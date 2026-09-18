iPhone 18 Pro Max dùng SIM vật lý hay eSIM? Đây là điểm cần biết

Câu hỏi iPhone 18 Pro Max có khe SIM vật lý không đang được nhiều người quan tâm, nhất là khi Apple ngày càng mở rộng các phiên bản iPhone chỉ dùng eSIM ở một số thị trường. Với iPhone 18 Pro Max, câu trả lời ngắn gọn là: không phải mọi phiên bản đều giống nhau. Máy bán tại một số quốc gia có thể chỉ dùng eSIM, trong khi nhiều thị trường khác vẫn có khay nano-SIM vật lý kèm hỗ trợ eSIM.

Theo Apple Việt Nam, dòng Pro năm nay vẫn tập trung vào các nâng cấp lớn như chip A20 Pro, buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, camera 48MP Fusion Main có khẩu độ thay đổi và thời lượng pin dài hơn. Riêng thông tin về SIM cần xem theo thị trường phân phối, vì chính sách khay SIM/eSIM của Apple có thể khác nhau giữa từng khu vực.

eSIM-only là gì?

eSIM-only nghĩa là máy không có khay SIM vật lý. Người dùng kích hoạt thuê bao bằng eSIM, tức SIM điện tử được cài trực tiếp trong máy thông qua nhà mạng. Khi đổi số, thêm gói cước hoặc chuyển nhà mạng, người dùng thao tác bằng mã QR, ứng dụng nhà mạng hoặc quy trình kích hoạt được hỗ trợ.

Ưu điểm của eSIM là không cần tháo lắp SIM, giảm rủi ro mất SIM vật lý và tiện hơn khi đi du lịch nếu nhà mạng hỗ trợ. Người dùng cũng có thể quản lý nhiều eSIM trên một thiết bị, dù số lượng đường dây hoạt động cùng lúc sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy và nhà mạng.

Tuy nhiên, eSIM cũng yêu cầu nhà mạng hỗ trợ tốt. Nếu thường xuyên đổi SIM, mua SIM du lịch tại cửa hàng nhỏ hoặc chuyển máy qua lại, khay SIM vật lý vẫn tiện hơn trong một số tình huống.

Người dùng nên kiểm tra máy có khay SIM vật lý hay chỉ hỗ trợ eSIM trước khi mua. Ảnh: Apple

Những thị trường nào có thể chỉ dùng eSIM?

Theo MacRumors, các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bán tại Mỹ, Canada, Guam, Nhật Bản, Mexico, Puerto Rico, Saudi Arabia, UAE và U.S. Virgin Islands là phiên bản eSIM-only. Điều này có nghĩa là máy ở các thị trường này không có khay nano-SIM vật lý.

Nguồn này cũng cho biết các mẫu bán tại nhiều nước châu Âu, Úc, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và một số nơi khác vẫn có khay nano-SIM kèm eSIM. Riêng tại Trung Quốc, cấu hình SIM có thể thay đổi theo từng phiên bản, bao gồm hai nano-SIM, một nano-SIM + một eSIM hoặc hai eSIM.

Vì vậy, nếu mua iPhone xách tay, người dùng không nên chỉ nhìn tên máy. Cùng là iPhone 18 Pro Max nhưng phiên bản thị trường Mỹ có thể khác phiên bản Singapore hoặc châu Âu ở phần khay SIM.

Cùng một tên máy nhưng cấu hình SIM có thể khác nhau tùy thị trường phân phối. Ảnh: Apple

Người dùng Việt Nam cần lưu ý gì?

Với người dùng Việt Nam, điểm quan trọng là kiểm tra phiên bản máy trước khi mua. Nếu chọn iPhone 18 Pro Max từ thị trường eSIM-only, máy sẽ không dùng được SIM vật lý truyền thống. Khi đó, bạn cần chắc chắn nhà mạng đang dùng có hỗ trợ eSIM và quy trình chuyển đổi phù hợp.

Nếu muốn giữ thói quen dùng nano-SIM, đổi SIM nhanh hoặc dùng SIM phụ khi đi lại, nên ưu tiên phiên bản có khay SIM vật lý. Trường hợp dùng eSIM lâu dài, phiên bản eSIM-only vẫn có thể phù hợp, miễn là nhà mạng hỗ trợ ổn định.

Với iPhone 18 Pro, cách kiểm tra cũng tương tự: cần xem máy thuộc thị trường nào, có khay SIM hay chỉ hỗ trợ eSIM. Không nên mặc định mọi phiên bản Pro đều giống nhau.

Pin và kết nối có bị ảnh hưởng không?

Việc dùng eSIM hay SIM vật lý không phải yếu tố quyết định pin hoặc tốc độ mạng. Trải nghiệm còn phụ thuộc vùng phủ sóng, nhà mạng, modem, cấu hình mạng và cách sử dụng. Theo bộ thông số campaign, iPhone 18 Pro Max bản SIM vật lý + eSIM đạt 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng mô phỏng; iPhone 18 Pro bản SIM vật lý + eSIM đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng mô phỏng.

Dòng Pro cũng hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G và eSIM. Apple Intelligence trên iOS 27 đã hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI hiện chỉ đang hỗ trợ tiếng Anh. Đây là các điểm nên cân nhắc cùng với nhu cầu SIM, đặc biệt nếu bạn dùng điện thoại cho công việc, di chuyển hoặc liên lạc nhiều.

iPhone 18 Pro và Pro Max hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 cùng nhiều tính năng Apple Intelligence mới. Ảnh: Apple

Có nên chọn bản eSIM-only?

Nếu bạn đã quen dùng eSIM, ít tháo lắp SIM và nhà mạng hỗ trợ tốt, bản eSIM-only có thể không gây bất tiện lớn. Ngược lại, nếu thường dùng SIM vật lý, đổi SIM khi đi du lịch hoặc cần linh hoạt giữa nhiều thiết bị, bản có khay SIM vẫn dễ dùng hơn.

Tóm lại, iPhone 18 Pro Max có khe SIM vật lý hay không sẽ phụ thuộc thị trường bán ra. Trước khi mua, hãy kiểm tra mã máy, nguồn gốc phân phối và khả năng hỗ trợ eSIM của nhà mạng. Với iPhone Duo 256GB, hiện chỉ nên nhắc lướt rằng mẫu này liên quan đến nhóm iPhone mới dùng eSIM, chưa cần đi sâu vào thông số trong giai đoạn này.

Hiện Thế Giới Di Động đang chính thức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá tốt. Khách hàng có thể nhận thêm nhiều ưu đãi như trả góp linh hoạt, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng khi mua kèm sim data và 150.000 đồng cho phụ kiện, bên cạnh các gói bảo hành mở rộng, bảo hành 1 đổi 1 và Nâng Cấp 365 có giá từ 500.000 đồng. Người dùng có thể truy cập website thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra điều kiện và lựa chọn ưu đãi phù hợp.

Doanh nghiệp tự giới thiệu