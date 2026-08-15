Jennie (BLACKPINK) ngày càng táo bạo

Jennie - thành viên BLACKPINK thu hút sự chú ý khi hé lộ loạt ảnh hậu trường trong một bộ ảnh thời trang, nơi nữ ca sĩ liên tục biến hóa với những thiết kế táo bạo và quyến rũ.

Cụ thể, mới đây, Jennie đăng tải nhiều hình ảnh lên trang cá nhân. Loạt ảnh gồm những khoảnh khắc trong bộ ảnh được thực hiện cho một tạp chí thời trang cùng hậu trường buổi chụp. Những trang phục từng gây chú ý trước đó lần lượt được Jennie tái hiện, cho thấy khả năng biến hóa đa dạng từ thần thái chuyên nghiệp đến những biểu cảm tinh nghịch.

Jennie thu hút sự chú ý khi hé lộ loạt ảnh hậu trường trong một bộ ảnh thời trang.

Trong một thiết kế nội y màu hồng phấn kết hợp chi tiết lông vũ ở phần ngực và vai, Jennie khoe đường cong thanh mảnh cùng vóc dáng gọn gàng. Nữ ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng với chiếc váy draping cổ sâu mang hai gam xanh ngọc và xanh lá. Khi nằm trên sàn, mái tóc dài xõa tự nhiên giúp cô tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa mơ màng.

Với thiết kế váy burgundy xuyên thấu, Jennie lại chuyển sang hình ảnh trưởng thành và cuốn hút hơn. Trong khi đó, áo khoác sequin vàng phối cùng bra-top đen và quần short mang đến diện mạo nổi bật, pha chút sắc sảo, cá tính.

Jennie lại chuyển sang hình ảnh trưởng thành và cuốn hút hơn.

Một bộ trang phục khác gồm áo crop-top trễ vai màu hồng nhạt cùng quần short siêu ngắn giúp Jennie khoe cơ bụng săn chắc và vóc dáng mảnh mai. Ở thiết kế váy mini màu cam với phần hông được khoét sâu, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện phong cách thời trang táo bạo.

Trái ngược với hình ảnh quyến rũ, Jennie cũng mang đến một khoảnh khắc đáng yêu khi đội mũ tai thỏ màu vàng. Biểu cảm tinh nghịch cùng vẻ ngoài trẻ trung giúp cô tạo nên màn “biến hóa” đầy thú vị, đúng với biệt danh “Jennie đáng yêu” mà người hâm mộ thường gọi.

Trái ngược với hình ảnh quyến rũ, Jennie cũng mang đến một khoảnh khắc đáng yêu khi đội mũ tai thỏ màu vàng.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều bình luận dành lời khen cho Jennie như “Quá tuyệt vời”, “Hot girl”, “Tất cả sức hút của Jennie đều hội tụ trong đây”, “Bộ nào cũng hợp với cô ấy” hay bày tỏ sự bất ngờ khi nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 30. Không ít người còn lựa chọn riêng bộ trang phục yêu thích bằng cách bình chọn theo số thứ tự.

Theo lịch trình, Jennie sẽ biểu diễn tại Summer Sonic 2026 ở Nhật Bản vào ngày 16/8 tại Osaka. BLACKPINK cũng vừa kỷ niệm 10 năm kể từ ngày ra mắt.