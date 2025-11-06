Mới nhất
Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Thứ năm, 10:17 06/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày 5/11, người dân sinh sống tại ngõ 197 Hoàng Mai, phường Tương Mai không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao, tông trúng hàng loạt phương tiện trong ngõ nhỏ rồi bỏ chạy.

Theo người dân cho biết, thời điểm trên đã nghe thấy tiếng động lớn ngoài đường và khi chạy ra nhìn thì thấy chiếc xe tải lao đi rất nhanh trong ngõ. Chiếc ô tô này quệt vào 2 xe máy dựng bên đường rồi tiếp tục va chạm vào một ngôi nhà khác và đâm vào một cô gái đi xe máy.

Khoảnh khắc xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội được camera an ninh ghi lại.

Không dừng lại đó, chiếc xe tải trên với tốc độ cao còn đâm vào ô tô BKS 30E-352.XX và ô tô BKS 29K-056.XX cùng 1 xe máy điện khác trước khi bỏ chạy ra hướng ngõ 92 Mai Động.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải chạy đến ngõ 785 Hoàng Mai sau đó bỏ lại phương tiện và bỏ trốn.

Xe tải gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy ở Hà Nội , Nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện hư hỏng sau khi bị xe tải tông trúng. Ảnh: NDCC

Sáng 6/11, thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, qua xác minh nhanh, ngoài các phương tiện bị đâm vào trong ngõ 197 Hoàng Mai, chiếc xe tải trên còn tông trúng 1 xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng) khiến một người bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn.

Xe tải gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy ở Hà Nội , Nhiều người bị thương - Ảnh 2.Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.


Trung Sơn
