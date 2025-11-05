Mới nhất
Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui

Thứ tư, 16:09 05/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các bị can bị khởi tố bao gồm:inh Văn Liên (SN 1981, ngụ Đồng Nai) - Phó Tổng giám đốc (chủ sở hữu thực tế) Công ty EBC Đồng Nai; Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ Đồng Nai) - Phó Tổng giám đốc Công ty EBC Đồng Nai; Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) - Tổng giám đốc kiêm Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group.

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui - Ảnh 1.

Công bố Quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 bị can (từ trái qua Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ).

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phát hiện Công ty EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên làm chủ sở hữu thực tế, có hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc.

Khoảng tháng 01/2025, tại Công ty EBC Đồng Nai, các bị can đã thực hiện hành vi sản xuất và buôn bán sản phẩm giả mạo. Cụ thể, Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến chịu trách nhiệm sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc VB Group, có hành vi buôn bán số lượng sản phẩm giả mạo này.

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui - Ảnh 2.

Cơ quan Công an khám xét nhà bị can Nguyễn Quốc Vũ

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh xác định chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn: chỉ số chống nắng SPF thực tế chỉ đạt 25,82, tức là chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF ghi trên bao bì là 50.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã thừa nhận quá trình phạm tội. Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui - Ảnh 3.

Dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm và đang tập trung lực lượng để điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo khẩn đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số 0010123, 0020623, 0031123, 0010124, 0020424, 0030624, 0040724 phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ xác minh vụ án. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Đại úy Đỗ Lâm Tùng – điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0946 400 438.

Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui - Ảnh 4.Thống nhất khởi tố vụ án liên quan sản phẩm kem chống nắng của công ty chồng Đoàn Di Băng

GĐXH - Sau khi Sở Y tế Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) công an tỉnh, các cơ quan chức năng đã họp khẩn và thống nhất khởi tố vụ án hình sự đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả.


Trung Sơn
