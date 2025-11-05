Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Các bị can bị khởi tố bao gồm:inh Văn Liên (SN 1981, ngụ Đồng Nai) - Phó Tổng giám đốc (chủ sở hữu thực tế) Công ty EBC Đồng Nai; Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ Đồng Nai) - Phó Tổng giám đốc Công ty EBC Đồng Nai; Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) - Tổng giám đốc kiêm Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group.
Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phát hiện Công ty EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên làm chủ sở hữu thực tế, có hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc.
Khoảng tháng 01/2025, tại Công ty EBC Đồng Nai, các bị can đã thực hiện hành vi sản xuất và buôn bán sản phẩm giả mạo. Cụ thể, Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến chịu trách nhiệm sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc VB Group, có hành vi buôn bán số lượng sản phẩm giả mạo này.
Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh xác định chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn: chỉ số chống nắng SPF thực tế chỉ đạt 25,82, tức là chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF ghi trên bao bì là 50.
Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.
Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã thừa nhận quá trình phạm tội. Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm và đang tập trung lực lượng để điều tra mở rộng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo khẩn đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số 0010123, 0020623, 0031123, 0010124, 0020424, 0030624, 0040724 phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ xác minh vụ án. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Đại úy Đỗ Lâm Tùng – điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0946 400 438.
Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông LôPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An GiangPháp luật - 11 giờ trước
Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.
Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạnXã hội - 22 giờ trước
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.
Hà Nội: Xử phạt trường hợp 2 xe máy cùng mang biển số 'tứ quý 9'Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hai xe mô tô cùng mang biển kiểm soát 'tứ quý 9', Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc biển số giả. Lực lượng chức năng đã xử phạt nặng và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp TếtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnhPháp luật - 1 ngày trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí CôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.
Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.