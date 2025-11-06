Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười", shisha, thuốc lá điện tử trên địa bàn, mới đây Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đấu tranh triệt phá đường dây có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép khí cười với số lượng lớn.
Theo đó, sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, đấu tranh, vào 22h30 ngày 3/11, Phòng CSĐT tội phạm về về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng loạt các Tổ công tác ở phường: Hồng Gai, Cao Xanh, Việt Hưng.
Quá trình triển khai, Tổ công tác đã khống chế, triệu tập làm việc đối với 8 đối tượng; tạm giữ 5 xe ô tô, thu giữ 819 bình khí N2O, 19.000 vỏ bóng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, bản thân đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 nghìn đồng/bình để vận chuyển đi bán tại TP Hà Nội kiếm lời.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Hai thanh niên cướp giật nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng của tiệm vàng ở phường An Phú, TP.HCM bán lấy tiền và bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ.
Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.
GĐXH - Sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hai xe mô tô cùng mang biển kiểm soát 'tứ quý 9', Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc biển số giả. Lực lượng chức năng đã xử phạt nặng và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.
