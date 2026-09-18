VinaRI xây nền tảng sản xuất dài hạn cho yến tinh chế tại Khánh Hòa

Từ lợi thế địa phương đến năng lực sản xuất

Khánh Hòa là địa phương gắn bó lâu đời với nghề khai thác và chế biến tổ yến. Đối với một doanh nghiệp theo đuổi ngành hàng này, đặt cơ sở sản xuất tại địa phương không chỉ mang ý nghĩa về xuất xứ. Khoảng cách gần vùng nguyên liệu còn tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tiếp nhận, phân loại và tổ chức sản xuất theo từng lô hàng.

Toàn cảnh nhà máy VinaRI tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Nhà máy VinaRI được xây dựng tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Không gian được định hướng phục vụ nhiều công đoạn, từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, làm sạch, định hình, sấy đến kiểm tra và đóng gói. Việc đầu tư một cơ sở sản xuất riêng giúp thương hiệu chuyển trọng tâm từ hoạt động thương mại đơn thuần sang mô hình trực tiếp tổ chức và kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm.

Với dòng yến tinh chế, năng lực sản xuất có ý nghĩa đặc biệt bởi phần lớn giá trị không nằm ở bao bì mà ở cách xử lý nguyên liệu. Tổ yến sau khi thu mua cần được đánh giá, làm sạch và sắp xếp công việc phù hợp với đặc điểm từng lô. Đây là những khâu đòi hỏi sự kiên nhẫn, độ tập trung và tính nhất quán trong thao tác.

Đầu tư cho con người thay vì chỉ dựa vào máy móc

Trong nhiều ngành sản xuất, tự động hóa có thể thay thế phần lớn lao động thủ công. Tuy nhiên, chế biến yến tinh chế vẫn có những công đoạn cần đôi mắt và đôi tay của người thợ. Việc loại bỏ lông và tạp chất phải được thực hiện cẩn thận để hạn chế tác động không cần thiết đến sợi yến. Vì vậy, đào tạo nhân sự và tổ chức khu vực làm việc phù hợp là một phần quan trọng trong kế hoạch vận hành của VinaRI.

Khu vực tiếp nhận và phân loại nguyên liệu tổ yến tại nhà máy.

Doanh nghiệp xác định nhà máy không chỉ là nơi đặt thiết bị mà còn là nơi hình thành kỷ luật sản xuất. Mỗi công đoạn cần có phạm vi trách nhiệm rõ ràng; nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm cần được tách biệt; dụng cụ, nước sử dụng và môi trường làm việc phải được kiểm soát theo yêu cầu vệ sinh. VinaRI cho biết hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở được xây dựng theo ISO 22000:2018.

Cách tiếp cận này giúp thương hiệu giảm phụ thuộc vào những cam kết khó kiểm chứng. Thay vì chỉ nói về chất lượng ở khâu bán hàng, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào những điều có thể quan sát trong nhà máy: nguyên liệu được tiếp nhận ra sao, người lao động thực hiện công việc thế nào, sản phẩm được kiểm tra và bảo quản trong điều kiện nào.

Tăng quy mô nhưng không bỏ qua đặc tính của sản phẩm

Khi thị trường yến sào mở rộng, bài toán của nhà sản xuất không chỉ là làm ra nhiều sản phẩm hơn. Quy mô tăng lên phải đi cùng khả năng duy trì sự đồng đều giữa các lô. Với VinaRI, điều này được thể hiện ở định hướng không ngâm đường để tăng trọng lượng, không sử dụng sợi giả và không bổ sung phụ gia vào yến tinh chế.

Yến tinh chế VinaRI được phát triển với nhiều quy cách như 10 g, 20 g, 50 g và 100 g. Việc chia nhỏ quy cách không đơn thuần là thay đổi kích thước hộp. Mỗi lựa chọn hướng đến một nhu cầu khác nhau, từ khách hàng muốn dùng thử, mua theo thời gian sử dụng ngắn đến gia đình có nhu cầu dùng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm làm quà.

Danh mục đa dạng chỉ có ý nghĩa khi thông tin được trình bày rõ ràng. Vì vậy, VinaRI hướng đến việc giúp người mua nhận biết khối lượng, đặc điểm sản phẩm, cách bảo quản và phương thức chế biến phù hợp. Đây cũng là cơ sở để người tiêu dùng so sánh trên những tiêu chí cụ thể thay vì chỉ nhìn vào mẫu mã hoặc giá bán.

Nền tảng cho bước phát triển tiếp theo

Từ yến tinh chế, VinaRI đang chuẩn bị năng lực để phát triển thêm các sản phẩm yến chế biến sâu. Việc đầu tư dây chuyền yến hũ cho thấy doanh nghiệp muốn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, phục vụ cả nhóm khách hàng thích tự chế biến và nhóm khách hàng cần sự tiện lợi. Dù ở dạng sản phẩm nào, yêu cầu đặt ra vẫn là kiểm soát nguyên liệu, quy trình và thông tin công bố một cách nhất quán.

Ở góc độ dài hạn, nhà máy còn là nơi doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm vận hành. Những dữ liệu về nguyên liệu, thời gian xử lý, tỷ lệ hao hụt, điều kiện sấy và phản hồi của khách hàng có thể giúp VinaRI điều chỉnh quy trình thực tế. Đây là quá trình khó tạo ra bằng các chiến dịch quảng bá ngắn hạn nhưng lại quyết định sức bền của một thương hiệu sản xuất.

VinaRI không đặt uy tín chỉ trên những lời giới thiệu về vùng nguyên liệu. Thương hiệu lựa chọn chứng minh năng lực bằng một cơ sở sản xuất hiện hữu tại Khánh Hòa, đội ngũ trực tiếp làm nghề và cam kết có thể theo dõi qua từng sản phẩm. Với người tiêu dùng, giá trị của lựa chọn này nằm ở sự rõ ràng: biết sản phẩm được làm ở đâu, theo định hướng nào và doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm khi hàng hóa đến tay mình.

Thông tin về các dòng yến tinh chế VinaRI được giới thiệu tại website chính thức. Khách hàng có thể tìm hiểu quy cách phù hợp và liên hệ tư vấn trước khi lựa chọn, đặc biệt khi mua với mục đích sử dụng lâu dài hoặc làm quà biếu.

Sản phẩm yến tinh chế được kiểm tra và hoàn thiện trước khi phân phối.

Thông tin liên hệ VinaRI:

Nhà máy Yến sào VinaRI, mặt đường Quốc lộ 27C, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa (đối diện Khu công nghiệp Sông Cầu).

Xem sản phẩm yến tinh chế VinaRI tại đây: https://www.vinari.com.vn/yen-tinh-che

Hệ thống VinaRI:

Hà Nội: 125 Thụy Khuê, Tây Hồ;

Đà Nẵng: 262 Trưng Nữ Vương, Hải Châu;

TP. Hồ Chí Minh: A75/6D/6 Bạch Đằng, Tân Bình.

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