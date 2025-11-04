Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.
Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, bắt giữ 21 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo đó, 21 đối tượng trên trú ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và thành phố Hà Nội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, trú ở tổ dân phố Hoàn Dương, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 767 triệu đồng, bát, đĩa sứ, 4 quân vị cùng 1 số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.
Điều đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê các địa điểm vắng người, bố trí xe ô tô chở các con bạc đến địa điểm tổ chức đánh bạc; tổ chức phân công nhiều vòng canh, coi, cảnh giới và sử dụng bộ đàm để báo động cho các con bạc khi phát hiện cơ quan chức năng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 21 đối tượng trên và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạnXã hội - 26 phút trước
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.
Hà Nội: Xử phạt trường hợp 2 xe máy cùng mang biển số 'tứ quý 9'Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hai xe mô tô cùng mang biển kiểm soát 'tứ quý 9', Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc biển số giả. Lực lượng chức năng đã xử phạt nặng và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp TếtPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốnPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnhPháp luật - 14 giờ trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí CôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.
Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàngPháp luật
GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.