Ca sĩ Thủy Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ, thừa nhận tăng gần 10 kg

Hiếm hoi tái xuất sự kiện, ca sĩ Thuỷ Tiên gây chú ý với thiết kế xuyên thấu táo bạo của NTK Đỗ Long. Tuy nhiên, bên cạnh những chú ý dành cho sự xuất hiện của Thủy Tiên thì diện mạo, ngoại hình của cô cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Khác với hình ảnh mái tóc đen truyền thống quen thuộc bao năm, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc nhuộm nâu vàng sáng màu, cùng gương mặt dường như đầy đặn hơn, không còn vẻ thon gọn như trước. Ở một số góc nghiêng, nhiều khán giả tinh ý nhận ra nhan sắc cô có phần khác lạ, dấy lên nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ để có diện mạo mới.

Thuỷ Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ khiến nhiều người nghi ngờ cô can thiệp thẩm mỹ.

Tuy nhiên Thủy Tiên thừa nhận đã tăng 10kg chứ không thẩm mỹ.

Trước những đồn đoán từ khán giả, Thủy Tiên đã thẳng thắn cho biết nguyên nhân không nằm ở việc phẫu thuật thẩm mỹ mà xuất phát từ chuyện tăng cân. "Dạo này em sống rất là dưỡng sinh, trộm vía mập lên gần 10 ký, lên ảnh nhìn hơi khác ha mọi người", Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay sau chia sẻ của nữ ca sĩ, nhiều khán giả cũng thừa nhận việc tăng gần 10kg khiến gương mặt Thủy Tiên trở nên đầy đặn hơn là điều dễ hiểu. Bởi cân nặng thay đổi có thể tác động rõ rệt đến đường nét gương mặt, đặc biệt khi một người vốn quen với hình ảnh thanh mảnh.

Không ít người cũng dành lời khen cho tinh thần tích cực của nữ ca sĩ. Ở tuổi ngoài 40, việc Thủy Tiên không quá đặt nặng chuyện phải duy trì vóc dáng thật mảnh mai cũng được xem là dấu hiệu cho thấy cô đang có cuộc sống thoải mái hơn.