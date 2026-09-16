Jennifer Phạm thích nhịp sống chậm rãi khi đi du lịch Ấn Độ

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17Giải trí -
GĐXH - Chíp - con gái Mạnh Trường vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ, Chíp được bố mẹ cho học đàn, hội họa và thể hiện tốt khả năng của mình.
Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.
Ảnh: NVCC
GĐXH - Chíp - con gái Mạnh Trường vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ, Chíp được bố mẹ cho học đàn, hội họa và thể hiện tốt khả năng của mình.
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