thuận Hòa, tổ 15 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 17:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm tổ 18 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 17:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc


KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/06/2026 đến 11:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/06/2026 đến 16:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/06/2026 đến 17:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận


KHU VỰC: Từ 7h30 đến 13h00: Khu vực từ Chợ Nổi ấp Vĩnh Lộc 1 đến Cống Thủy Lợi ấp Vĩnh Lộc 2, ấp Vĩnh Trinh, Kênh 2, Kênh 14, Kênh 13 và một phần ấp Bờ Xáng xã Vĩnh Thuận. Từ 7h30 đến 17h30: Kênh Lò Rèn, Kênh 3, Kênh Thủy Lợi, Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 13:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ 7h30 đến 13h00: Khu vực từ Chợ Nổi ấp Vĩnh Lộc 1 đến Cống Thủy Lợi ấp Vĩnh Lộc 2, ấp Vĩnh Trinh, Kênh 2, Kênh 14, Kênh 13 và một phần ấp Bờ Xáng xã Vĩnh Thuận. Từ 7h30 đến 17h30: Kênh Lò Rèn, Kênh 3, Kênh Thủy Lợi, Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 17:30:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Giồng Riềng


KHU VỰC: Một phần Kinh Xã Bè - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đoạn từ UBND xã Bàn Tân Định cũ đến cầu Trưng Bầu (Chắc Kha), kinh Minh Tân, Kinh Minh Hưng, Kinh Ngã Bát, Kinh Cây Chôm, Khu dân cư Bàn Thạch, Trầm Bầu - thuộc xã Minh Lương và xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 09:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đoạn từ UBND xã Bàn Tân Định cũ đến cầu Minh Tân - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đoạn từ UBND xã Bàn Tân Định cũ đến cầu Cống Bản 6 - thuộc xã Giồng Riềng và xã Minh Lương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ Khu vực UBND xã Vĩnh Thạnh cũ đến Ngã Tư Bà Nguyệt và cấp nước Vĩnh Thạnh - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/06/2026 đến 17:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Quao


KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hưng 2, ấp An Trường, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Hiệp, ấp An Trường, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/06/2026 đến 17:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thu Đông, xã Định Hòa Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thạnh, ấp Phước Tân, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/06/2026 đến 17:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Út, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/06/2026 đến 17:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 17:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Tuy và một phần xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 17:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Kiên Lương


KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/06/2026 đến 18:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, một phần ấp Lò Bom, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/06/2026 đến 18:00:00 ngày 10/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/06/2026 đến 18:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/06/2026 đến 18:00:00 ngày 12/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh Thượng


KHU VỰC: -Từ 8h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên A, Chống Mỹ, Minh Thành, Minh Thành A, Minh Thượng B, Minh Thượng A, Minh Thượng– xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. -Từ 8h00 đến 18h00: Khu vực mất điện: NMXX Lê Văn Hợi, KNT Bùi Quốc Thống, NMXX Võ Văn Tiển.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/06/2026 đến 18:00:00 ngày 11/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: An Thạnh – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/06/2026 đến 18:00:00 ngày 13/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 14/6/2026.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 10 - 14/6/2026: Cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 8 - 14/6/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

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