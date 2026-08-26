Rời xa ồn ào showbiz, Jennifer Phạm tìm thấy gì sau một tuần rời xa điện thoại, ngắt kết nối mạng xã hội?

Qua chuyến đi, Jennifer Phạm nhận ra cuộc sống vốn rất đẹp, nhưng đôi khi con người quá mải miết tìm kiếm những điều bên ngoài mà quên dừng lại để cảm nhận. Với cô, có những hành trình không nhất thiết phải mang về một điều gì cụ thể, bởi những ký ức đẹp và cảm giác bình yên trong tâm hồn đã là món quà quý giá.