Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 18 - 20/9/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 18 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 18 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 18 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Hùng Vương (Đ/C 17 => 28), Trần Qúy Cáp, Trần Quang Diệu, Trần Thái Tông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 10:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hùng Vương (Đ/C 50 => 31).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/09/2026 đến 12:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220042 - 472/55/2/2 Thủy Điện Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Nhánh rẽ từ trụ 478/122/0 vào hướng Nga Sơn, Lộc Nga - Phường BLao

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Đại Bình về các hướng: Lộc Nga – Phường Blao; Lộc An, Tân Lạc – xã Bảo Lâm 2 và đường Trần Hưng Đạo –

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 14:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Hiệp thuộc xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 12:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các thôn Nghĩa Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 2, Nam Hiệp 2, Ta Ly, Ka Đô Mới, một phần thôn Nam Hiệp 1 thuộc xã Ka Đô. - Các thôn Diom, Giãn Dân, Hòa Bình, Đường Mới, Lạc Nghiệp, Càn Rang, Lâm Tuyền, Phú Thuận, Hamasing, một phần thôn Châu Sơn, Lạc Quảng thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các thôn Lạc Viên, Lạc Bình, Lạc Xuân, Lạc Quảng và một phần thôn Châu Sơn thuộc xã D’Ran

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/09/2026 đến 15:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam, Công ty Cổ phần Nông trại THT và một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/09/2026 đến 15:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/146 (Thôn Tân Phú, Bảo Thuận)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 14, 16 thuộc xã Đức Trọng;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Phi Nôm xã Hiệp Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 14 thuộc xã Đức Trọng;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn thôn Tà In, thôn Thịnh Long, thôn Đà Giang thuộc xã Tà Hine; thôn Ma Bó thuộc xã Tà Năng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Lục Nam dọc đường Thống Nhất xuống tới UBND xã Ninh Gia( bao gồm thôn Phú Lộc, thôn Phú Hội, thôn K’Nai, thôn P’ré và 1 phần thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng; thôn Thiện Chí, thôn Ninh Thiện, thôn Tân Phú thuộc xã Ninh Gia).

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần thôn xã Phú Sơn Lâm Hà (toàn bộ xã Phú Sơn cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đạ Tồn xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 10 Xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 15:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Xã Đạ Tẻh 2, một phần xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần Thôn B Lá 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 9, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố 19, Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Bắc, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn B Đưng, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn B Trú, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn B Đưng, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/09/2026 đến 12:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn B Đăng, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn B Đưng, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn B Đưng, Xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2; Một phần khu vực Đinh Trang Thượng, Di Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 08:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Phạm Sỹ Tuệ, 471/159/7/16/6 thôn 13, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 15:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố 14, Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/09/2026 đến 09:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 10, thôn 11, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/09/2026 đến 09:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 10, thôn 11, 12 xã Bảo Lâm 1; Một phần Tổ dân phố 14, Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/09/2026 đến 10:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/09/2026 đến 10:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/09/2026 đến 13:30:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn: 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16 xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/09/2026 đến 16:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 4, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/09/2026 đến 15:00:00 ngày 20/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 20/9/2026.