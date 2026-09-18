iPhone 18 Pro Max có thứ camera smartphone từng thiếu suốt nhiều năm

Trên iPhone 18 Pro Max, Apple khắc phục điểm này bằng hệ thống camera có khẩu độ biến thiên, giúp điều chỉnh ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Đây cũng là nâng cấp đáng chú ý khi Apple kết hợp cải tiến phần cứng với thuật toán xử lý ảnh trên thế hệ Pro mới.

iPhone 18 Pro Max đưa khẩu độ biến thiên lên smartphone

Trên phần lớn smartphone hiện nay, camera chính thường sử dụng khẩu độ cố định. Điều này giúp thiết bị tối ưu khả năng thu sáng trong nhiều điều kiện nhưng hạn chế khả năng kiểm soát hậu cảnh, độ sâu trường ảnh hoặc lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Với iPhone 18 Pro Max, Apple trang bị camera chính Fusion 48MP với hệ thống khẩu độ biến thiên. Cụm camera này có thể thay đổi giữa các mức khẩu độ f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0, giúp thiết bị linh hoạt hơn trong từng tình huống chụp.

Khi chụp trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ lớn hơn cho phép thu nhiều ánh sáng hơn, hỗ trợ cải thiện chất lượng ảnh đêm và giảm hiện tượng nhiễu. Ngược lại, trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc khi cần kiểm soát vùng nét, khẩu độ nhỏ hơn giúp người dùng có thêm lựa chọn về cách thể hiện hình ảnh.

Điểm đáng chú ý là khả năng này trước đây chủ yếu xuất hiện trên máy ảnh chuyên dụng. Việc đưa cơ chế điều chỉnh khẩu độ vào smartphone cho thấy Apple đang muốn thay đổi cách người dùng tiếp cận nhiếp ảnh di động, thay vì chỉ dựa vào thuật toán xử lý sau khi chụp. Công nghệ này được Apple dành riêng cho iPhone 18 Pro Series, không xuất hiện trên phiên bản gập Apple iPhone Duo.

iPhone 18 Pro Max sở hữu camera chính Fusion 48MP với hệ thống khẩu độ biến thiên.

Camera iPhone 18 Pro Max hướng tới trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp hơn

Trong nhiều năm, cuộc cạnh tranh camera smartphone thường xoay quanh những con số như độ phân giải cảm biến, số lượng ống kính hay mức zoom. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như khả năng kiểm soát ánh sáng, tiêu cự, độ sâu trường ảnh và cách thiết bị xử lý từng bối cảnh.

Với hệ thống camera mới, iPhone 18 Pro Max tiếp tục duy trì bộ ba camera 48MP gồm camera chính Fusion, góc siêu rộng và telephoto, đồng thời bổ sung thêm khả năng điều chỉnh khẩu độ trên camera chính.

Thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa với những người thường xuyên chụp chân dung, quay video hoặc tạo nội dung bằng điện thoại. Người dùng có thể kiểm soát hình ảnh nhiều hơn thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ tự động.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục duy trì bộ ba camera 48MP gồm camera chính Fusion, góc siêu rộng và telephoto.

Ngoài thông số, giá bán cũng là yếu tố được khách hàng quan tâm khi tìm hiểu về sản phẩm. Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone 18 Pro Max ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone 18 Pro Max tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 41.990.000 VND cho bản 256GB, 48.490.000 VND cho bản 512GB, 61.490.000 VND cho bản 1TB và 80.990.000 VND cho bản 2TB.

Việc Apple bổ sung khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max cho thấy xu hướng phát triển camera smartphone đang dần chuyển sang kết hợp giữa phần cứng quang học và thuật toán AI. Thay vì chỉ cải thiện ảnh sau khi chụp, thiết bị có thể chủ động kiểm soát cách ánh sáng đi vào cảm biến ngay từ đầu.

Dù smartphone vẫn có những giới hạn do kích thước cảm biến nhỏ hơn máy ảnh chuyên nghiệp, khẩu độ biến thiên vẫn là bước tiến đáng chú ý trong việc mở rộng khả năng sáng tạo trên thiết bị di động.

Với iPhone 18 Pro Max, Apple đang hướng tới nhóm người dùng muốn một chiếc smartphone có thể thay thế phần nào vai trò của máy ảnh trong nhiều tình huống. Sự khác biệt không chỉ nằm ở việc chụp ảnh đẹp hơn, mà còn ở khả năng cho phép người dùng kiểm soát hình ảnh theo cách gần với nhiếp ảnh chuyên nghiệp hơn.

Doann nghiệp tự giới thiệu