Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời

Thứ năm, 11:49 06/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười", shisha, thuốc lá điện tử trên địa bàn, mới đây Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đấu tranh triệt phá đường dây có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép khí cười với số lượng lớn.

Theo đó, sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, đấu tranh, vào 22h30 ngày 3/11, Phòng CSĐT tội phạm về về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng loạt các Tổ công tác ở phường: Hồng Gai, Cao Xanh, Việt Hưng.

Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời- Ảnh 1.

Tang vật vụ án và đối tượng liên quan. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình triển khai, Tổ công tác đã khống chế, triệu tập làm việc đối với 8 đối tượng; tạm giữ 5 xe ô tô, thu giữ 819 bình khí N2O, 19.000 vỏ bóng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, bản thân đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 nghìn đồng/bình để vận chuyển đi bán tại TP Hà Nội kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt giữ đường dây vận chuyển hơn 600 bình khí cườiBắt giữ đường dây vận chuyển hơn 600 bình khí cười

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 5 người liên quan, tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N₂O, 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

Đức Tùy
