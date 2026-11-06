Nhan sắc ngọt ngào và gu thời trang quyến rũ của bạn gái Quân A.P

Những năm gần đây, Lê Khanh thỉnh thoảng xuất hiện tại hậu trường các chương trình âm nhạc, concert để cổ vũ bạn trai. Cả hai cũng nhiều lần được chú ý khi cùng đi du lịch. Việc liên tiếp xuất hiện trong MV và chương trình truyền hình đánh dấu bước chuyển mới trong cách cặp đôi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng.