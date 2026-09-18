Sau iPhone Duo, điện thoại gập có còn là sân chơi của Android?

Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone Duo có thể trở thành bước ngoặt lớn, khi lần đầu tiên người dùng iPhone có một lựa chọn gập chính thức trong hệ sinh thái Apple.

Apple bước vào thị trường gập, thay đổi vị thế của Android

Trước iPhone Duo, phần lớn điện thoại gập trên thị trường đều sử dụng hệ điều hành Android. Samsung là thương hiệu nổi bật nhất với bản Galaxy Z Fold, liên tục cải tiến qua nhiều thế hệ về bản lề, độ bền màn hình và khả năng tối ưu phần mềm. Bên cạnh Samsung, nhiều hãng như Google, Xiaomi, Huawei cũng tham gia phân khúc này với các mẫu máy hướng tới nhóm người dùng yêu thích công nghệ mới.

Tuy nhiên, điện thoại gập vẫn chưa trở thành lựa chọn phổ biến như smartphone dạng thanh truyền thống, điển hình là iPhone 18 Pro và iP 18 pro max. Một trong những nguyên nhân là nhóm khách hàng quan tâm đến điện thoại gập chủ yếu tập trung ở những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới. Với phần lớn người dùng phổ thông, thiết kế gập vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về giá bán, độ bền, thói quen sử dụng và khả năng thay thế smartphone truyền thống.

Điện thoại gập giờ đây có thêm sự lựa chọn từ Apple

iPhone Duo không chỉ cạnh tranh bằng thiết kế gập

Điểm khiến iPhone Duo tạo ra sự chú ý không chỉ nằm ở việc Apple tham gia thị trường điện thoại gập, mà còn ở cách hãng định vị sản phẩm. Thiết bị sử dụng thiết kế gập dạng book-style, với màn hình trong 7,6 inch khi mở ra và màn hình ngoài 5,4 inch khi đóng lại. Điều này giúp iPhone Duo có thể hoạt động như một chiếc smartphone nhỏ gọn trong các tác vụ hằng ngày, đồng thời mở rộng thành thiết bị có không gian hiển thị lớn hơn khi cần.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn nằm ở cách Apple kết hợp phần cứng với phần mềm. Trong nhiều năm, Apple xây dựng lợi thế nhờ khả năng kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái, từ chip xử lý, hệ điều hành đến ứng dụng.

Với iPhone Duo, Apple không chỉ cần chứng minh rằng hãng có thể làm một chiếc điện thoại gập. Thách thức lớn hơn là khiến người dùng cảm thấy việc sử dụng một thiết bị gập là điều tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Đây là điểm mà Apple từng tạo khác biệt trong nhiều lĩnh vực. Apple Watch không phải smartwatch đầu tiên, AirPods không phải tai nghe không dây đầu tiên, nhưng Apple đã biến những sản phẩm này thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ cá nhân.

Nếu iPhone Duo tạo được trải nghiệm đủ thuyết phục, điện thoại gập có thể không còn được xem là một nhánh sản phẩm riêng của Android, mà trở thành một lựa chọn phổ biến hơn trong thị trường smartphone cao cấp.

Samsung và Android sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh mới

Sự xuất hiện của iPhone Duo không đồng nghĩa Apple ngay lập tức thay thế vị trí của Samsung trong thị trường điện thoại gập. Samsung vẫn có nhiều năm kinh nghiệm phát triển Galaxy Z Fold, cùng lợi thế về công nghệ màn hình và khả năng tối ưu thiết kế gập. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất mà Samsung phải đối mặt nằm ở việc Apple có thể thay đổi tiêu chuẩn đánh giá một chiếc điện thoại gập.

iPhone Duo tạo ra sức ép cạnh tranh lớn trên thị trường smartphone cao cấp

Trước đây, người dùng thường quan tâm đến các yếu tố như màn hình lớn, bản lề tốt hay thiết kế mỏng hơn. Sau khi Apple tham gia, cuộc cạnh tranh có thể mở rộng sang trải nghiệm hệ sinh thái, khả năng đồng bộ với các thiết bị khác và mức độ quen thuộc khi chuyển từ iPhone truyền thống sang thiết bị gập.

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB.

Mức giá cao khiến iPhone Duo hiện vẫn thuộc nhóm sản phẩm tiên phong. Tuy nhiên, tác động của thiết bị này không chỉ nằm ở doanh số bán ra, mà còn ở việc thúc đẩy toàn bộ thị trường điện thoại gập phát triển nhanh hơn.

Sau iPhone Duo, điện thoại gập có thể không còn là biểu tượng riêng của Android. Samsung vẫn giữ lợi thế về kinh nghiệm, nhưng Apple mang đến một yếu tố mà các đối thủ khó sao chép: khả năng đưa một công nghệ mới đến với lượng người dùng lớn thông qua hệ sinh thái đã có sẵn. Cuộc cạnh tranh trong tương lai vì vậy không chỉ là cuộc đua giữa những chiếc điện thoại có thể gập lại, mà là cuộc đua xem hãng nào có thể khiến người dùng tin rằng đây chính là cách sử dụng smartphone tiếp theo.

Doanh nghiệp tự giới thiệu