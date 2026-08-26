Rời xa ồn ào showbiz, Jennifer Phạm tìm thấy gì sau một tuần rời xa điện thoại, ngắt kết nối mạng xã hội?

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Jennifer Phạm dành thời gian cho bản thân, tận hưởng cuộc sống bình yên ở miền đất linh thiêng ở Ấn Độ.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 1.Jennifer Phạm ở tuổi 41: 'Cần buông bớt những điều không còn cần thiết'

GĐXH - Jennifer Phạm đang ở Tây Tạng và có những chiêm nghiệm tại vùng đất linh thiêng. Theo cô khi đi nhiều mới nhận ra "con người không cần sở hữu nhiều hơn để hạnh phúc, mà cần buông bớt những điều không còn cần thiết".

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm chia sẻ cô đã dành một tuần tại Ladakh mà không sử dụng điện thoại, mạng xã hội hay kết nối với thế giới bên ngoài. Người đẹp cho biết, đây là khoảng thời gian cô chủ động bước ra khỏi những ồn ào quen thuộc, sống chậm lại và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 2.

Jennifer Phạm cho biết, cô đến Ladakh (Ấn Độ) để hành hương, ghé thăm những tu viện cổ, lắng nghe những lời giảng pháp và tìm kiếm sự tĩnh lặng. 

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 3.

Tuy nhiên, vùng đất nằm giữa những dãy núi hùng vĩ này đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm hơn mong đợi, từ những cung đường quanh co, ngọn núi hùng vĩ, những ngôi làng đơn sơ đến các cuộc gặp gỡ tình cờ và những nụ cười không cần ngôn ngữ.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 4.

Qua chuyến đi, Jennifer Phạm nhận ra cuộc sống vốn rất đẹp, nhưng đôi khi con người quá mải miết tìm kiếm những điều bên ngoài mà quên dừng lại để cảm nhận. Với cô, có những hành trình không nhất thiết phải mang về một điều gì cụ thể, bởi những ký ức đẹp và cảm giác bình yên trong tâm hồn đã là món quà quý giá.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 5.

Những năm gần đây, Jennifer Phạm dành nhiều thời gian cho các con và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Với cô, những chuyến đi không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là dịp để các con trải nghiệm, khám phá và có thêm kỷ niệm bên bố mẹ.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 6.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Jennifer Phạm vẫn duy trì công việc phù hợp với lịch trình riêng. Cô tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện, đảm nhận vai trò MC và được mời tham gia một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực sắc đẹp.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 7.

Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì liên tục hoạt động trong showbiz, người đẹp dường như ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 8.

Nhìn lại hành trình đã qua, Jennifer Phạm từng trải qua những biến động trong chuyện tình cảm trước khi tìm thấy sự ổn định bên doanh nhân Đức Hải. Hiện tại, hình ảnh của nàng hậu được nhắc đến nhiều hơn với vai trò người vợ, người mẹ của một gia đình đông con.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Jennifer Phạm một tuần không dùng điện thoại, mạng xã hội - Ảnh 10.Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

GĐXH - Sau chuyến đi châu Âu cùng gia đình, mới đây, Jennifer Phạm lại tiếp tục di chuyển để đến Tây Tạng. Dù trải qua lịch trình dày đặc nhưng người đẹp vẫn cảm thấy khỏe mạnh và bình yên.

 

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