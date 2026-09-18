Tết Trung thu 2026 cận kề: Bộ Y tế và các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, lật tẩy bẫy bánh trung thu '3 không' gắn mác gia truyền

Trước tình hình này, Bộ Y tế cùng lực lượng chức năng tại các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Siết chặt kiểm tra đột xuất từ sản xuất đến thị trường

Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), các đoàn kiểm tra liên ngành tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Lạng Sơn... đã liên tục ra quân cao điểm kiểm soát thị trường thực phẩm Tết Trung thu.

Trọng tâm đợt kiểm tra không chỉ dừng lại ở các siêu thị hay cơ sở sản xuất lớn mà đánh thẳng vào các xưởng gia công nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh tự phát và chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào.

Nhiều ca kiểm tra đột xuất đã phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Hàng trăm kilôgam nhân bánh, bột mì, mỡ đường không có hóa đơn chứng từ, không kiểm định chất lượng bị thu giữ tại chỗ. Nhiều lò bánh "gia truyền" tự phát vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn vệ sinh; công nhân không mang đồ bảo hộ, thiết bị sản xuất hoen gỉ, khu vực chế biến sát kề nơi sinh hoạt gia đình. Điều đáng lo ngại, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn chiếc bánh Trung thu nhập lậu, bánh "3 không" chất đống tại các kho hàng chuyên phục vụ livestream bán hàng trực tuyến.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, tất cả các cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm ở mức cao nhất, đồng thời công khai danh tính cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo người tiêu dùng. Trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ lập tức chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.

Cẩn trọng với bánh trung thu '3 không' gắn mác gia truyền.

Bóc gỡ bẫy "bánh gia truyền 3 không" trên không gian mạng

Núp bóng dưới cái tên mỹ miều "bánh Trung thu gia truyền", "Bánh handmade nhà làm không chất bảo quản", loại bánh "3 không" đang càn quét các nền tảng mạng xã hội nhờ giá rẻ và tâm lý chuộng đồ "mẹ nấu" của người tiêu dùng.

Trong khi bánh trung thu chuẩn quy định sẽ có đầy đủ tên cơ sở, địa chỉ, số công bố sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sản xuất rõ ràng, hướng dẫn nhiệt độ; phụ gia và phẩm màu nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế; chất lượng kiểm định có hồ sơ tự công bố, đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Thì những loại bánh trung thu tự xưng gia truyền "3 không" lại rỗng thông tin, chỉ dán tem in chữ "Gia truyền" tự phát; không ngày sản xuất, mập mờ hạn dùng theo lời hứa miệng; trộn phẩm màu, phụ gia chống mốc không rõ nguồn gốc; đặc biệt là không qua kiểm định, trốn tránh kiểm tra của cơ quan chức năng.

Sự mập mờ này tiềm ẩn nguy cơ cực lớn về ngộ độc thực phẩm cấp tính, nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn (Salmonella, E.coli) hoặc ngộ độc mãn tính từ phụ gia hóa chất vượt ngưỡng cho phép.

Khuyến cáo từ Bộ Y tế dành cho người tiêu dùng

Để có một mùa Trung thu an toàn và trọn vẹn, Cục An toàn thực phẩm đưa ra lời khuyên "4 không - 3 có" cho người dân khi chọn mua bánh Trung thu.

Trong đó, "3 có" bao gồm: Có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, có địa chỉ sản xuất cụ thể. Có nhãn mác đầy đủ như ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn bảo quản. Có bao bì nguyên vẹn, được hút chân không hoặc đóng gói kín, không bị rách, không bị biến dạng hay xì hơi.

4 không cần phải lưu ý khi mua bánh trung thu bao gồm: Không mua bánh "3 không" trôi nổi, bánh dán nhãn "gia truyền" không có thông tin pháp lý. Không mua các loại bánh có màu sắc quá lòe loẹt, mùi lạ hoặc bị chảy nước, mốc hỏng. Không mua bánh giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung thị trường. Không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng dù bề ngoài chưa có dấu hiệu hư hỏng.

Song song với việc kiểm tra, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị y tế tại các địa phương luôn trong tư thế sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng phó, cấp cứu kịp thời nếu xảy ra các sự cố ngộ độc thực phẩm tập thể trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Đây là món bánh Trung thu tôi làm: Công thức rất dễ, vừa ra lò, cả nhà đã ăn hết sạch Bánh Trung thu nhân thịt tươi ngon nhất khi vừa mới nướng xong và nên ăn trong vòng một ngày ở nhiệt độ phòng. Lớp vỏ giòn tan và nhân thịt mềm mọng thật sự tuyệt vời!