Jennifer Phạm thích nhịp sống chậm rãi khi đi du lịch Ấn Độ

Thứ tư, 13:29 16/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Jennifer Phạm đã chia sẻ lại hành trình khám phá vùng đất Ladakh (Ấn Độ) trên trang cá nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, thu hút sự chú ý của khán giả.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 1.Rời xa ồn ào showbiz, Jennifer Phạm tìm thấy gì sau một tuần bỏ điện thoại, ngắt kết nối mạng xã hội?

GĐXH - Jennifer Phạm dành thời gian cho bản thân, tận hưởng cuộc sống bình yên ở miền đất linh thiêng ở Ấn Độ.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Jennifer Phạm cho biết trước khi đến Ladakh, cô từng nghĩ đây là một điểm đến khá khó đi bởi đã nghe nhiều về những cung đường đèo quanh co, kéo dài, không khí loãng và những con đèo nằm ở độ cao lớn. Những đoạn đường được nhiều người cảnh báo không phải ai cũng dễ dàng thích nghi càng khiến cô hình dung đây sẽ là một hành trình nhiều thử thách.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm, Jennifer Phạm nhận ra Ladakh có lẽ không khó đến vậy. Theo cô, điều quan trọng nằm ở cách mỗi người lựa chọn hành trình, đi cùng ai và có đủ thời gian để cảm nhận vùng đất này hay không.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Jennifer Phạm đặc biệt yêu thích nhịp điệu chậm rãi của chuyến đi. Cô không có cảm giác phải nhanh chóng "chinh phục" một điểm đến mà ngược lại, có thể thong thả đi qua những cung đường dài, ngắm hai bên là núi đá và bầu trời rộng lớn. 

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Có những lúc cả đoàn dừng xe chỉ vì bắt gặp một khung cảnh quá đẹp. Cũng có khi cô chỉ đứng yên, hít một hơi thật sâu và ngắm những dãy núi trước mặt. Với Jennifer Phạm, chính những khoảng dừng tưởng như đơn giản ấy lại trở thành những ký ức đáng nhớ nhất.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 5.

Người đẹp cho rằng Ladakh không phải nơi dành cho sự vội vàng. Nếu chỉ cố gắng đi thật nhiều điểm, chụp thật nhiều ảnh rồi trở về, du khách có thể bỏ lỡ những vẻ đẹp nằm giữa các điểm đến. Qua hành trình này, cô nhận ra một chuyến đi tốt không nhất thiết phải có quá nhiều địa điểm trong lịch trình mà quan trọng là được sắp xếp đủ hợp lý để người trải nghiệm không phải quá lo lắng về những vấn đề phía sau.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 6.

Jennifer Phạm đánh giá cao cảm giác không phải liên tục suy nghĩ về đường đi, nơi nghỉ hay những thay đổi bất ngờ trên các cung đường vùng cao. Cô chỉ cần có mặt ở đó, đi, quan sát, cảm nhận và để Ladakh từ từ kể câu chuyện của riêng mình.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 7.

Theo Jennifer Phạm, hành trình không được tổ chức theo hướng khiến mọi thứ trở nên quá dễ dàng, làm mất đi cảm giác khám phá, nhưng cũng không biến những khó khăn vốn có của vùng đất này thành một thử thách không cần thiết. Mọi thứ được cô cảm nhận là vừa đủ: đủ an tâm để tận hưởng, đủ tự do để vẫn có cảm giác đang thực sự khám phá và đủ chậm để những điều nhìn thấy không chỉ lướt qua trước mắt.

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 8.

Sau chuyến đi, Jennifer Phạm nhận ra có những nơi người ta đến chỉ để check-in, nhưng cũng có những nơi để lưu giữ trong ký ức. Với cô, Ladakh thuộc về nhóm thứ hai. Cô nhớ những con đường dài, những dãy núi trơ trụi nhưng đẹp kỳ lạ, những ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng và những buổi sáng yên bình. Đặc biệt, cô nhớ cảm giác đứng giữa một vùng đất rộng lớn và nhận ra sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Ảnh: NVCC

Jennifer Phạm tuổi 41 giản dị ở Ấn Độ - Ảnh 10.Jennifer Phạm ở tuổi 41: 'Cần buông bớt những điều không còn cần thiết'

GĐXH - Jennifer Phạm đang ở Tây Tạng và có những chiêm nghiệm tại vùng đất linh thiêng. Theo cô khi đi nhiều mới nhận ra "con người không cần sở hữu nhiều hơn để hạnh phúc, mà cần buông bớt những điều không còn cần thiết".

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 17

Giải trí -

GĐXH - Chíp - con gái Mạnh Trường vừa tròn 17 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ, Chíp được bố mẹ cho học đàn, hội họa và thể hiện tốt khả năng của mình.

Mẹ MC Mai Ngọc gây chú ý

Mẹ MC Mai Ngọc gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Bà Xuân - mẹ ruột MC Mai Ngọc mới đây gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà dù đã ở tuổi U60 và lên chức bà ngoại.

Mỹ nhân một thời Kiều Chinh ở tuổi 89: 'Tôi trẻ lâu vì... sống một mình'

Mỹ nhân một thời Kiều Chinh ở tuổi 89: 'Tôi trẻ lâu vì... sống một mình'

Giải trí -

GĐXH - "Bạn bè cũng thường hỏi bí quyết trẻ lâu, thì tôi bảo là vì... sống một mình! Nói vui vậy thôi nhưng quả thật, tôi một mình đã lâu, chỉ xoay quanh công việc, không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ,... Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó mới là cuộc sống", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi 89.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.