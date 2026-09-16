Jennifer Phạm thích nhịp sống chậm rãi khi đi du lịch Ấn Độ

Người đẹp cho rằng Ladakh không phải nơi dành cho sự vội vàng. Nếu chỉ cố gắng đi thật nhiều điểm, chụp thật nhiều ảnh rồi trở về, du khách có thể bỏ lỡ những vẻ đẹp nằm giữa các điểm đến. Qua hành trình này, cô nhận ra một chuyến đi tốt không nhất thiết phải có quá nhiều địa điểm trong lịch trình mà quan trọng là được sắp xếp đủ hợp lý để người trải nghiệm không phải quá lo lắng về những vấn đề phía sau.