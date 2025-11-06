Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày 5/11, người dân sinh sống tại ngõ 197 Hoàng Mai, phường Tương Mai không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao, tông trúng hàng loạt phương tiện trong ngõ nhỏ rồi bỏ chạy.



Theo người dân cho biết, thời điểm trên đã nghe thấy tiếng động lớn ngoài đường và khi chạy ra nhìn thì thấy chiếc xe tải lao đi rất nhanh trong ngõ. Chiếc ô tô này quệt vào 2 xe máy dựng bên đường rồi tiếp tục va chạm vào một ngôi nhà khác và đâm vào một cô gái đi xe máy.

Khoảnh khắc xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội được camera an ninh ghi lại.

Không dừng lại đó, chiếc xe tải trên với tốc độ cao còn đâm vào ô tô BKS 30E-352.XX và ô tô BKS 29K-056.XX cùng 1 xe máy điện khác trước khi bỏ chạy ra hướng ngõ 92 Mai Động.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải chạy đến ngõ 785 Hoàng Mai sau đó bỏ lại phương tiện và bỏ trốn.

Nhiều phương tiện hư hỏng sau khi bị xe tải tông trúng. Ảnh: NDCC

Sáng 6/11, thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, qua xác minh nhanh, ngoài các phương tiện bị đâm vào trong ngõ 197 Hoàng Mai, chiếc xe tải trên còn tông trúng 1 xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng) khiến một người bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn.

