Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú Thọ

VTC News đưa tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về việc tại khu vực cửa hàng xăng dầu số 58 ven đường Nguyễn Tất Thành thuộc Khu 10 (Thanh Miếu), ông L.Q.M (SN 1963, trú tại khu 5, Thanh Miếu) bị ô tô tải đâm chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển ô tô tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: QH

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Kết quả điều tra làm rõ, nghi phạm điều khiển ô tô tải tông ông Mão tử vong là Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi gây án, Đại điều khiển xe bỏ chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, sau đó lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về Hà Nội.

Nghi phạm Đoàn Văn Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được đối tượng Đoàn Văn Đại và tiến hành vận động, thuyết phục. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo VietnamNet, bước đầu Đại khai nhận do mâu thuẫn giữa gia đình mình và gia đình chị L.T.T.H (36 tuổi, trú tại phường Thanh Miếu, vợ cũ của Đại, con gái ông M), nên khoảng 14h10 ngày 5/11, Đại đã điều khiển ô tô BKS 20L-8641 tông chèn qua người ông M, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ việc xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.